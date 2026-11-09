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Vietnam - Australie : approfondissement de la coopération bilatérale au 9e Dialogue sur la politique de défense

Le 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie s'est tenu lundi matin 9 novembre à Hanoï.

Lors du e 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie. Photo: VNA
Lors du e 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie s'est tenu lundi matin 9 novembre à Hanoï, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang, et de Hugh Jeffrey, secrétaire général adjoint australien à la Défense chargé de la Stratégie, des Politiques et de la Coopération internationale.

Se félicitant du dynamisme des relations bilatérales dans le domaine de la défense, confortées par l'élévation des liens entre les deux pays au rang de partenariat stratégique intégral en mars 2024, le général Nguyen Truong Thang a mis en avant les avancées concrètes réalisées dans plusieurs domaines : échanges de délégations de haut rang, mécanismes de dialogue et de consultation, formation, médecine militaire, secours et sauvetage, ainsi que participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Le haut responsable vietnamien a particulièrement remercié le Département australien de la défense pour son précieux soutien logistique ayant permis, à huit reprises consécutives, d'assurer le transport aérien du contingent et des équipements de l'hôpital de campagne de niveau 2 vietnamien vers la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

Le vice-ministre vietnamien a formulé le vœu que l'Australie pérennise ses programmes de bourses d'études au profit des officiers vietnamiens, tout en réaffirmant la disposition de Hanoï à accueillir des stagiaires militaires australiens pour l'apprentissage du vietnamien et la participation aux sessions internationales de formation des cadres de défense. Il a également salué la venue prochaine d'une délégation du Commandement de l'Armée de terre australienne à la 3e Exposition internationale de la défense du Vietnam, prévue à Hanoï du 10 au 13 décembre 2026.

Pour sa part, Hugh Jeffrey a souligné que cette session constituait une opportunité impotante pour approfondir la coopération bilatérale dans la défense, suggérant de mettre en œuvre des contenus convenus lors de ce dialogue, d'étendre la collaboration à de nouveaux domaines prioritaires tels que la sécurité maritime et le sauvetage en mer.

Le responsable australien a également réaffirmé l'engagement de son ministère à aider le Vietnam à renforcer ses capacités d'analyse ADN des restes des soldats morts pendant la guerre, ainsi qu'à partager des archives et des documents historiques relatifs à cette question. Ce soutien contribuera aux objectifs de la Campagne des « 500 jours et nuits » pour intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des martyrs.

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Les deux chefs de délégations procèdent à la signature du procès-verbal du 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Australie. Photo: VNA

Abordant les questions régionales et internationales, le général de corps d'armée Nguyen Truong Thang a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends maritimes, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Hanoï soutient la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi que l'élaboration d'un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Les deux délégations sont convenues d'accélérer l'application de la Déclaration de vision commune sur la coopération de défense actualisée en août 2026, tout en explorant de nouveaux champs de partenariat dans la cybersécurité, l'industrie d'armement et l'assistance humanitaire, et en renforçant leur coordination au sein des forums multilatéraux de l'ASEAN comme l'ADMM+.

À l'issue de l'entretien, les deux chefs de délégations ont procédé à la signature du procès-verbal du 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Australie. -VNA

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