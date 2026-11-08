Politique

Le SG du Parti et président vietnamien To Lam part pour une visite officielle au Japon

La visite officielle du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, au Japon vise à définir de nouvelles orientations stratégiques et à ouvrir de nouveaux espaces de coopération bilatérale, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la formation des ressources humaines.

Photo : VNA
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Hanoï (VNA) – À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation de haut rang du Vietnam, a quitté Hanoï le 8 novembre pour une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, le fil conducteur de cette visite est de définir ensemble de nouvelles orientations et d’établir un cadre de coopération à un niveau supérieur, d’ouvrir de nouveaux espaces de développement dans chaque domaine stratégique avec une vision à long terme et de créer conjointement de la valeur afin que les populations puissent bénéficier des fruits de cette coopération.

C'est la première visite au Japon du haut dirigeant en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, à un moment où les deux pays sont confrontés à de nouvelles exigences en matière de développement.

Un point de convergence majeur réside dans le fait que les deux pays considèrent les sciences et technologies, l’innovation et la qualité des ressources humaines comme des facteurs déterminants de leur développement futur.

Le Japon dispose d’atouts dans les domaines des technologies, des capitaux, des infrastructures industrielles et de l’expérience en matière de gouvernance. Le Vietnam, quant à lui, bénéficie de ressources humaines, d’un marché dynamique et d’une forte ambition de développement.

Le moment est donc propice pour transformer ces atouts complémentaires en capacités de développement mutuel. - VNA

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