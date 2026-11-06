Vietnam - Laos : approfondissement de la connectivité stratégique à travers les échanges théoriques



Oudomxay (VNA) – Le 13e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) s’est tenu le 6 novembre dans la province d’Oudomxay, au nord du Laos, sur le thème « Percées dans le développement, promotion de l’intégration et renforcement de la connectivité stratégique socio-économique dans le nouveau contexte : expériences du Vietnam et du Laos ».



Organisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération bilatérale entre les deux Partis en matière de recherche théorique et de bilan de la pratique, ce séminaire a constitué une importante plateforme d’échanges sur les orientations de développement socio-économique, le renforcement de l’intégration et de la connectivité entre les deux pays, ainsi que la consolidation de la confiance politique et de la solidarité spéciale Vietnam-Laos.



Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central du PCV, a souligné l’importance de la « connectivité stratégique » dans les relations entre le Vietnam et le Laos, estimant qu’elle constituait une condition essentielle permettant aux deux pays de s’adapter aux évolutions de la situation et de mettre en œuvre efficacement leurs orientations stratégiques respectives.



Il a indiqué que les deux pays devaient continuer à renforcer leur confiance stratégique, à faire de leur solidarité spéciale un moteur de développement et à concrétiser cet esprit à travers des programmes, des plans et des projets de coopération à long terme, apportant des bénéfices tangibles à leurs populations.



Le responsable vietnamien a mis en avant cinq piliers de la connectivité stratégique : la convergence des visions, des objectifs et des aspirations en matière de développement ; les institutions, les politiques et les mécanismes de coordination ; l’espace de développement et les infrastructures ; le commerce, l’investissement, les marchés et les chaînes d’approvisionnement ; ainsi que les sciences et les technologies et les ressources humaines.



Ces cinq piliers sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, formant un ensemble intégré qui favorise l'interconnexion des deux économies. Dans cette dynamique, une vision commune oriente l'élaboration des politiques, les institutions facilitent la mobilisation des ressources, les infrastructures élargissent l'espace de développement, tandis que les entreprises jouent un rôle moteur dans la mise en relation des marchés, le transfert de technologies et la stimulation de la croissance.

Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central du PCV, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

S’appuyant sur l’expérience de développement du Vietnam, Nguyên Van Thang a proposé plusieurs orientations majeures en matière de perfectionnement institutionnel, appelées à retenir l’attention des participants des deux pays. Il s’agit notamment de renforcer la coordination stratégique dans l’élaboration des politiques et la planification du développement ; d’assurer la cohérence et la compatibilité des réglementations, des procédures et des normes ; de réformer les mécanismes de mobilisation des ressources, de coordination des investissements et d’exploitation des infrastructures stratégiques ; d’améliorer le cadre institutionnel afin d’élargir les possibilités de participation des entreprises et des citoyens au développement et de leur permettre d’en partager les bénéfices ; enfin, de renforcer la responsabilité dans la mise en œuvre des engagements et la capacité d’adaptation des politiques aux réalités du terrain.



Il a également souligné la nécessité d’associer étroitement le développement économique à la défense et à la sécurité nationales, tout en préservant l’indépendance et l’autonomie de chaque pays, de privilégier le développement des ressources humaines hautement qualifiées, de renforcer la gouvernance nationale et de garantir la protection sociale.



Ces questions présentent un intérêt pratique majeur et méritent d’être examinées, approfondies et mises en application par les deux parties en fonction des conditions et des spécificités de chaque pays, afin de contribuer à un développement rapide et durable dans la nouvelle période, a-t-il déclaré.



De son côté, le professeur Kikeo Khaykhamphithoun, membre du Bureau politique, président du Comité central du Front lao pour la construction nationale et président du Conseil théorique du PRPL, a salué le choix du thème du séminaire par les deux Partis. Il a estimé que celui-ci répondait aux exigences pratiques du développement dans le nouveau contexte et reflétait la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir la mise en œuvre de la connectivité stratégique.

Le professeur Kikeo Khaykhamphithoun, membre du Bureau politique, président du Comité central du Front lao pour la construction nationale et président du Conseil théorique du PRPL. Photo: VNA

Les participants ont souligné que les échanges théoriques, le partage d’expériences pratiques et l’étude des approches pertinentes revêtaient une grande importance pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement de chaque Parti et de chaque pays, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes.



Les interventions présentées lors du séminaire ont porté sur plusieurs questions essentielles, notamment le rôle moteur du Parti dans la promotion de l’intégration et de la connectivité stratégique au service du développement socio-économique ; le perfectionnement des cadres institutionnels et juridiques afin de lever les obstacles et de libérer les ressources pour le développement ; la promotion d’une intégration internationale proactive et le renforcement de la position de chaque pays dans le contexte du développement régional et mondial ; le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; le renforcement d’une coopération commerciale et d’investissement équitable et équilibrée ; ainsi que le développement de zones économiques spéciales de nouvelle génération répondant aux normes régionales et internationales.



Les participants ont également examiné des solutions visant à développer les infrastructures, les ressources humaines et les écosystèmes d’innovation, dans le but de créer de nouveaux moteurs de croissance rapide et durable.



La promotion de l’intégration et le renforcement de la connectivité stratégique entre les économies vietnamienne et lao ont ainsi constitué l’un des axes prioritaires de ce séminaire.- VNA

Nghiêm Thị Kim Thập