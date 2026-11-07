Les États-Unis envoient au Vietnam leur plus importante mission commerciale agricole

Washington (VNA) – Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé, le 6 novembre, l'envoi d'une mission commerciale agricole à Ho Chi Minh-Ville, du 9 au 12 novembre. La délégation comprendra des représentants de 43 entreprises et de 37 organisations professionnelles du secteur agricole.



Il s'agira de la plus importante délégation jamais envoyée au Vietnam par le Foreign Agricultural Service (FAS), un organisme relevant de l'USDA. Conduite par le vice-secrétaire américain à l'Agriculture, Stephen Alexander Vaden, elle comprendra également des représentants des services agricoles des États de Californie, du Kansas et du Wisconsin. La mission vise à mettre directement en relation les exportateurs américains avec des acheteurs, importateurs et distributeurs vietnamiens, afin de développer les débouchés commerciaux sur l'un des marchés les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide d'Asie.



Selon le vice-secrétaire américain à l'Agriculture, Stephen Alexander Vaden, le Vietnam constitue déjà l'un des principaux marchés d'exportation pour les produits agricoles américains, et il existe encore un potentiel considérable pour y renforcer la présence des États-Unis. Cette mission permettra à des entreprises et à des responsables du secteur agricole américain de rencontrer directement des acheteurs intéressés, afin de nouer des partenariats commerciaux durables, profitables tant aux agriculteurs, éleveurs et producteurs américains qu'aux consommateurs étrangers, tout en contribuant à la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales.



D'après les statistiques de l'USDA, le Vietnam était, en 2025, le septième marché d'exportation des produits agricoles américains et des produits dérivés, avec des exportations atteignant près de 5,6 milliards de dollars, en hausse de 38 % par rapport à 2024.



Selon l'USDA, la forte demande vietnamienne de coton, de soja et d'ingrédients destinés à l'alimentation animale soutient le développement des secteurs manufacturier et de l'élevage au Vietnam. Parallèlement, la hausse des revenus ainsi que la croissance des secteurs de la distribution et de la transformation alimentaires ouvrent de nouvelles perspectives pour les fruits, les produits laitiers, la viande et les produits alimentaires de spécialité américains.



L'USDA souligne également que le développement du marché vietnamien des biocarburants et les obligations d'incorporation d'éthanol offrent de nouveaux débouchés aux producteurs américains de maïs et d'éthanol.



Au programme de cette mission figureront des rencontres interentreprises (B2B), des séances d'information sur le marché, des visites de sites et des événements promotionnels. Ces activités permettront de faire découvrir les produits américains aux consommateurs vietnamiens et de consolider les relations commerciales existantes.



Cette mission commerciale agricole s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'USDA pour développer les échanges agricoles en Asie du Sud-Est. Elle fait suite à la mission commerciale « Trade Reciprocity for U.S. Manufacturers and Producers » (TRUMP), organisée au Vietnam en mars dernier. -VNA