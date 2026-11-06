Vietnam-Australie : renforcer la coopération parlementaire et approfondir les relations bilatérales

Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam et président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Australie, Nguyen Hong Dien, a reçu le 6 novembre à Hanoï l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird.

Lors de cette rencontre, Nguyen Hong Dien s’est réjoui du développement vigoureux et durable des relations entre le Vietnam et l’Australie au cours de plus de 50 dernières années, affirmant que le Vietnam, et son Assemblée nationale en particulier, accordait toujours une grande importance à ses relations avec l’Australie. Saluant les avancées remarquables enregistrées depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique intégral en 2024, il a souligné que la visite en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en août 2026, avait contribué à consolider davantage les liens entre les deux pays dans tous les domaines.

À cette occasion, le vice-président de l’Assemblée nationale a adressé ses félicitations au président de la Chambre des représentants australienne, Milton Dick, élu à la présidence de l’Union interparlementaire (UIP) pour le mandat 2026-2029.

Abordant la coopération économique et commerciale, Nguyen Hong Dien a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint environ 11 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de l’année et devraient s’élever à près de 16 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Les deux parties sont déterminées à porter ce chiffre à 20 milliards de dollars. Il a estimé que la coopération en matière d’investissement devait continuer à se développer, en mettant l’accent sur les technologies, l’innovation, les nouvelles énergies et l’exploitation des ressources minérales.

Afin d’approfondir les relations entre le Vietnam et l’Australie en général, ainsi que les liens entre leurs organes législatifs en particulier, Nguyen Hong Dien a proposé de renforcer les échanges d’expériences en matière d’élaboration des lois sur les questions d’intérêt commun, en organisant des échanges en ligne ou des visites de délégations entre les deux Groupes parlementaires d’amitié.

Dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, il a souligné la nécessité de créer de nouvelles avancées et de mettre en place des conditions juridiques et des mécanismes favorables permettant aux entreprises et aux investisseurs des deux pays d’accéder aux marchés respectifs, de fluidifier les échanges commerciaux et les flux d’investissement et de limiter les obstacles au commerce. Dans les domaines de la culture, de l’éducation et du tourisme, il a appelé les deux parties à élargir les échanges et à renforcer leur coopération en matière de développement, d’éducation et de formation, de sciences et de technologies, d’innovation et de transformation numérique.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a également proposé que les deux parlements coordonnent leur supervision des organismes gouvernementaux dans la mise en œuvre du Plan d’action du Partenariat stratégique intégral, maintiennent les rencontres annuelles entre leurs deux Groupes parlementaires d’amitié et continuent de se soutenir activement au sein des forums multilatéraux, notamment régionaux.

Remerciant Nguyen Hong Dien de l’avoir reçue, l’ambassadrice Gillian Bird a affirmé que l’Australie attachait une grande importance à la coopération entre les deux pays et souhaitait maintenir des échanges parlementaires de haut niveau. Elle a souligné que l’Australie était particulièrement fière de l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique intégral en 2024 et s’est félicitée des résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre du Plan d’action bilatéral. À ce jour, plus de 90 % des engagements inscrits dans ce plan ont été menés à bien ou sont en voie d’achèvement.

Gillian Bird s’est dite convaincue que les deux parties coordonneraient prochainement l’élaboration du projet de Plan d’action pour la prochaine période, qui débutera en 2027.

Partageant les orientations de coopération proposées par Nguyen Hong Dien, l’ambassadrice australienne a souligné la nécessité de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et de maintenir des contacts réguliers entre les deux parties. Elle a également proposé que les deux organes législatifs créent prochainement des groupes de travail consacrés à des thématiques spécifiques. – VNA