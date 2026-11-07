Économie

Les États-Unis envoient au Vietnam leur plus importante mission commerciale agricole

Une délégation américaine réunissant des représentants de 43 entreprises et de 37 organisations agricoles se rendra à Ho Chi Minh-Ville du 9 au 12 novembre pour développer les échanges commerciaux.

Des nectarines originaires de Californie sont mises en vente dans un supermarché de Washington, D.C. Photo : VNA
Des nectarines originaires de Californie sont mises en vente dans un supermarché de Washington, D.C. Photo : VNA

Washington (VNA) – Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé, le 6 novembre, l'envoi d'une mission commerciale agricole à Ho Chi Minh-Ville, du 9 au 12 novembre. La délégation comprendra des représentants de 43 entreprises et de 37 organisations professionnelles du secteur agricole.

Il s'agira de la plus importante délégation jamais envoyée au Vietnam par le Foreign Agricultural Service (FAS), un organisme relevant de l'USDA. Conduite par le vice-secrétaire américain à l'Agriculture, Stephen Alexander Vaden, elle comprendra également des représentants des services agricoles des États de Californie, du Kansas et du Wisconsin. La mission vise à mettre directement en relation les exportateurs américains avec des acheteurs, importateurs et distributeurs vietnamiens, afin de développer les débouchés commerciaux sur l'un des marchés les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide d'Asie.

Selon le vice-secrétaire américain à l'Agriculture, Stephen Alexander Vaden, le Vietnam constitue déjà l'un des principaux marchés d'exportation pour les produits agricoles américains, et il existe encore un potentiel considérable pour y renforcer la présence des États-Unis. Cette mission permettra à des entreprises et à des responsables du secteur agricole américain de rencontrer directement des acheteurs intéressés, afin de nouer des partenariats commerciaux durables, profitables tant aux agriculteurs, éleveurs et producteurs américains qu'aux consommateurs étrangers, tout en contribuant à la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales.

D'après les statistiques de l'USDA, le Vietnam était, en 2025, le septième marché d'exportation des produits agricoles américains et des produits dérivés, avec des exportations atteignant près de 5,6 milliards de dollars, en hausse de 38 % par rapport à 2024.

Selon l'USDA, la forte demande vietnamienne de coton, de soja et d'ingrédients destinés à l'alimentation animale soutient le développement des secteurs manufacturier et de l'élevage au Vietnam. Parallèlement, la hausse des revenus ainsi que la croissance des secteurs de la distribution et de la transformation alimentaires ouvrent de nouvelles perspectives pour les fruits, les produits laitiers, la viande et les produits alimentaires de spécialité américains.

L'USDA souligne également que le développement du marché vietnamien des biocarburants et les obligations d'incorporation d'éthanol offrent de nouveaux débouchés aux producteurs américains de maïs et d'éthanol.

Au programme de cette mission figureront des rencontres interentreprises (B2B), des séances d'information sur le marché, des visites de sites et des événements promotionnels. Ces activités permettront de faire découvrir les produits américains aux consommateurs vietnamiens et de consolider les relations commerciales existantes.

Cette mission commerciale agricole s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'USDA pour développer les échanges agricoles en Asie du Sud-Est. Elle fait suite à la mission commerciale « Trade Reciprocity for U.S. Manufacturers and Producers » (TRUMP), organisée au Vietnam en mars dernier. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #États-Unis-Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (troisième de gauche à droite), reçoit le prix d’excellence en diplomatie de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (AACC). Photo : VNA

Promouvoir le rôle de passerelle des entreprises d’origine asiatique dans la coopération commerciale Vietnam-États-Unis

S’exprimant lors de l’événement annuel de mise en relation d’affaires de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (Asian American Chamber of Commerce - AACC) tenu le 22 octobre dans l’État de Virginie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a hautement apprécié le rôle majeur de cette organisation pour ouvrir la voie aux produits et entreprises du Vietnam vers les distributeurs, les réseaux de vente au détail et les partenaires commerciaux américains.

Voir plus

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé la Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, portant sur la situation socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur les orientations pour 2027.

Des pêcheurs de la province de Khanh Hoa débarquent des thons au port de Hon Ro (quartier de Nam Nha Trang). Photo: VNA

INN : Khanh Hoa s’attaque aux failles de la lutte contre la pêche illicite

Pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Khanh Hoa mobilise ses ressources afin de renforcer la gestion de sa flotte de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques, tout en remédiant aux insuffisances constatées dans la lutte contre la pêche INN.

La chaîne de production de l'usine intelligente de Yadea Vietnam, dotée d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, située dans le parc industriel de Tan Hung, ville de Bac Ninh. photo: VNA

Le Vietnam au cœur des nouvelles dynamiques industrielles de l’ASEAN

Le Vietnam s’affirme comme une porte d’entrée stratégique pour les réseaux industriels et commerciaux en Asie du Sud-Est, en misant sur les investissements étrangers, l’innovation et le renforcement des entreprises locales afin de promouvoir une croissance durable à plus forte valeur ajoutée.

Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

L’accord VIFTA élargit les perspectives pour les produits vietnamiens en Israël

L’Israël est un marché stratégique au Moyen-Orient, caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et une demande diversifiée. Il offre des débouchés prometteurs aux produits agricoles et alimentaires vietnamiens, aux produits aquatiques ainsi qu'aux secteurs de l'habillement, de la chaussure et des biens de consommation.

Le président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam (JCCI), Tsuchibashi Akito. Photo: VNA

Les entreprises japonaises réaffirment leur engagement à long terme aux côtés du Vietnam

À l’occasion de la visite au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la communauté des entreprises japonaises au Vietnam souhaite approfondir la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines, la transition verte et l’amélioration de l’environnement des investissements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les cinquante prochaines années.

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC), et des représentants d’EuroCham Vietnam, lors de l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam intensifie ses liens économiques avec les entreprises européennes

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC) a qualifié l’élévation des relations entre le Vietnam et l’UE au rang de partenariat stratégique global de jalon historique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam, l'une des économies numériques les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est

Avec une croissance annuelle de 20 % et un volume brut de marchandises (GMV) estimé à 49 milliards de dollars en 2026, le Vietnam confirme le dynamisme de son économie numérique, porté notamment par l’essor du commerce électronique, du tourisme en ligne et l’adoption rapide de l’intelligence artificielle (IA).

Depuis l'exploration et l'exploitation pétrolières jusqu'aux pipelines, centrales électriques, raffineries, usines d'engrais et services techniques, PETROVIETNAM a structuré un écosystème industriel et énergétique intégré. Photo : petrovietnam

PETROVIETNAM, un acteur clé des infrastructures stratégiques nationales

La contribution du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) au développement des infrastructures stratégiques nationales repose sur un ensemble d'actifs énergétiques, de capacités industrielles et technologiques ainsi que sur une solide expérience de gestion. Autant d'atouts qui renforcent l'autonomie et la compétitivité de l'économie vietnamienne.