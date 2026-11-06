Politique

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les localités russes

À l’occasion du 109e anniversaire de la Révolution d’Octobre russe, Hô Chi Minh-Ville réaffirme sa volonté de renforcer l’amitié et de développer une coopération concrète et multiforme avec les localités russes.

La vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville, Nguyen Truong Nhat Phuong (droite), et la consule générale de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Maria Georgievna Mizonova. Photo: VNA
La vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville, Nguyen Truong Nhat Phuong (droite), et la consule générale de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Maria Georgievna Mizonova. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé, le 6 novembre, une cérémonie à l’occasion du 109e anniversaire de la Révolution d’Octobre russe (7 novembre 1917-7 novembre 2026), réaffirmant les liens d’amitié entre les habitants de la métropole du Sud et le peuple russe.

Lors de la cérémonie, Nguyen Truong Nhat Phuong, vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville, a souligné la portée historique de la Révolution d’Octobre, qui a exercé une influence profonde sur la révolution et le développement du Vietnam, tout en jetant les bases des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays.

Au fil des évolutions de l’histoire, cette amitié traditionnelle n’a cessé de se consolider et de se transmettre de génération en génération, pour être aujourd’hui élevée au rang de partenariat stratégique intégral, a-t-elle indiqué.

Elle a également affirmé qu’en tant que locomotive économique, pôle de croissance du pays et métropole spéciale, Hô Chi Minh-Ville disposait d’un potentiel considérable et de nombreuses perspectives pour renforcer sa coopération avec les régions russes.

La ville est prête à concrétiser les grandes orientations de la Déclaration commune de 2026 sur le renforcement du partenariat stratégique intégral par des projets de coopération concrets dans de multiples domaines, au bénéfice du développement mutuel de Hô Chi Minh-Ville et des localités russes, a-t-elle souligné.

Pour sa part, la consule générale de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Maria Georgievna Mizonova, a estimé que la Révolution d’Octobre constituait un tournant majeur du XXe siècle, ouvrant une nouvelle ère pour l’humanité et portant des idéaux de justice sociale, de solidarité, d’unité, de bienveillance envers les générations futures et d’aspiration à un avenir meilleur.

Selon la diplomate russe, les valeurs issues de la Révolution d’Octobre constituent un fondement solide de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam, qui ne cessent de se renforcer. Hô Chi Minh-Ville joue un rôle important dans le développement de cette coopération bilatérale.

Elle a par ailleurs souligné le dynamisme de la communauté russophone vivant et travaillant dans le Sud du Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, où de nombreux projets de coopération sont menés avec succès.

La consule générale a réaffirmé l’engagement de son consulat à maintenir un dialogue étroit et à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer les liens entre les deux pays ainsi qu’entre leurs collectivités territoriales.- VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Les intervenants lors de la session thématique consacrée à la coopération économique, à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Pétersbourg, le 16 octobre. Photo : VNA

Le commerce Vietnam-Russie face à un tournant structurel

Un rapport présenté à Saint-Pétersbourg souligne les perspectives de coopération économique entre le Vietnam et la Russie, tout en mettant en évidence les défis à relever pour porter leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.

Voir plus

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu. Photo : VNA

La visite officielle au Japon du leader To Lam ouvre de nouvelles perspectives au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, du 8 au 11 novembre, devrait ouvrir une nouvelle étape dans le développement du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays, en mettant l’accent sur le renforcement des liens économiques et les percées dans les sciences, les technologies et l’innovation.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam entend renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire

La directive n° 16-CT/TW du Secrétariat du Comité central du PCV vise à renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire, en renouvelant ses approches et ses méthodes et en mobilisant davantage les forces de toute la population au service du développement national et de l’intégration internationale.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et dix nouveaux ambassadeurs étrangers. Photo : VNA

Le leader To Lam reçoit les nouveaux ambassadeurs étrangers

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a reçu dix nouveaux ambassadeurs étrangers venus lui présenter leurs lettres de créance, réaffirmant à cette occasion la volonté du Vietnam de renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec les pays partenaires.

M. Trân Van Thuân. Photo diffusée par la VNA

Le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân a été révoqué

Cette sanction administrative intervient après des manquements professionnels et une mesure disciplinaire prise à son encontre par le Secrétariat du Comité central Parti communiste du Vietnam. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la décision n°392-QDNS/TW du Secrétariat, datée du 22 septembre 2026.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Le Vietnam célèbre les 80 ans de sa première Constitution

À l’occasion du 80e anniversaire de la première Constitution vietnamienne, le dirigeant To Lam a appelé à en préserver les valeurs fondamentales et à poursuivre le perfectionnement du cadre constitutionnel et juridique du pays.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo : VNA

La visite du dirigeant To Lam au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prévue du 8 au 11 novembre, devrait ouvrir un nouvel espace de coopération entre les deux pays, avec une vision à long terme et des ambitions renforcées dans les domaines stratégiques, selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 5 novembre à Hanoï, le vice-ministre omanais des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy, en visite de travail du 3 au 5 novembre au Vietnam. Photo: VNA

Accélérer l’ouverture de représentations diplomatiques au Vietnam et à Oman

Le Vietnam et Oman souhaitent renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et de la logistique, à l’issue d’une rencontre, le 5 novembre à Hanoï, entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et le vice-ministre omanais des Affaires étrangères, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.

Le général Nguyen Tan Cuong, chef de l’État-major général de l’APV et vice-ministre de la Défense reçoit le vice-amiral Aaron Beng. Photo: VNA

Le Vietnam et Singapour renforcent leur coopération en matière de défense

Le Vietnam et Singapour entendent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la formation militaire, de la sécurité maritime et des technologies militaires, à l’issue de la visite officielle à Singapour, les 4 et 5 novembre, d’une délégation de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par le général Nguyen Tan Cuong.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre les députées de la XVIe législature. Photo: VNA

Les députées appelées à renforcer leur rôle législatif et à rester proches des électeurs

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé les députées de la XVIe législature à contribuer activement à l’amélioration du système juridique, au renforcement du contrôle parlementaire et à la promotion de l’égalité des sexes, tout en accélérant l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans leurs activités.