Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les localités russes

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé, le 6 novembre, une cérémonie à l’occasion du 109e anniversaire de la Révolution d’Octobre russe (7 novembre 1917-7 novembre 2026), réaffirmant les liens d’amitié entre les habitants de la métropole du Sud et le peuple russe.



Lors de la cérémonie, Nguyen Truong Nhat Phuong, vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville, a souligné la portée historique de la Révolution d’Octobre, qui a exercé une influence profonde sur la révolution et le développement du Vietnam, tout en jetant les bases des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays.



Au fil des évolutions de l’histoire, cette amitié traditionnelle n’a cessé de se consolider et de se transmettre de génération en génération, pour être aujourd’hui élevée au rang de partenariat stratégique intégral, a-t-elle indiqué.



Elle a également affirmé qu’en tant que locomotive économique, pôle de croissance du pays et métropole spéciale, Hô Chi Minh-Ville disposait d’un potentiel considérable et de nombreuses perspectives pour renforcer sa coopération avec les régions russes.



La ville est prête à concrétiser les grandes orientations de la Déclaration commune de 2026 sur le renforcement du partenariat stratégique intégral par des projets de coopération concrets dans de multiples domaines, au bénéfice du développement mutuel de Hô Chi Minh-Ville et des localités russes, a-t-elle souligné.



Pour sa part, la consule générale de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Maria Georgievna Mizonova, a estimé que la Révolution d’Octobre constituait un tournant majeur du XXe siècle, ouvrant une nouvelle ère pour l’humanité et portant des idéaux de justice sociale, de solidarité, d’unité, de bienveillance envers les générations futures et d’aspiration à un avenir meilleur.



Selon la diplomate russe, les valeurs issues de la Révolution d’Octobre constituent un fondement solide de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam, qui ne cessent de se renforcer. Hô Chi Minh-Ville joue un rôle important dans le développement de cette coopération bilatérale.



Elle a par ailleurs souligné le dynamisme de la communauté russophone vivant et travaillant dans le Sud du Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, où de nombreux projets de coopération sont menés avec succès.



La consule générale a réaffirmé l’engagement de son consulat à maintenir un dialogue étroit et à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer les liens entre les deux pays ainsi qu’entre leurs collectivités territoriales.- VNA

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