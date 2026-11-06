Le leader To Lam reçoit les nouveaux ambassadeurs étrangers



Hanoï, 6 novembre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu, dans l’après-midi du 6 novembre, les ambassadeurs du Luxembourg, du Bénin, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Lituanie, du Botswana, des Maldives, du Kirghizistan, de la Jordanie et de l’Estonie, venus lui présenter leurs lettres de créance avant de prendre officiellement leurs fonctions au Vietnam.



Accueillant chaleureusement les nouveaux ambassadeurs, le dirigeant vietnamien a souligné que l’année 2026 était marquée par plusieurs événements historiques : le 96e anniversaire de la fondation du PCV, le 81e anniversaire de la fondation du pays et le 40e anniversaire du Doi Moi (Renouveau).

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo : VNA





D’un pays ayant traversé des décennies de guerre et surmonté d’immenses difficultés et défis, le Vietnam est devenu une nation pacifique, unifiée, indépendante et autonome, dotée d’une économie dynamique, profondément intégrée à l’économie mondiale et occupant une place de plus en plus importante dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales. Le secrétaire général et président To Lam a exprimé sa profonde gratitude, affirmant que le peuple vietnamien n’oublierait jamais la solidarité, le soutien et l’aide précieuse apportés par les amis internationaux durant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de développement du pays.



Il a souligné que l’année 2026 marquait l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement, avec deux objectifs centenaires. À l’horizon 2030, année du centenaire de la fondation du Parti, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne. À l’horizon 2045, année du centenaire de la fondation du pays, il entend accéder au rang de pays développé à revenu élevé. Pour la période 2026-2030, le Vietnam s’efforcera de maintenir une croissance économique annuelle à deux chiffres, afin de jeter les bases d’une nouvelle phase de développement accéléré.



Le Vietnam a ainsi défini un modèle de développement autonome, résilient, innovant, centré sur l’humain, durable et ouvert sur le monde. Ce modèle place l’être humain au cœur des priorités, en veillant à ce que chacun puisse bénéficier pleinement des fruits du développement, et fait du savoir et de l’éducation des priorités nationales de premier plan. Il mise également sur les technologies de pointe, l’innovation, les transitions numérique et écologique, ainsi que sur le développement et la connectivité des infrastructures stratégiques, considérés comme des moteurs essentiels de la restructuration et de la croissance économiques dans cette nouvelle ère.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que, tout au long de son parcours de développement et dans les années à venir, le Vietnam avait toujours accordé une importance particulière à l’établissement de relations amicales et à une coopération efficace, concrète et mutuellement avantageuse avec les pays et partenaires internationaux, dans un esprit de développement partagé. Le pays reste déterminé à poursuivre une politique étrangère d’indépendance, de paix, d’autonomie et de résilience, ainsi qu’à diversifier et à multilatéraliser ses relations extérieures, tout en s’efforçant d’être un ami et un partenaire fiable de tous les pays.



Se félicitant des progrès accomplis par les pays concernés ces dernières années, il a affirmé que le Vietnam souhaitait œuvrer avec eux au renforcement de leur amitié traditionnelle, de leurs liens historiques et de leur coopération multiforme, tant au niveau bilatéral que multilatéral, sur la base de l’égalité, des intérêts mutuels, de la responsabilité partagée et du développement commun.



Afin d’approfondir les relations entre le Vietnam et ces pays et de rendre leur coopération plus concrète et plus efficace dans les temps à venir, le secrétaire général et président To Lam a invité les ambassadeurs à promouvoir plusieurs axes de coopération. Il s’agit notamment de consolider les fondements politiques des relations et de renforcer la confiance politique, sur la base de valeurs partagées, d’intérêts convergents et d’une vision à long terme du développement, afin de garantir une coopération stable et durable. À cette fin, il a préconisé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, entre les instances du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que les échanges entre les populations, les collectivités locales et les milieux d’affaires.



Il a également appelé à poursuivre les échanges afin de renouveler et d’approfondir la coopération de manière souple, en tenant compte de l’évolution de la situation, tout en créant une valeur ajoutée et des avantages concrets pour les deux parties et en permettant à chacune de participer plus activement aux chaînes de production et d’approvisionnement régionales et mondiales. Le Vietnam souhaite notamment intensifier sa coopération avec ces pays dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.



Il a cité, parmi les secteurs porteurs, les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, la transformation numérique, l’agriculture durable, l’environnement, l’énergie et les énergies renouvelables, l’économie maritime, le transport maritime, les infrastructures et la logistique stratégiques, l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.



Le dirigeant du Parti et de l’État a souligné la nécessité de maintenir une coordination étroite afin de promouvoir la coopération multilatérale et de contribuer à un monde plus interconnecté. Il a estimé que tous les pays devaient unir leurs efforts pour relever les défis communs, aux niveaux mondial et régional, contribuant ainsi à préserver la paix et la stabilité et à promouvoir le développement durable dans toutes les régions.



Il a enfin exprimé l’espoir que les ambassadeurs, forts de leur expérience et de leur stature, contribueraient activement à la concrétisation de ces orientations de coopération. Il a assuré que le gouvernement vietnamien et les organismes compétents resteraient à leurs côtés, créeraient des conditions favorables et leur apporteraient tout le soutien nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au Vietnam. – VNA