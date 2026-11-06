Le Vietnam entend renforcer le rôle stratégique de la diplomatie populaire

Hanoï, 6 novembre (VNA) – Le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a publié la directive n° 16-CT/TW sur le renforcement et la valorisation de la diplomatie populaire, appelant à renouveler en profondeur ses approches et ses méthodes afin de mieux répondre aux exigences du développement national et de l’intégration internationale dans la nouvelle période.
Signée le 2 novembre 2026 par Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, cette directive souligne la nécessité de faire de la diplomatie populaire un levier plus puissant pour consolider les relations d’amitié avec les peuples des autres pays, mobiliser les ressources internationales et contribuer à l’édification et à la défense de la patrie.
Après près de cinq ans de mise en œuvre de la directive n° 12-CT/TW du 5 janvier 2022 sur le renforcement de la direction du Parti et l’amélioration de l’efficacité de la diplomatie populaire dans la nouvelle conjoncture, ce secteur a obtenu des résultats positifs. Il a notamment contribué à élargir les relations d’amitié et de coopération avec les peuples des autres pays, à renforcer le rôle et la position du Vietnam au sein des mécanismes et forums populaires régionaux et internationaux, ainsi qu’à mobiliser des ressources au service du développement national.
Toutefois, plusieurs insuffisances persistent. La perception de la position et du rôle stratégique de la diplomatie populaire demeure insuffisante, tandis que ses méthodes de mise en œuvre évoluent trop lentement. Les efforts visant à mobiliser le soutien des peuples d’autres pays sur certaines questions importantes n’ont pas encore enregistré de percée. La coordination reste insuffisante et les ressources sont encore dispersées, ne permettant pas de valoriser pleinement la force collective de l’ensemble du système politique et de la population.
Dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, et face aux exigences de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du PCV ainsi que de la résolution n° 06-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique sur la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par ce Congrès, le Secrétariat demande de renforcer la direction du Parti et la gestion unifiée de l’État dans ce domaine.
La directive réaffirme que la diplomatie populaire constitue l’un des trois piliers de la diplomatie vietnamienne, aux côtés de la diplomatie du Parti et de la diplomatie d’État, contribuant ainsi à former une diplomatie globale, moderne et professionnelle. Elle représente une mission essentielle et permanente de l’ensemble du système politique et de la population.
Les organisations populaires, les citoyens, les entreprises, les entrepreneurs, les intellectuels, les artistes et la communauté vietnamienne à l’étranger doivent être placés au cœur de cette action et en devenir les principaux acteurs. La diplomatie populaire doit ainsi contribuer à valoriser l’intelligence, l’identité culturelle et les traditions humanistes du Vietnam, à mobiliser des ressources au service du développement socio-économique et à accroître la participation et la contribution du pays à la vie politique mondiale, à l’économie mondiale et au progrès de la civilisation humaine.
La directive insiste également sur la nécessité de renforcer la coordination entre les trois piliers de la diplomatie, de clarifier les responsabilités des dirigeants à tous les niveaux et de promouvoir le rôle du Front de la Patrie du Vietnam et de ses organisations membres, notamment l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. La participation active des citoyens et des Vietnamiens résidant à l’étranger doit être davantage encouragée.
L’un des changements majeurs préconisés concerne le renouvellement de la pensée et des méthodes d’action. La diplomatie populaire doit passer d’une logique de « participation » à une démarche de « contribution et de création », des simples échanges d’amitié et activités de sensibilisation à la mise en réseau et à la convergence des intérêts, ainsi que de la mobilisation traditionnelle des ressources à la mise en relation des connaissances, des technologies, de l’innovation et des ressources nécessaires au développement.
Cette évolution implique de ne plus s’appuyer essentiellement sur les équipes spécialisées, mais de mobiliser davantage les initiatives et les capacités des citoyens, des entreprises, des collectivités locales, des organisations sociales et de la communauté vietnamienne à l’étranger.
La directive préconise, dans ce sens, de maintenir et d’élargir les réseaux d’amis et de partenaires du Vietnam à travers le monde, en accordant une attention particulière aux pays voisins, aux partenaires stratégiques intégraux, aux partenaires stratégiques et aux partenaires importants. Elle souligne l’importance de la sincérité, de la confiance et du respect mutuel, ainsi que de la construction de relations durables fondées sur le dialogue, la compréhension et la convergence des intérêts.
