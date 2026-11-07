Vietnam-Japon : de nouvelles perspectives de coopération économique

Tokyo (VNA) – À la veille de la visite au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, le professeur Kenichi Ohno, professeur émérite du National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) du Japon, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur les perspectives de la coopération économique bilatérale et les moyens pour le Vietnam d'atteindre ses objectifs de développement.



Selon le professeur Kenichi Ohno, les progrès du Vietnam en matière de revenus et de technologies ouvrent la voie à une nouvelle étape des relations économiques entre les deux pays. Le partenariat pourrait évoluer d'un modèle où le Japon apporte principalement son soutien au Vietnam vers une coopération dans laquelle les deux parties contribuent ensemble à la création et à la gestion d'activités économiques.



L'expert espère que les dirigeants des deux pays prendront acte de cette évolution et annonceront leur volonté de bâtir un nouveau partenariat économique tourné vers l'avenir.



Concernant l'objectif du Vietnam d'atteindre une croissance à deux chiffres et de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, il estime que le principal défi consiste désormais à améliorer la qualité de l'élaboration des politiques publiques pour transformer ces objectifs en résultats concrets. Il recommande ainsi au Vietnam de s'inspirer des méthodes du Japon, de la République de Corée et de Singapour afin de renforcer sa capacité à mettre en œuvre ses politiques.



Dans le domaine industriel, le professeur Kenichi Ohno souligne l'importance de maîtriser rapidement les technologies acquises à l'étranger. Il recommande également au Vietnam de développer simultanément plusieurs secteurs et niveaux technologiques. Le pays devrait maintenir ses exportations de produits de l'industrie légère tout en développant l'industrie lourde, la chimie, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la finance et les services, et en associant promotion des exportations et substitution aux importations.



En matière de ressources humaines, le professeur Kenichi Ohno estime que les besoins en main-d'œuvre du Japon offrent de nouvelles possibilités de coopération. Pour en tirer pleinement parti, le Japon doit considérer les Vietnamiens comme des membres à part entière de sa société, favoriser leur intégration et prévenir les attitudes xénophobes. De son côté, le Vietnam doit améliorer ses mécanismes d'envoi de travailleurs à l'étranger et les protéger contre les informations trompeuses et les frais abusifs.



Il recommande également au Vietnam d'améliorer la transparence et la prévisibilité de ses politiques, ainsi que son climat des affaires.



Le professeur Kenichi Ohno indique que l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a défini quatre piliers pour soutenir le nouveau modèle de croissance du Vietnam : le développement des ressources humaines dans les sciences et les technologies, y compris la transformation numérique ; le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes ; l'amélioration du climat de l'investissement ; et le développement des infrastructures stratégiques. Ces orientations s'inscrivant dans la continuité de la coopération existante, il souligne la nécessité de lancer de nouveaux projets phares, aux résultats tangibles et bénéfiques pour les deux pays.



Il espère enfin voir le Vietnam et le Japon bâtir un partenariat toujours plus égalitaire, fondé sur la complémentarité de leurs atouts et la réalisation de projets majeurs apportant des avantages concrets aux deux parties. -VNA

