Le Vietnam étudie un système de traçage des flux financiers liés aux escroqueries en ligne

Hô Chi Minh-Ville, 6 novembre (VNA) – Face à la recrudescence des escroqueries faisant appel aux hautes technologies, le ministère de la Sécurité publique et la Banque d’État du Vietnam étudient la mise en place, à titre expérimental, d’un système de vérification et de traçage des flux financiers liés aux fraudes et aux détournements de biens. L’objectif est d’améliorer les possibilités de récupération des fonds et de limiter les pertes subies par les victimes.
Cette information a été communiquée par le colonel Nguyen Ba Son, directeur adjoint du Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité de haute technologie (A05), relevant du ministère de la Sécurité publique, lors du Forum vietnamien sur la sécurité financière numérique 2026, organisé le 6 novembre à Hô Chi Minh-Ville.
Selon lui, les deux organismes ont tenu une séance de travail trois jours auparavant afin d’examiner les modalités de mise en œuvre expérimentale de ce dispositif. Celui-ci devrait notamment permettre d’identifier les comptes bénéficiaires, de suivre les transactions successives et de coordonner rapidement les mesures de blocage des fonds détournés.
Cette initiative revêt une importance particulière dans un contexte marqué par la multiplication et la sophistication croissante des escroqueries en ligne. Les fonds détournés peuvent transiter par plusieurs comptes bancaires et intermédiaires en un laps de temps très court, ce qui complique leur traçage et leur récupération.
Au cours des six premiers mois de 2026, les forces compétentes ont recensé près de 1 000 affaires d’escroquerie et de détournement de biens, pour des pertes estimées à plusieurs milliers de milliards de dôngs. L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les criminels pour détecter les failles de sécurité, élaborer des scénarios d’attaque et usurper des identités, rendant leurs méthodes toujours plus sophistiquées et difficiles à détecter.
Le colonel Nguyen Ba Son a notamment cité un cas dans lequel un individu avait profité de la remise d’une carte bancaire par un client dans un restaurant haut de gamme pour en dérober la puce électronique. Après l’avoir transférée sur une autre carte, il avait effectué des achats de téléphones iPhone, détournant ainsi plus de 200 millions de dôngs. Cette affaire montre que les failles dans les procédures de traitement des paiements peuvent également être exploitées par les criminels.
À ce jour, le système de surveillance de la Banque d’État est connecté à près de 100 établissements financiers et a permis de détecter plus de 668 000 comptes présentant des signes d’activité suspecte. Les banques ont également émis des millions d’alertes et coordonné des opérations de récupération ou de suspension de flux financiers portant sur des montants de plusieurs milliers de milliards de dôngs.
Pour Dao Minh Tu, vice-président et secrétaire général de l’Association des banques du Vietnam (VNBA), l'essor des paiements numériques impose de renforcer les capacités de protection des systèmes financiers. Environ 89 % des adultes vietnamiens disposent aujourd’hui d’un compte de paiement, tandis que la valeur des transactions sans espèces équivaut à 28 fois le PIB national. Dans de nombreuses banques, plus de 95 % des opérations sont entièrement réalisées en ligne.
Face à ces évolutions, les experts préconisent la mise en place d’une plateforme de données unifiée permettant aux établissements financiers de partager des informations, dans le respect des exigences de sécurité et de confidentialité. Ils soulignent également la nécessité de renforcer l’analyse des transactions en temps réel, de développer des systèmes d’alerte et de défense à plusieurs niveaux et d’établir un cadre de gouvernance de l’IA garantissant notamment un contrôle humain des opérations importantes ou sensibles.
À plus long terme, le secteur bancaire doit également anticiper les risques liés aux technologies quantiques, susceptibles d’affaiblir les normes de chiffrement actuelles, en préparant une transition vers la cryptographie post-quantique (PQC).
De son côté, Dam The Thai, directeur général adjoint de la banque HDBank, a présenté la stratégie de son établissement, fondée sur trois piliers : la sécurité, l’intelligence et la connectivité. La banque expérimente notamment l’utilisation de l’IA pour détecter les fraudes en temps réel et automatiser certaines étapes de l’évaluation et de l’approbation des crédits, ramenant leur délai de traitement à environ deux à trois minutes.
Les participants au Forum ont ainsi souligné que le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes, les banques, les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services de paiement, ainsi que la mise en place d’une infrastructure commune de confiance numérique, constituaient des conditions essentielles pour mieux protéger les utilisateurs et consolider la sécurité financière dans l’économie numérique. - VNA
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