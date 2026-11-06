L’Église bouddhique du Vietnam consolide son organisation et définit ses orientations pour le mandat 2026-2031





Hô Chi Minh-Ville, 6 novembre (VNA) – Le 10e Congrès national de l’Église bouddhique du Vietnam, pour le mandat 2026-2031, a tenu sa première séance de travail dans l’après-midi du 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 1 600 délégués représentant plus de 65 000 moines, moniales et fidèles bouddhistes du pays et de l’étranger.



Placé sous le thème « Discipline – Innovation – Efficacité – Performance », le Congrès a adopté la liste des membres du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam pour le nouveau mandat, comprenant 235 membres titulaires et 40 membres suppléants. Il a également approuvé la cooptation de 23 vénérables supplémentaires au Conseil de certification.



À l’ouverture de la séance, le vénérable Thich Thien Nhon, vice-président du Conseil de certification et président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam, également chef du comité d’organisation du Congrès, a indiqué que cette édition se tenait un an plus tôt que prévu par rapport au calendrier du 9e Congrès.



Cette décision vise à consolider l’organisation de l’Église et à adapter son fonctionnement à la réorganisation des unités administratives ainsi qu’à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. Elle répond à une exigence de la réalité et traduit la responsabilité de l’Église dans son engagement aux côtés du développement national.



Lors de cette séance, les délégués ont également examiné le bilan des activités bouddhiques pour la période 2022-2026 ainsi que le projet d’orientations pour le mandat 2026-2031.



Au cours du mandat écoulé, les activités de diffusion du Dharma ont connu de nombreuses innovations, combinant les méthodes traditionnelles avec les technologies de l’information, les médias numériques et l’intelligence artificielle. Plus de 200 programmes d’enseignement du Dharma ont été retransmis en direct à la télévision. L’Église a également entrepris la numérisation de ses archives de sermons et organisé des formations à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les activités de diffusion du Dharma.



Parmi les événements marquants de cette période figure l’accueil et la vénération des reliques du Bouddha, rapportées d’Inde au Vietnam à l’occasion du Vesak 2025 des Nations unies. Cet événement a attiré plus de 17 millions de visiteurs venus se recueillir. La présentation à la vénération des reliques du cœur du bodhisattva Thich Quang Duc, à la pagode Viet Nam Quoc Tu, a également attiré des millions de moines, de moniales, de fidèles bouddhistes et de membres du public.



Fidèles à l’esprit de compassion et de solidarité du bouddhisme, les moines, les moniales et les fidèles bouddhistes de tout le pays ont activement participé aux activités humanitaires et sociales. Celles-ci ont notamment porté sur les secours aux populations touchées par les catastrophes naturelles, l'aide aux personnes démunies, aux personnes âgées, aux orphelins et aux personnes handicapées, ainsi que la construction de logements de solidarité, de ponts, de routes et d'écoles. La valeur totale de ces activités a dépassé 7 500 milliards de dôngs.



L’organisation réussie du Vesak 2025 des Nations unies à Hô Chi Minh-Ville a également constitué un temps fort des relations extérieures de l’Église, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de sa culture auprès de la communauté internationale.



Par ailleurs, les moines, les moniales et les fidèles bouddhistes ont activement participé aux mouvements patriotiques et aux activités d’intérêt collectif, notamment en faveur de la protection de l’environnement, du maintien de la sécurité et de l’ordre social, ainsi que du soutien aux populations des régions frontalières et insulaires, contribuant ainsi à la défense de la Patrie.



Pour le mandat 2026-2031, l’Église bouddhique du Vietnam entend construire une organisation unie, harmonieuse, disciplinée, innovante et durable. Elle continuera de prendre les préceptes bouddhiques comme fondement, la sagesse comme guide, la diffusion du Dharma comme mission centrale et le service de l’humanité comme principe d’action. Elle réaffirmera également son attachement à l’idéal « Dharma – Nation – Socialisme » et à sa tradition d’accompagnement de la nation.



Les priorités porteront notamment sur le renforcement de l’organisation et de la discipline de l’Église, l’amélioration de l’efficacité de ses activités, la réforme de sa gouvernance et l’accélération de sa transformation numérique, en vue de mettre en place un système de gestion moderne.



L’Église entend également préserver et valoriser l’identité culturelle du bouddhisme vietnamien, renforcer ses relations extérieures et son intégration internationale, intensifier ses activités caritatives et sociales, tout en promouvant l’engagement des bouddhistes au service de la société. La protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique figureront également parmi ses priorités.



La séance plénière officielle du 10e Congrès national de l’Église bouddhique du Vietnam se tiendra dans la matinée du 7 novembre. - VNA

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