Le secteur pétrolier vietnamien élargit son espace de développement pour soutenir la croissance énergétique nationale

Hanoï (VNA) - Le magazine Kinh te Viet Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times a organisé, dans l’après-midi du 29 octobre, un forum intitulé "Développement de l’industrie pétrolière et gazière du Vietnam : garantir une croissance durable". Cette rencontre intervient alors que l’économie nationale entre dans une nouvelle phase d’expansion, plaçant le secteur énergétique face à un double impératif : garantir la sécurité énergétique du pays et accroître la valeur ajoutée nationale.

Le forum s’est tenu à la suite de l’adoption officielle par l’Assemblée nationale de la Loi sur le pétrole de 2026, le 23 août 2026, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2027. Ce texte constitue un levier institutionnel important en établissant un cadre juridique plus favorable, destiné à lever les principaux obstacles à l’investissement, à mettre en place des mécanismes de partage des risques conformes aux normes internationales et à renforcer la décentralisation ainsi que la délégation de pouvoirs au profit des entreprises.

S’exprimant lors du forum, Dao Quang Binh, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des sciences économiques, secrétaire général de la rédaction du magazine Kinh te Viet Nam, a rappelé que l’énergie en général et l’industrie pétrolière et gazière en particulier constituaient des piliers essentiels de l’économie nationale, garantissant la sécurité énergétique et la stabilité macroéconomique. Toutefois, l’industrie pétrolière et gazière vietnamienne fait face à des défis sans précédent, avec le déclin naturel de la production des principaux gisements, les incertitudes liées aux évolutions géopolitiques mondiales et la pression liée à l’engagement d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050

Selon lui, la nouvelle loi ouvre un cycle d'investissement propice à la transformation progressive du Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) en un groupe national opérant dans l'énergie, l'industrie et les services techniques.

Selon le docteur Phan Duc Hieu, la révision de la Loi sur le pétrole vise à créer de nouvelles perspectives de développement, à répondre aux exigences accrues en matière de sécurité énergétique pour soutenir une forte croissance économique et à libérer des ressources au service du développement socio-économique du pays dans sa nouvelle ère.

Le pétrole et le gaz restent des composantes importantes du bouquet énergétique vietnamien, y compris dans le contexte de la transition énergétique. L’enjeu est non seulement d’améliorer l’exploitation des ressources existantes, mais aussi de moderniser progressivement l’industrie pétrolière et gazière, de maîtriser les sciences et les technologies et de développer les services techniques du secteur sur les marchés régional et international, a-t-il souligné.

​La nouvelle loi met notamment l’accent sur la délégation de pouvoirs, la simplification des procédures administratives, l’amélioration des mesures destinées à attirer les investissements, le développement de l’industrie et des services techniques pétroliers, ainsi que la valorisation des infrastructures existantes. Elle prévoit également des mécanismes adaptés aux petits gisements ou à ceux dont l’exploitation présente davantage de difficultés.

De son côté, Dang Thanh Tung, directeur adjoint du Département de la stratégie de Petrovietnam, a souligné que le potentiel pétrolier et gazier ainsi que les réserves restantes étaient limités, tandis que les possibilités de développement des activités traditionnelles du secteur se réduisaient progressivement.

Concernant le développement de nouvelles formes d’énergie, Dang Thanh Tung a indiqué que Petrovietnam privilégierait les domaines correspondant aux tendances mondiales en matière d’énergies propres, aux progrès scientifiques et technologiques et aux atouts du groupe. L’éolien en mer présente notamment un fort potentiel, grâce à son expérience des projets pétroliers et gaziers offshore, à ses capacités techniques et à ses services maritimes.

Le captage et stockage du carbone (CCS) offre également des possibilités de valorisation des infrastructures pétrolières et gazières existantes, notamment des gisements épuisés. Dans le domaine de l’hydrogène et des autres énergies propres, Petrovietnam peut s’appuyer sur son expérience de production et d’utilisation de l’hydrogène dans les raffineries et les usines d’engrais azotés.

Parallèlement, le groupe considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des piliers de sa stratégie. Face aux difficultés croissantes d’exploration et d’exploitation des gisements restants, le recours aux technologies avancées est indispensable pour améliorer l’efficacité des activités. La maîtrise technologique est également essentielle pour renforcer la compétitivité des produits pétrochimiques et développer de nouvelles formes d’énergie. L’investissement dans la recherche, les technologies et l’innovation constitue ainsi un enjeu majeur pour atteindre les objectifs stratégiques du groupe dans les années à venir.

Les discussions ont porté sur l’accroissement des réserves, l’exploitation des petits gisements marginaux, le développement des projets gaziers et des infrastructures de GNL, ainsi que le renforcement des activités de raffinage et de pétrochimie. Elles ont également abordé le développement des services techniques offshore à l’international, l’application des technologies numériques pour optimiser les opérations et réduire les émissions de méthane, ainsi que les nouvelles énergies (éolien en mer, hydrogène et ammoniac verts, carburants durables et captage-stockage du carbone) à l’horizon 2026-2030.-VNA