Le Vietnam doit également prendre une part plus active aux mécanismes et forums populaires régionaux et internationaux, en proposant des initiatives et en contribuant à l’élaboration de leurs programmes d’action. À terme, il s’agit de mettre en place des initiatives, des forums et des réseaux de coopération lancés ou co-construits par le Vietnam, afin de renforcer sa voix, sa capacité à fédérer les partenaires et sa contribution aux questions régionales et internationales.
La diplomatie populaire devra être davantage liée aux priorités du développement national et au renforcement du soft power du pays. Les domaines prioritaires comprennent les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, la transition verte et le développement durable.
La directive appelle notamment à valoriser le rôle de passerelle de la communauté vietnamienne à l’étranger pour mobiliser les ressources de la société internationale et à transformer les connaissances, les expériences et les réseaux de coopération en programmes et projets concrets au service des percées stratégiques du pays. Les entreprises seront également encouragées à participer aux activités de coopération populaire et à accéder à de nouveaux partenaires, marchés, connaissances et expériences de gestion, afin d’améliorer leur compétitivité et leur intégration dans les chaînes de valeur.
Parallèlement, l’efficacité de la diplomatie culturelle et de la méthode dite de « diplomatie par la persuasion » devra être renforcée, en valorisant le patrimoine culturel, l’identité nationale et les valeurs historiques et humaines du Vietnam pour consolider son attractivité et susciter davantage de confiance et de soutien au sein de la communauté internationale.
Une attention particulière est accordée à la modernisation de l’information extérieure par les canaux populaires. Celle-ci devra être proactive, rapide, précise et convaincante, tout en étant étroitement associée aux échanges entre les peuples, à la coopération entre entreprises et à la promotion des produits et services vietnamiens, contribuant ainsi au renforcement de la marque nationale.
La directive préconise d’intensifier le recours aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle, ainsi que l’exploitation de l’espace numérique et des nouvelles plateformes médiatiques. Elle encourage également la diversification des acteurs, des contenus et des modes de communication en fonction des publics et des zones géographiques concernés.
Les médias, les intellectuels, les experts, les artistes, les personnalités influentes et la communauté vietnamienne à l’étranger sont appelés à jouer un rôle accru dans la diffusion des informations et la promotion de l’image du Vietnam auprès des publics internationaux. En parallèle, les organismes concernés doivent détecter rapidement et combattre efficacement les informations et points de vue erronés, hostiles ou déformant la réalité du Vietnam, par des moyens souples, opportuns et convaincants, afin de protéger les intérêts nationaux et l’image du pays sur la scène internationale.
Enfin, le Secrétariat demande de consolider les structures organisationnelles, d’améliorer les mécanismes de coordination et de garantir des ressources adaptées à la position et au potentiel du pays. Il souligne également la nécessité de constituer des équipes de cadres spécialisés dotés d’une solide compétence politique, de capacités d’analyse, de prévision et de conseil stratégique, ainsi que de bonnes compétences linguistiques et technologiques et d’une aptitude à la mobilisation internationale.
La directive n° 16-CT/TW remplace la directive n° 12-CT/TW du 5 janvier 2022 et est destinée à être diffusée à l’ensemble des cellules du Parti pour mise en œuvre. – VNA
Voir plus
Le président de l’Assemblée nationale remet des insignes pour 80 ans d’adhésion au Parti à des membres vétérans
À Hô Chi Minh-Ville, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a remis des insignes honorant 80 années d’adhésion au Parti à deux membres vétérans, saluant leurs contributions à la lutte révolutionnaire et à l’édification nationale.
Le leader To Lam reçoit les nouveaux ambassadeurs étrangers
Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a reçu dix nouveaux ambassadeurs étrangers venus lui présenter leurs lettres de créance, réaffirmant à cette occasion la volonté du Vietnam de renforcer ses relations d’amitié et de coopération avec les pays partenaires.
L’Église bouddhique du Vietnam consolide son organisation et définit ses orientations pour le mandat 2026-2031
Le 10e Congrès national de l’Église bouddhique du Vietnam a adopté la composition de ses instances dirigeantes pour le mandat 2026-2031 et défini les grandes orientations visant à renforcer son organisation, sa modernisation et son engagement aux côtés de la nation.
La presse japonaise anticipe un nouvel élan des relations avec le Vietnam
À l’approche de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, les médias japonais mettent en avant les perspectives de coopération dans le nucléaire, l’IA et la formation.
