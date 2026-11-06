Politique

Le leader To Lam reçoit les nouveaux ambassadeurs étrangers

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a reçu dix nouveaux ambassadeurs étrangers venus lui présenter leurs lettres de créance, réaffirmant à cette occasion la volonté du Vietnam de renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec les pays partenaires.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et dix nouveaux ambassadeurs étrangers. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et dix nouveaux ambassadeurs étrangers. Photo : VNA


Hanoï, 6 novembre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu, dans l’après-midi du 6 novembre, les ambassadeurs du Luxembourg, du Bénin, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Lituanie, du Botswana, des Maldives, du Kirghizistan, de la Jordanie et de l’Estonie, venus lui présenter leurs lettres de créance avant de prendre officiellement leurs fonctions au Vietnam.

Accueillant chaleureusement les nouveaux ambassadeurs, le dirigeant vietnamien a souligné que l’année 2026 était marquée par plusieurs événements historiques : le 96e anniversaire de la fondation du PCV, le 81e anniversaire de la fondation du pays et le 40e anniversaire du Doi Moi (Renouveau).

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-cac-dai-su-nuoc-ngoai-trinh-quoc-thu-9137429.jpg
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo : VNA



D’un pays ayant traversé des décennies de guerre et surmonté d’immenses difficultés et défis, le Vietnam est devenu une nation pacifique, unifiée, indépendante et autonome, dotée d’une économie dynamique, profondément intégrée à l’économie mondiale et occupant une place de plus en plus importante dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales. Le secrétaire général et président To Lam a exprimé sa profonde gratitude, affirmant que le peuple vietnamien n’oublierait jamais la solidarité, le soutien et l’aide précieuse apportés par les amis internationaux durant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de développement du pays.

Il a souligné que l’année 2026 marquait l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement, avec deux objectifs centenaires. À l’horizon 2030, année du centenaire de la fondation du Parti, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne. À l’horizon 2045, année du centenaire de la fondation du pays, il entend accéder au rang de pays développé à revenu élevé. Pour la période 2026-2030, le Vietnam s’efforcera de maintenir une croissance économique annuelle à deux chiffres, afin de jeter les bases d’une nouvelle phase de développement accéléré.

Le Vietnam a ainsi défini un modèle de développement autonome, résilient, innovant, centré sur l’humain, durable et ouvert sur le monde. Ce modèle place l’être humain au cœur des priorités, en veillant à ce que chacun puisse bénéficier pleinement des fruits du développement, et fait du savoir et de l’éducation des priorités nationales de premier plan. Il mise également sur les technologies de pointe, l’innovation, les transitions numérique et écologique, ainsi que sur le développement et la connectivité des infrastructures stratégiques, considérés comme des moteurs essentiels de la restructuration et de la croissance économiques dans cette nouvelle ère.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que, tout au long de son parcours de développement et dans les années à venir, le Vietnam avait toujours accordé une importance particulière à l’établissement de relations amicales et à une coopération efficace, concrète et mutuellement avantageuse avec les pays et partenaires internationaux, dans un esprit de développement partagé. Le pays reste déterminé à poursuivre une politique étrangère d’indépendance, de paix, d’autonomie et de résilience, ainsi qu’à diversifier et à multilatéraliser ses relations extérieures, tout en s’efforçant d’être un ami et un partenaire fiable de tous les pays.

Se félicitant des progrès accomplis par les pays concernés ces dernières années, il a affirmé que le Vietnam souhaitait œuvrer avec eux au renforcement de leur amitié traditionnelle, de leurs liens historiques et de leur coopération multiforme, tant au niveau bilatéral que multilatéral, sur la base de l’égalité, des intérêts mutuels, de la responsabilité partagée et du développement commun.

Afin d’approfondir les relations entre le Vietnam et ces pays et de rendre leur coopération plus concrète et plus efficace dans les temps à venir, le secrétaire général et président To Lam a invité les ambassadeurs à promouvoir plusieurs axes de coopération. Il s’agit notamment de consolider les fondements politiques des relations et de renforcer la confiance politique, sur la base de valeurs partagées, d’intérêts convergents et d’une vision à long terme du développement, afin de garantir une coopération stable et durable. À cette fin, il a préconisé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, entre les instances du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que les échanges entre les populations, les collectivités locales et les milieux d’affaires.

