Le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân est démis de ses fonctions

Hanoi (VNA) - Le gouvernement a décidé de révoquer le vice-ministre de la Santé et président du Conseil médical national, Trân Van Thuân, en vertu d’un texte signé le 5 novembre 2026 par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc.

Cette sanction administrative intervient après des manquements professionnels et une mesure disciplinaire prise à son encontre par le Secrétariat du Comité central Parti communiste du Vietnam. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la décision n°392-QDNS/TW du Secrétariat, datée du 22 septembre 2026.

Plus tôt, le Secrétariat a prononcé, le 16 septembre 2026, des sanctions disciplinaires à l’encontre de Trân Van Thuân, membre de la permanence du Comité du Parti du ministère de la Santé, vice-ministre de la Santé, ancien secrétaire du Parti et directeur de l’hôpital K.

Le Secrétariat a établi que Trân Van Thuân a fait preuve de dégradation de l’idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, a commis des manquements aux règles déontologiques du Parti ainsi qu’à son devoir d’exemplarité. Ces violations, particulièrement graves, ont suscité une vive indignation au sein de l’opinion publique et portent gravement atteinte à la réputation des instances du Parti, des autorités locales et des institutions au sein desquelles il exerce ses fonctions.

Compte tenu de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes de ces infractions, et conformément aux règlements du Parti sur le régime disciplinaire de ses membres, le Secrétariat a prononcé l’exclusion définitive de Trân Van Thuân des rangs du Parti. – VNA