La visite officielle au Japon du leader To Lam ouvre de nouvelles perspectives au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon



Hanoï (VNA) – La visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre 2026, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, revêt une importance stratégique particulière. Elle permettra de définir les grandes orientations des relations bilatérales pour la nouvelle période et de donner un nouvel élan à la coopération économique, scientifique et technologique ainsi qu’à l’innovation.



À la veille de cette visite, dans son interview accordế à la presse, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné qu’il s’agissait de la première visite officielle au Japon du dirigeant To Lam depuis son accession aux fonctions de secrétaire général du Parti et de président de la République, ainsi que de la première visite au Japon d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam depuis 11 ans.



Cette visite intervient dans un contexte marqué par le développement dynamique des relations entre les deux pays, qui sont devenues de plus en plus approfondies, substantielles et efficaces, après plus de 50 ans de relations diplomatiques et trois ans depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique intégral.



Selon le vice-ministre Nguyên Minh Vu, cette visite revêt trois significations stratégiques majeures.



Premièrement, elle permettra aux dirigeants des deux pays de définir les orientations stratégiques globales et les priorités de coopération à long terme, en tenant compte des besoins et des objectifs de développement de chaque partie dans la nouvelle période. Elle contribuera ainsi à consolider les fondements politiques des relations bilatérales.



Deuxièmement, elle vise à faire évoluer les relations économiques, commerciales et d’investissement, au-delà des formes de coopération traditionnelles, vers une interconnexion plus étroite entre les deux économies, dans un esprit d’accompagnement et de co-construction, afin de renforcer leur autonomie et leur résilience. Dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, le renforcement des liens avec des partenaires stratégiques tels que le Japon permettra au Vietnam d’accroître ses capacités de production, de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales et de renforcer la compétitivité de son économie.



Troisièmement, la visite devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation du modèle de développement. Le Japon dispose d’atouts majeurs en matière de technologies, de capitaux, de savoir-faire en gestion et d’industrie manufacturière, tandis que le Vietnam bénéficie d’une main-d’œuvre jeune, d’un marché dynamique et d’un important potentiel de développement. La mise en synergie de ces avantages ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies stratégiques, l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la transition verte, l’énergie et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Cette coopération permettra notamment au Vietnam de bénéficier de transferts de technologies, d'en maîtriser progressivement les applications, de renforcer ses capacités endogènes et d'améliorer la compétitivité de son économie à long terme.



Ces orientations se reflètent dans le programme prévisionnel de la visite. Outre les audiences auprès de l’Empereur et de l’Impératrice du Japon ainsi que les rencontres avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres de la Diète japonaise, To Lam devrait recevoir des dirigeants d’organisations économiques et de grandes entreprises japonaises. Il devrait également participer au Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam-Japon, où il prononcera un discours, et visiter une entreprise japonaise spécialisée dans les hautes technologies. Ces activités visent à renforcer les échanges entre les organismes et les milieux d’affaires des deux pays et à favoriser la concrétisation de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les secteurs stratégiques pour leur développement à long terme.



Évoquant les relations entre le Vietnam et le Japon, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a estimé qu’elles reposaient désormais sur des bases solides, grâce à la convergence de trois facteurs essentiels : une confiance politique croissante, une interdépendance économique de plus en plus étroite et des liens toujours plus étroits entre les populations des deux pays.



Sur le plan politico-diplomatique, les deux parties entretiennent régulièrement des échanges de délégations et des contacts à haut niveau ainsi qu’à différents échelons. Elles développent également leur coopération à travers plusieurs canaux, notamment les Partis, les gouvernements et les organes législatifs. Le Vietnam et le Japon accordent tous deux une grande importance à leurs relations réciproques dans leurs politiques étrangères respectives. Les mécanismes de dialogue fonctionnent efficacement, tandis que les perceptions communes, les engagements et les accords conclus par les dirigeants de haut rang ainsi que par les ministères et organismes concernés sont mis en œuvre avec sérieux, contribuant à consolider les fondements politiques des relations bilatérales.



Sur le plan économique, le Japon demeure l’un des principaux partenaires du Vietnam et son premier fournisseur d’aide publique au développement (APD). De plus en plus d’entreprises japonaises, notamment dans les secteurs des hautes technologies et de l’intelligence artificielle, manifestent leur intérêt pour le marché vietnamien et y développent leurs activités.



Dans le domaine du commerce et de la distribution, de grands groupes japonais, à l’instar d’AEON, considèrent le Vietnam comme un marché prioritaire. Ils contribuent également à faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché japonais, réputé pour ses exigences élevées en matière de qualité.



La coopération en matière de sécurité énergétique et de transition verte offre également des perspectives prometteuses. Les deux pays accélèrent notamment la mise en œuvre de projets dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC), contribuant ainsi à promouvoir la transition énergétique et à atteindre leurs objectifs de développement durable.



Par ailleurs, les sciences et les technologies ainsi que l’innovation sont en train de devenir un nouveau pilier de la coopération bilatérale. Les deux parties mettent en œuvre plusieurs programmes concrets portant notamment sur la recherche conjointe, la formation de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs et la coopération dans le domaine des technologies spatiales. Elles envisagent également d’élargir leur coopération à des secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.



Les projets relatifs à la transformation numérique, à la transition verte, aux énergies renouvelables ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles sont également activement encouragés. Ces domaines offrent de vastes perspectives de coopération et contribuent directement à répondre aux besoins de développement des deux pays.



Parallèlement, les échanges entre les populations et les collectivités locales constituent un autre pilier important des relations Vietnam-Japon. Les deux pays comptent actuellement plus de 100 partenariats entre collectivités locales. Rien qu’en 2026, plus de dix grands festivals ont été organisés dans les deux pays, contribuant à renforcer les échanges culturels, la compréhension mutuelle et l’amitié entre leurs populations. La communauté de près de 700.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon joue notamment un rôle essentiel de passerelle entre les deux pays et les deux peuples.



Sur la scène multilatérale, le Vietnam et le Japon renforcent également leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux. Ils multiplient les échanges de vues sur les questions d’intérêt commun et contribuent activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.



Le vice-ministre Nguyên Minh Vu s’est dit convaincu que, forts des acquis obtenus, les deux pays continueraient de promouvoir un esprit de confiance, de sincérité et de bénéfices mutuels afin de porter leur Partenariat stratégique intégral à un niveau supérieur, marqué par une confiance politique plus profonde, une coopération économique plus étroite, des avancées plus importantes dans les sciences et les technologies et des liens plus étroits entre les populations.



L’esprit d’« accompagnement et de co-construction » continuera ainsi de guider les deux pays dans la valorisation de leurs atouts respectifs et la création de nouveaux moteurs de développement, dans l’intérêt des populations des deux pays et au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans la région et dans le monde.- VNA

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