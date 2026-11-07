Le Vietnam et l'Espagne souhaitent approfondir leur partenariat stratégique

Madrid (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères et aux Affaires mondiales, Diego Martínez Belío, ont coprésidé, le 5 novembre au siège du ministère espagnol des Affaires étrangères, la sixième session de consultations politiques entre le Vietnam et l'Espagne.



Lors de la réunion, deux parties ont convenu d'intensifier les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, et de renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale.



Sur le plan économique, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a salué la croissance des échanges commerciaux bilatéraux et appelé à une mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA). Elle a demandé à l'Espagne de soutenir les efforts visant à obtenir de la Commission européenne la levée du « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Elle a également appelé Madrid à encourager les États membres de l'UE qui ne l'ont pas encore fait à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), afin de créer un cadre juridique favorable aux investissements des entreprises des deux pays.



Accueillant favorablement ces propositions, le secrétaire d'État Diego Martínez Belío s'est félicité du succès de la première réunion de la Commission mixte Vietnam-Espagne sur la coopération économique, commerciale et les investissements, tenue à Madrid en octobre 2025, et a souhaité que la deuxième se tienne en 2027. Il a également proposé de développer des projets communs dans les domaines où l'Espagne dispose d'atouts et qui répondent aux besoins du Vietnam, notamment les énergies renouvelables et les infrastructures de transport.



Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation, notamment en développant l'enseignement de l'espagnol au Vietnam. Elles se sont engagées à collaborer étroitement afin d'organiser des activités de promotion culturelle et touristique dans les deux pays en 2027, en l’honneur des 50 ans des relations diplomatiques bilatérales.



Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu'au règlement pacifique des différends. Elles ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel dans les enceintes multilatérales, notamment aux Nations unies et dans le cadre du partenariat stratégique ASEAN-UE.



Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi qu'au règlement pacifique des différends par le dialogue, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Le 6 novembre, la vice-ministre Le Thi Thu Hang s'est rendue à l'École diplomatique espagnole. Le même jour, elle a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam en Espagne ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne dans le pays. -VNA