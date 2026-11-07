L'Assemblée nationale adopte le plan de développement socio-économique pour 2027

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 7 novembre, la 16e législature de l’Assemblée nationale (AN) a adopté, par 467 voix sur 469 députés ayant pris part au vote, une résolution sur le plan de développement socio-économique pour 2027, fixant un objectif de croissance économique d'au moins 10 %.



L'adoption de ce texte définit les objectifs et les grandes orientations pour 2027. Elle constitue un cadre de référence permettant au gouvernement, aux ministères, aux organismes et aux collectivités locales de les concrétiser à travers des programmes et plans d'action. Il s'agit de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources afin de soutenir une croissance rapide et durable, tout en améliorant le niveau de vie de la population.



Avant le vote, le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, s'exprimant au nom du Premier ministre, a présenté le rapport du gouvernement sur la prise en compte des avis des députés et les révisions apportées au projet.



Le texte comprend 45 indicateurs principaux et 11 groupes de missions et de solutions prioritaires, conformément aux documents du 14e Congrès national du Parti et aux conclusions du 4e Plénum du Comité central.



Le gouvernement continuera de mobiliser les ministères, les organismes et les collectivités locales pour mettre en œuvre les actions, avec pour ambition d'atteindre, voire de dépasser, les objectifs fixés par l'Assemblée nationale.



Les grandes priorités porteront sur le perfectionnement du cadre institutionnel, l'utilisation efficace des ressources et le renforcement des moteurs de croissance. Le gouvernement entend également accélérer la restructuration de l'économie, en misant sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et l'amélioration de la productivité du travail. Il veillera en outre à associer étroitement la croissance économique au développement culturel et social, à la protection de l'environnement, à la création d'emplois ainsi qu'à l'augmentation des revenus.



Dans un contexte économique international incertain, le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et la préservation des grands équilibres économiques sont essentiels pour atteindre l'objectif de croissance d'au moins 10 %.



Dans sa résolution, l'Assemblée nationale souligne que 2027 sera une année d'accélération pour atteindre les objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti. Elle appelle à des efforts résolus pour parvenir à une croissance d'au moins 10 %, avec pour critères d'évaluation les résultats concrets, la productivité et le niveau de vie de la population.



Pour 2027, l'Assemblée nationale fixe un objectif de PIB par habitant d'environ 6.100 dollars et une hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'ordre de 4,5 %. La croissance du secteur de l'industrie et de la construction devrait atteindre 12,2 %, contre environ 9,8 % pour les services et 3,8 % pour l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Les exportations de marchandises devraient progresser de 15 % et les importations de 12 %.



Le Vietnam ambitionne également de compter 1,18 million d'entreprises en activité, d'enregistrer une croissance de 15 à 17 % du chiffre d'affaires du commerce électronique et de porter la part de l'économie numérique à environ 23,5 % du PIB. La proportion d'entreprises menant des activités d'innovation devrait atteindre 37 %. -VNA