Une formation en ligne à l’enseignement du vietnamien destinée aux enseignants de la diaspora

Hanoï (VNA) – La cérémonie d’ouverture de la session 2026 de formation en ligne aux méthodes d’enseignement du vietnamien à l’intention des enseignants de la diaspora s’est tenue le 6 novembre, sous l’égide du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale de Hanoï et les Éditions de l’Éducation du Vietnam.
Selon les organisateurs, cette formation réunit 770 participants issus de 40 pays et territoires, témoignant à la fois des besoins en perfectionnement pédagogique et de l’engagement des enseignants de la diaspora en faveur de la préservation et de la transmission de la langue vietnamienne aux jeunes générations.
Le président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger, Nguyên Trung Kiên, a salué les efforts constants des enseignants qui consacrent leurs soirées et leurs week-ends à préparer leurs cours, à sensibiliser les parents, à rechercher des supports pédagogiques et à transmettre l’amour de la langue maternelle aux jeunes générations.
Il a rappelé que le vietnamien n’était pas seulement un moyen de communication, mais aussi un élément fondamental des liens familiaux, de la mémoire collective et de l’identité nationale. La maîtrise de cette langue contribue ainsi à renforcer les liens entre les générations, à nourrir l’attachement à la patrie et à promouvoir la culture vietnamienne à travers le monde.
Soulignant que cette initiative concrétisait la Résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, Nguyên Trung Kiên a insisté sur la nécessité de moderniser les méthodes d’enseignement et de renforcer la coordination entre les institutions nationales, les missions diplomatiques, les établissements éducatifs, les associations et les familles.
Dans le prolongement de la formation en présentiel organisée en août 2026, ce programme en ligne permet d’élargir l’accès à la formation aux enseignants vivant dans des régions éloignées. Il a invité les formateurs à privilégier des méthodes pratiques, interactives et centrées sur l’apprenant, adaptées aux différentes tranches d’âge et à la diversité des environnements linguistiques, en s’appuyant notamment sur les contes, les jeux, la musique et les activités d’immersion culturelle.
Évoquant le développement du numérique et de l’intelligence artificielle dans l’enseignement, Nguyên Trung Kiên a recommandé de recourir à ces technologies de manière réfléchie et responsable, en veillant à la fiabilité des contenus. Il a toutefois souligné que la sensibilité pédagogique, la capacité à susciter l’inspiration et la passion pour la langue demeuraient irremplaçables. Il a également encouragé le partage régulier de ressources pédagogiques et la poursuite des échanges d’expériences au-delà de la session de formation.
De son côté, le vice-recteur de l’Université des sciences sociales et humaines, Dang Hong Son, a estimé que ce programme répondait aux besoins d’accompagnement de la communauté vietnamienne à l’étranger, en particulier des jeunes générations nées et scolarisées hors du Vietnam.
Fort de dix années de coopération avec le Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger dans ce domaine, l’établissement a élaboré un programme structuré et axé sur la pratique, dispensé par des spécialistes reconnus de l’enseignement du vietnamien.
Dang Hong Son a souligné le rôle essentiel des enseignants au sein de leurs communautés respectives et s’est dit convaincu que cette formation permettrait aux participants de maîtriser des méthodes pédagogiques interactives et modernes, tout en contribuant à consolider un réseau éducatif solidaire et durable à l’échelle internationale.
À travers ce programme, les organisateurs espèrent que les connaissances et les compétences acquises seront mises en pratique dans les classes afin d'améliorer l'efficacité de l'enseignement, de renforcer la participation des familles et d'encourager un apprentissage régulier du vietnamien. Cette initiative témoigne également de l'attention constante accordée par l'État à la communauté vietnamienne à l'étranger dans la préservation de son identité culturelle et le renforcement de ses liens avec la patrie.- VNA
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