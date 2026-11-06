Sciences

Plus de 400 scientifiques réunis à une conférence internationale sur les matériaux

Réunissant plus de 400 scientifiques de 15 pays et territoires, la conférence MMMS 2026 constitue un forum d’échanges scientifiques et de coopération internationale autour des matériaux et des technologies au service du développement durable.

Des délégués présents à l’événement. Photo : VNA
Des délégués présents à l’événement. Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville, 6 novembre (VNA) – Plus de 400 délégués et scientifiques venus de 15 pays et territoires participent à la cinquième Conférence internationale sur les matériaux, les machines et les méthodes pour le développement durable (MMMS 2026), ouverte le 6 novembre à l’Université Petrovietnam (PVU), dans le quartier de Ba Ria, à Hô Chi Minh-Ville.

L’événement est organisé conjointement par l’Association vietnamienne pour l’édition scientifique (VASE), l’Université Petrovietnam (PVU), l’Université des sciences et technologies de Hanoï, l’Université nationale Kyungpook (République de Corée), l’Université de technologie de Nagaoka (Japon), la Fédération vietnamienne des associations d’ingénierie mécanique (VFMEA) et le Conseil des éditeurs scientifiques asiatiques (CASE).

Lors de la conférence, le professeur Banh Tien Long, président de la VASE, a indiqué que le comité d’organisation avait reçu plus de 400 résumés et 300 articles scientifiques complets, répartis entre 15 sous-comités techniques.

Les contributions soumises feront l’objet d’une évaluation rigoureuse par les pairs, selon la procédure en double aveugle, sous la supervision du conseil scientifique international de la VASE. Les travaux présentés à la MMMS 2026 seront également soumis à une évaluation scientifique en vue d’une éventuelle publication dans des revues internationales de renom, telles que Lecture Notes in Mechanical Engineering et Surface Review and Letters.

Le recteur de la PVU, Phan Minh Quoc Binh, a présenté la MMMS 2026 comme un forum scientifique international de premier plan, offrant aux chercheurs l’occasion de partager leurs résultats de recherche, leurs approches théoriques, leurs méthodes et leurs applications pratiques, ainsi que d’examiner les enjeux et les défis du développement durable dans les domaines des matériaux, des machines et de l’ingénierie.

La conférence constitue également une plateforme importante permettant aux chercheurs, experts, décideurs, ingénieurs et étudiants d’échanger des connaissances, de développer des partenariats de recherche et de se tenir au courant des dernières avancées technologiques.

Les débats s’articulent autour de six grands axes : les matériaux avancés et leurs applications au service du développement durable ; les technologies de traitement des matériaux respectueuses de l’environnement ; l’ingénierie du cycle de vie des produits ; la conception durable des machines ; les industries à faibles émissions de carbone et l’économie circulaire ; ainsi que l’intelligence artificielle et la transformation numérique dans les domaines des matériaux et de l’ingénierie mécanique.

Les sujets abordés couvrent notamment les matériaux écologiques et recyclés, la fabrication additive, la robotique intelligente, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l’Internet des objets (IoT), les mégadonnées (Big Data) et les jumeaux numériques.

Lancée en 2018, la série de conférences MMMS se tient tous les deux ans. Après les éditions de 2020, 2022 et 2024, elle n’a cessé de gagner en ampleur et en reconnaissance sur le plan académique, attirant un intérêt croissant de la part des scientifiques, des décideurs et des entreprises du monde entier.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #conférence internationale sur les matériaux
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