Le président de l’Assemblée nationale remet des insignes pour 80 ans d’adhésion au Parti à des membres vétérans



Hô Chi Minh-Ville, 6 novembre (VNA) – Sur mandat du Bureau politique, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, a remis, dans l’après-midi du 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville, des insignes honorant 80 années d’adhésion au Parti à des membres vétérans du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Remettant cette distinction à Nguyen Ngoc Dan, membre vétéran du Parti né en 1928 et membre de la cellule du Parti de la zone résidentielle n° 31, dans le quartier d’An Nhon, le président de l’Assemblée nationale a souligné que le Parti et l’État reconnaissaient pleinement ses contributions à la lutte pour la libération nationale, ainsi qu’à l’œuvre d’édification et de défense de la patrie.



Il s’est réjoui de constater que, malgré son âge avancé, Nguyen Ngoc Dan jouissait d’une bonne santé et conservait toute sa lucidité, constituant ainsi un précieux soutien moral pour sa famille et l’organisation locale du Parti.



Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a appelé l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que celles des quartiers et des zones résidentielles, à continuer de porter une attention particulière aux membres âgés du Parti. Il a souligné la nécessité de rendre régulièrement visite aux familles ayant rendu des services à la révolution, aux familles des soldats tombés au combat, aux invalides de guerre, ainsi qu’aux membres du Parti ayant apporté une contribution importante à la cause révolutionnaire, et de leur apporter un soutien approprié.

LLe président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man remet l'insigne honorant 80 années d’adhésion au Parti à Nguyen Ngoc Dan, membre vétéran du Parti né en 1928 et membre de la cellule du Parti de la zone résidentielle n° 31, dans le quartier d’An Nhon. Photo : VNA





Il a souhaité à Nguyen Ngoc Dan une bonne santé et l’a encouragé à continuer de faire vivre les traditions révolutionnaires, notamment en contribuant à l’éducation des jeunes générations, afin de participer à la mise en œuvre efficace des orientations du Parti et des politiques et lois de l’État.



Le président de l’Assemblée nationale a également exhorté l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville et celle du quartier d’An Nhon à renforcer l’éducation des jeunes aux traditions révolutionnaires, en mettant en avant l’exemple de dévouement de Nguyen Ngoc Dan, afin que les membres de l’Union de la jeunesse et les nouvelles générations puissent s’en inspirer.



Il a par ailleurs encouragé le vétéran à continuer de formuler des propositions en faveur du développement et de l’édification de la zone résidentielle n° 31, du quartier d’An Nhon et, plus largement, de Hô Chi Minh-Ville.



Très ému par l’attention et l’affection des dirigeants du Parti et de l’État, Nguyen Ngoc Dan a attribué ses réalisations aux conseils et à la formation reçus du Parti. Il a réaffirmé sa détermination à continuer de consacrer ses efforts et ses capacités au service du Parti et de la nation.



À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a également remis l’insigne honorant 80 années d’adhésion au Parti à Le Ngoc Anh, né en 1929 et membre de la cellule du Parti de la zone résidentielle n° 2, dans la commune de Cau Kieu. – VNA