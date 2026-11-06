Le Vietnam accélère les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027





Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le 6 novembre à Hanoï, une réunion de travail avec le Comité national de l’APEC 2027 afin d’examiner l’état d’avancement des préparatifs de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam.



La réunion a porté sur l’ensemble des aspects liés à l’organisation de cet événement, notamment les contenus, les infrastructures, la logistique, la sécurité, la santé, ainsi que les activités d’information, de communication et de promotion.



Y ont participé le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national de l’APEC 2027, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, vice-président de ce comité, ainsi que des responsables des ministères et secteurs concernés, des membres du Comité national et des représentants des collectivités locales appelées à accueillir les activités de l’Année de l’APEC 2027.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo / VNA





À l’ouverture de la réunion, le dirigeant To Lam a demandé aux participants d’examiner de manière approfondie l’ensemble des préparatifs, d’évaluer précisément les progrès réalisés, de faire le point sur les résultats obtenus et d’identifier les difficultés et les obstacles nécessitant des mesures appropriées pour être levés.



Présentant le rapport sur l’état d’avancement des préparatifs, M. Pham Gia Tuc a indiqué que l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 bénéficiait d’une attention et d’une direction régulières des dirigeants du Parti et de l’État. Le Premier ministre et les autres dirigeants du gouvernement suivaient de près la mise en œuvre des travaux et coordonnaient les actions des ministères, secteurs et collectivités locales afin de garantir une préparation minutieuse de l’ensemble des activités prévues en 2027, dont le point d’orgue sera la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, prévue en novembre 2027 à Phu Quoc.



Dans l’ensemble, les préparatifs suivent la feuille de route fixée dans le projet global d’organisation de l’Année de l’APEC 2027. Sur le plan du contenu, le thème, les priorités et les initiatives proposés par le Vietnam reflètent les préoccupations communes de l’APEC, tout en étant en adéquation avec les grandes orientations de la politique étrangère et du développement national.



S’agissant des infrastructures, les ouvrages et équipements destinés à accueillir la Semaine des dirigeants économiques avancent conformément au calendrier prévu. Les difficultés liées au cadre juridique ont été levées grâce à trois résolutions adoptées par le gouvernement et l’Assemblée nationale. Les autres préparatifs, notamment en matière de logistique, de sécurité, de santé, de communication et de culture, sont également activement mis en œuvre par les organismes compétents. À ce jour, le Vietnam est prêt à assumer son rôle de pays hôte de l’APEC 2027.



En conclusion de la réunion, le dirigeant To Lam a salué l’esprit d’initiative, le sens des responsabilités et les efforts du Comité national, des sous-comités, des ministères, des secteurs et des collectivités locales concernés dans la préparation de l’Année de l’APEC 2027.



Il a souligné que l’ensemble des préparatifs devait être conforme aux orientations du Parti, étroitement lié aux exigences du développement national et au droit international, tout en reflétant la ligne diplomatique du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures, ainsi que sa responsabilité envers la communauté internationale.



Concernant le contenu du programme, le dirigeant a demandé au Comité national de poursuivre l’examen et le perfectionnement du thème, des priorités et des initiatives du Vietnam, sur la base de consultations internationales étroites et en tenant compte de l’évolution de la situation régionale.



Il a également insisté sur la nécessité de préparer minutieusement l’organisation de l’événement dans tous ses aspects afin de garantir des résultats de coopération concrets et substantiels, traduisant à la fois la contribution responsable du Vietnam à la construction de l’avenir commun de la région et les retombées positives pour les localités, les entreprises et la population.



Le protocole diplomatique devra être assuré avec solennité, rigueur et professionnalisme, dans le respect des usages internationaux et en mettant en valeur l’identité culturelle et l’hospitalité du Vietnam. Une attention particulière devra être accordée à l’accueil des dirigeants de haut rang, à l’élaboration des programmes d’activités, à l’organisation des conférences, des réceptions et des rencontres de haut niveau. La précision et la cohérence devront être garanties à chaque étape afin d'éviter tout incident susceptible de porter atteinte au prestige national.



En matière d’information, de communication, de culture et de promotion de l’image nationale, les activités devront être déployées de manière méthodique et créative, en associant harmonieusement les valeurs traditionnelles et la modernité. L’objectif est de faire rayonner l’image d’un Vietnam pacifique et stable, riche de son identité culturelle, résilient, dynamique, créatif et hospitalier, qui avance résolument dans une nouvelle ère de développement. L’APEC 2027 doit ainsi devenir une occasion majeure de rehausser l’image, le prestige et le rayonnement du pays sur la scène internationale et de laisser une empreinte durable auprès des amis internationaux.



Soulignant que le temps restant avant les premières activités de l’Année de l’APEC 2027 était désormais limité, alors que les exigences étaient de plus en plus élevées et que le volume de travail demeurait considérable, dans un contexte international en évolution rapide, M. To Lam a demandé au gouvernement, au Comité national et aux collectivités locales concernées, en particulier à la province d’An Giang, de maintenir une mobilisation maximale.



Les orientations générales doivent être concrétisées en programmes et plans d’action précis, assortis de calendriers et d’objectifs clairement définis. Dans l’immédiat, il importe de préparer avec le plus grand soin la prise en charge du rôle de pays hôte ainsi que les premières activités de l’Année de l’APEC 2027, afin de susciter la confiance des économies membres dans la capacité du Vietnam à assumer pleinement ses responsabilités.- VNA