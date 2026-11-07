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À l’ONU, le Vietnam met en avant trois priorités pour renforcer les opérations de paix

Lors d’un débat à l’ONU le 5 novembre, le Vietnam a présenté trois priorités pour améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix.

Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA
Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo : VNA

New York (VNA) – Le 5 novembre, au siège des Nations unies à New York, la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de la 81e session de l'Assemblée générale a tenu un débat général consacré à l'examen d'ensemble des opérations de maintien de la paix. Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, y a participé et pris la parole.

Dans son intervention, Nguyen Hai Luu a réaffirmé que les opérations de maintien de la paix demeuraient un instrument essentiel de l'ONU pour préserver la paix et la sécurité internationales, protéger les civils et soutenir les processus politiques. Le diplomate vietnamien a mis en avant trois priorités pour en renforcer l'efficacité.

Premièrement, les solutions politiques doivent rester au cœur des efforts de maintien de la paix. Les missions doivent disposer de mandats clairs et réalistes, adaptés aux ressources disponibles et conformes aux principes fondamentaux de l'ONU. Les transitions et les retraits de forces doivent tenir compte des réalités du terrain et être étroitement coordonnés avec les pays hôtes.

Deuxièmement, il est essentiel de garantir la sûreté et la sécurité du personnel de maintien de la paix et de renforcer sa capacité à faire face aux nouvelles menaces, sans que les économies budgétaires compromettent l'efficacité des missions.

Troisièmement, il convient de renforcer la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, les capacités des pays contributeurs de personnel et la participation pleine, égale et effective des femmes aux opérations de maintien de la paix.

Le Vietnam a salué le rapport d'examen du secrétaire général de l'ONU sur l'avenir des opérations de paix, soulignant que les recommandations devaient être examinées de manière approfondie, constructive et inclusive par les États membres, notamment dans le cadre du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (C-34).

Rappelant la contribution croissante du Vietnam aux opérations de maintien de la paix, à travers le déploiement de militaires, de policiers, de personnel médical et d'unités du génie, dont des femmes, Nguyen Hai Luu a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre sa coopération étroite avec l'ONU et ses partenaires internationaux afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de ces opérations. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #opérations de paix #maintien de la paix #ONU
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