Il a également appelé à poursuivre les échanges afin de renouveler et d’approfondir la coopération de manière souple, en tenant compte de l’évolution de la situation, tout en créant une valeur ajoutée et des avantages concrets pour les deux parties et en permettant à chacune de participer plus activement aux chaînes de production et d’approvisionnement régionales et mondiales. Le Vietnam souhaite notamment intensifier sa coopération avec ces pays dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Il a cité, parmi les secteurs porteurs, les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, la transformation numérique, l’agriculture durable, l’environnement, l’énergie et les énergies renouvelables, l’économie maritime, le transport maritime, les infrastructures et la logistique stratégiques, l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

Le dirigeant du Parti et de l’État a souligné la nécessité de maintenir une coordination étroite afin de promouvoir la coopération multilatérale et de contribuer à un monde plus interconnecté. Il a estimé que tous les pays devaient unir leurs efforts pour relever les défis communs, aux niveaux mondial et régional, contribuant ainsi à préserver la paix et la stabilité et à promouvoir le développement durable dans toutes les régions.

Il a enfin exprimé l’espoir que les ambassadeurs, forts de leur expérience et de leur stature, contribueraient activement à la concrétisation de ces orientations de coopération. Il a assuré que le gouvernement vietnamien et les organismes compétents resteraient à leurs côtés, créeraient des conditions favorables et leur apporteraient tout le soutien nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au Vietnam. – VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #nouveaux ambassadeurs étrangers
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Vietnam du bonheur

Intégration internationale

Voir plus

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam entend renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire

La directive n° 16-CT/TW du Secrétariat du Comité central du PCV vise à renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire, en renouvelant ses approches et ses méthodes et en mobilisant davantage les forces de toute la population au service du développement national et de l’intégration internationale.

M. Trân Van Thuân. Photo diffusée par la VNA

Le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân a été révoqué

Cette sanction administrative intervient après des manquements professionnels et une mesure disciplinaire prise à son encontre par le Secrétariat du Comité central Parti communiste du Vietnam. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la décision n°392-QDNS/TW du Secrétariat, datée du 22 septembre 2026.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Le Vietnam célèbre les 80 ans de sa première Constitution

À l’occasion du 80e anniversaire de la première Constitution vietnamienne, le dirigeant To Lam a appelé à en préserver les valeurs fondamentales et à poursuivre le perfectionnement du cadre constitutionnel et juridique du pays.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo : VNA

La visite du dirigeant To Lam au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prévue du 8 au 11 novembre, devrait ouvrir un nouvel espace de coopération entre les deux pays, avec une vision à long terme et des ambitions renforcées dans les domaines stratégiques, selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 5 novembre à Hanoï, le vice-ministre omanais des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy, en visite de travail du 3 au 5 novembre au Vietnam. Photo: VNA

Accélérer l’ouverture de représentations diplomatiques au Vietnam et à Oman

Le Vietnam et Oman souhaitent renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et de la logistique, à l’issue d’une rencontre, le 5 novembre à Hanoï, entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et le vice-ministre omanais des Affaires étrangères, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.

Le général Nguyen Tan Cuong, chef de l’État-major général de l’APV et vice-ministre de la Défense reçoit le vice-amiral Aaron Beng. Photo: VNA

Le Vietnam et Singapour renforcent leur coopération en matière de défense

Le Vietnam et Singapour entendent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la formation militaire, de la sécurité maritime et des technologies militaires, à l’issue de la visite officielle à Singapour, les 4 et 5 novembre, d’une délégation de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par le général Nguyen Tan Cuong.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre les députées de la XVIe législature. Photo: VNA

Les députées appelées à renforcer leur rôle législatif et à rester proches des électeurs

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé les députées de la XVIe législature à contribuer activement à l’amélioration du système juridique, au renforcement du contrôle parlementaire et à la promotion de l’égalité des sexes, tout en accélérant l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans leurs activités.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Photo : VNA

Le Japon mise sur un nouvel essor des relations avec le Vietnam

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, se dit convaincu que la visite de To Lam au Japon, du 8 au 11 novembre, ouvrira une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec un approfondissement de la coopération en matière de sécurité économique, énergétique et régionale.

Le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, termine sa visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, du 2 au 5 novembre, a permis de réaffirmer les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique, notamment à travers la coopération parlementaire.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit Pierre Barnabé, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, chargé des opérations, en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Promouvoir la coopération Vietnam–France dans les domaines de l’IA et des jumeaux numériques

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, le 5 novembre à Hanoï, Pierre Barnabé, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, chargé des opérations, réaffirmant la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec le groupe français dans les domaines de l’intelligence artificielle, des jumeaux numériques, de l’innovation et de la transformation numérique

L'ambassadeur japonais Ito Naoki. Photo : VNA

Porter le partenariat stratégique global Vietnam-Japon à un nouveau niveau

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, au Japon du 8 au 11 novembre, l’ambassadeur japonais Ito Naoki présente les priorités de coopération bilatérale et les perspectives visant à porter le partenariat stratégique global Vietnam-Japon à un nouveau niveau.