Le Vietnam et les États-Unis tiennent leur 14e Dialogue sur la politique de défense
Réunis à Washington pour leur 14e Dialogue sur la politique de défense, le Vietnam et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération bilatérale.
Vietnam-Laos : renforcer la coopération politique et les échanges théoriques
Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central, a rendu visite, le 5 novembre à Vientiane, à Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL.
Vietnam-Algérie : une amitié historique appelée à se traduire en coopération concrète
Dans une interview publiée le 5 novembre par le journal algérien La Patrie News, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a réaffirmé l’attachement profond du peuple vietnamien à l’Algérie et appelé à concrétiser le partenariat stratégique bilatéral par des projets de coopération dans plusieurs domaines.
L'Assemblée nationale examine des réformes dans les domaines fiscal, environnemental et des marchés publics
Le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur les appels d'offres comprend huit chapitres et 59 articles. Il introduit de nombreuses modifications et dispositions supplémentaires visant à garantir la faisabilité, la cohérence et l'harmonisation du cadre juridique.
Le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân a été révoqué
Cette sanction administrative intervient après des manquements professionnels et une mesure disciplinaire prise à son encontre par le Secrétariat du Comité central Parti communiste du Vietnam. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la décision n°392-QDNS/TW du Secrétariat, datée du 22 septembre 2026.
Le Vietnam célèbre les 80 ans de sa première Constitution
À l’occasion du 80e anniversaire de la première Constitution vietnamienne, le dirigeant To Lam a appelé à en préserver les valeurs fondamentales et à poursuivre le perfectionnement du cadre constitutionnel et juridique du pays.
La visite du dirigeant To Lam au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération
La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prévue du 8 au 11 novembre, devrait ouvrir un nouvel espace de coopération entre les deux pays, avec une vision à long terme et des ambitions renforcées dans les domaines stratégiques, selon l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu.
Accélérer l’ouverture de représentations diplomatiques au Vietnam et à Oman
Le Vietnam et Oman souhaitent renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et de la logistique, à l’issue d’une rencontre, le 5 novembre à Hanoï, entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et le vice-ministre omanais des Affaires étrangères, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.
Le Vietnam et Singapour renforcent leur coopération en matière de défense
Le Vietnam et Singapour entendent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la formation militaire, de la sécurité maritime et des technologies militaires, à l’issue de la visite officielle à Singapour, les 4 et 5 novembre, d’une délégation de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par le général Nguyen Tan Cuong.
Les députées appelées à renforcer leur rôle législatif et à rester proches des électeurs
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé les députées de la XVIe législature à contribuer activement à l’amélioration du système juridique, au renforcement du contrôle parlementaire et à la promotion de l’égalité des sexes, tout en accélérant l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans leurs activités.
Le Japon mise sur un nouvel essor des relations avec le Vietnam
Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, se dit convaincu que la visite de To Lam au Japon, du 8 au 11 novembre, ouvrira une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec un approfondissement de la coopération en matière de sécurité économique, énergétique et régionale.
Le président de l’AN lao, Sonexay Siphandone, termine sa visite officielle au Vietnam
La visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, du 2 au 5 novembre, a permis de réaffirmer les liens d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ainsi que leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique, notamment à travers la coopération parlementaire.
Promouvoir la coopération Vietnam–France dans les domaines de l’IA et des jumeaux numériques
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, le 5 novembre à Hanoï, Pierre Barnabé, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, chargé des opérations, réaffirmant la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec le groupe français dans les domaines de l’intelligence artificielle, des jumeaux numériques, de l’innovation et de la transformation numérique
Porter le partenariat stratégique global Vietnam-Japon à un nouveau niveau
À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, au Japon du 8 au 11 novembre, l’ambassadeur japonais Ito Naoki présente les priorités de coopération bilatérale et les perspectives visant à porter le partenariat stratégique global Vietnam-Japon à un nouveau niveau.
Le partenariat stratégique global Vietnam-Japon se développe de manière intégrale, concrète et efficace
La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, du 8 au 11 novembre 2026, devrait donner un nouvel élan au partenariat stratégique global Vietnam-Japon, en favorisant une coopération plus approfondie, concrète et efficace dans tous les domaines.
Le haut dirigeant To Lam effectuera une visite officielle au Japon
À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026.