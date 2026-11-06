Économie

Le café vietnamien mise sur les normes durables avec le soutien de l’UE

Financé par l’Union européenne, le projet SustainCoffee accompagnera plus de 400 entreprises et coopératives vietnamiennes de la filière caféière dans l’adoption des critères ESG et le renforcement de leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Dak Lak est le premier bassin de production de café du pays, avec plus de 217 000 hectares de plantations. Photo : VNA
Dak Lak est le premier bassin de production de café du pays, avec plus de 217 000 hectares de plantations. Photo : VNA


Dak Lak (VNA) – Plus de 400 microentreprises, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que des coopératives de la filière caféière vietnamienne bénéficieront d’un soutien technique et financier pour intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), améliorer leurs pratiques de gestion responsable et renforcer la traçabilité de leurs activités. Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet « SustainCoffee », financé par l’Union européenne (UE) et lancé le 6 novembre dans la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre.

Le projet est mis en œuvre conjointement par CARE International au Vietnam, le Centre pour le développement communautaire (CDC) et l’Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA). Déployé de décembre 2025 à mai 2029 dans les provinces de Dak Lak et de Son La, il prévoit d’apporter un soutien direct à plus de 400 structures économiques locales et devrait bénéficier indirectement à environ 1,4 million de caféiculteurs et de travailleurs tout au long de la chaîne de valeur.

Ce programme intervient alors que la filière caféière vietnamienne est confrontée à des exigences réglementaires de plus en plus strictes sur les marchés d’exportation, notamment dans l’Union européenne. Pour répondre à ces défis, le projet proposera des outils d’évaluation adaptés, des formations spécialisées et des aides financières ciblées. Il permettra également de renforcer la coopération avec les associations professionnelles et les autorités locales afin de faciliter l’accès aux financements verts et de promouvoir le dialogue public-privé.

À l’occasion du lancement, les partenaires ont présenté les résultats d’une étude sur les pratiques ESG dans la filière caféière vietnamienne, avant d’organiser un dialogue technique consacré à la mise en œuvre concrète de ces critères. Les échanges ont notamment porté sur les moyens d’intégrer les normes de durabilité dans la production, tout en conciliant protection de l’environnement, inclusion sociale et performance économique.

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Les délégués assistent à la cérémonie de lancement du projet. Photo: daklak.gov.vn

La directrice de CARE International au Vietnam, Le Kim Dung, a souligné que l’adoption des critères de durabilité ne se limitait pas à répondre aux exigences réglementaires, mais constituait également un levier pour améliorer la compétitivité de la filière et garantir une répartition plus équitable de la valeur ajoutée.

Afin de remédier au manque d’outils adaptés aux petites structures et d’éviter que les petits producteurs, les femmes et les travailleurs vulnérables ne soient marginalisés, SustainCoffee élaborera trois référentiels d’auto-évaluation ESG, adaptés aux différents maillons de la chaîne de valeur du café.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Dak Lak, Nguyen Thien Van, a rappelé que sa localité était le premier bassin de production de café du pays, avec plus de 217 000 hectares de plantations et une production annuelle supérieure à 580 000 tonnes, représentant près d’un demi-million d’emplois.

Tout en soulignant le rayonnement international du café de Buon Ma Thuot, exporté vers plus de 80 pays et territoires, il a toutefois mis en garde contre les fragilités d’un modèle de production fortement morcelé, dans lequel près de 90 % des superficies cultivées appartiennent à de petits ménages agricoles. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, la pénurie d’eau et le vieillissement des plantations.

Nguyen Thien Van a estimé que les outils d’auto-évaluation proposés par SustainCoffee aideraient les producteurs à répondre aux nouvelles exigences internationales, notamment au Règlement de l’Union européenne relatif aux produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (RDUE), à la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D), ainsi qu’aux référentiels de certification tels que Rainforest Alliance, 4C et Fairtrade. Il a également réaffirmé l’engagement des autorités provinciales à accompagner la mise en œuvre des activités du projet.

De son côté, le chef adjoint de la section Coopération de la délégation de l’UE au Vietnam, Gonzalo Serrano de la Rosa, a rappelé que le commerce durable devait concilier prospérité économique, protection de l’environnement et respect des droits humains. Il a précisé que le soutien de l’UE à SustainCoffee s’inscrivait dans le cadre de l’initiative « Global Gateway », illustrant la volonté de l’Union d’accompagner les producteurs vietnamiens de café dans le renforcement de la transparence et de la compétitivité de la filière, ainsi que dans leur intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

À l’issue de la cérémonie, les participants ont effectué des visites de terrain à la ferme Aeroco Coffee et à la coopérative de services agricoles équitables d’Ea Tu afin de découvrir les pratiques de production et de commercialisation durables mises en œuvre sur place.- VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #Dak Lak #café #SustainCoffee #Union européenne
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