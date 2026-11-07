Économie

Vietnam-Japon : de nouvelles perspectives de coopération économique

Selon le professeur Kenichi Ohno, les progrès économiques et technologiques du Vietnam ouvrent la voie à une nouvelle étape de la coopération avec le Japon.

Le professeur Kenichi Ohno, du National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) du Japon. Photo : vietnamfinance.vn
Le professeur Kenichi Ohno, du National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) du Japon. Photo : vietnamfinance.vn

Tokyo (VNA) – À la veille de la visite au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, le professeur Kenichi Ohno, professeur émérite du National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) du Japon, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur les perspectives de la coopération économique bilatérale et les moyens pour le Vietnam d'atteindre ses objectifs de développement.

Selon le professeur Kenichi Ohno, les progrès du Vietnam en matière de revenus et de technologies ouvrent la voie à une nouvelle étape des relations économiques entre les deux pays. Le partenariat pourrait évoluer d'un modèle où le Japon apporte principalement son soutien au Vietnam vers une coopération dans laquelle les deux parties contribuent ensemble à la création et à la gestion d'activités économiques.

L'expert espère que les dirigeants des deux pays prendront acte de cette évolution et annonceront leur volonté de bâtir un nouveau partenariat économique tourné vers l'avenir.

Concernant l'objectif du Vietnam d'atteindre une croissance à deux chiffres et de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, il estime que le principal défi consiste désormais à améliorer la qualité de l'élaboration des politiques publiques pour transformer ces objectifs en résultats concrets. Il recommande ainsi au Vietnam de s'inspirer des méthodes du Japon, de la République de Corée et de Singapour afin de renforcer sa capacité à mettre en œuvre ses politiques.

Dans le domaine industriel, le professeur Kenichi Ohno souligne l'importance de maîtriser rapidement les technologies acquises à l'étranger. Il recommande également au Vietnam de développer simultanément plusieurs secteurs et niveaux technologiques. Le pays devrait maintenir ses exportations de produits de l'industrie légère tout en développant l'industrie lourde, la chimie, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la finance et les services, et en associant promotion des exportations et substitution aux importations.

En matière de ressources humaines, le professeur Kenichi Ohno estime que les besoins en main-d'œuvre du Japon offrent de nouvelles possibilités de coopération. Pour en tirer pleinement parti, le Japon doit considérer les Vietnamiens comme des membres à part entière de sa société, favoriser leur intégration et prévenir les attitudes xénophobes. De son côté, le Vietnam doit améliorer ses mécanismes d'envoi de travailleurs à l'étranger et les protéger contre les informations trompeuses et les frais abusifs.

Il recommande également au Vietnam d'améliorer la transparence et la prévisibilité de ses politiques, ainsi que son climat des affaires.

Le professeur Kenichi Ohno indique que l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a défini quatre piliers pour soutenir le nouveau modèle de croissance du Vietnam : le développement des ressources humaines dans les sciences et les technologies, y compris la transformation numérique ; le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes ; l'amélioration du climat de l'investissement ; et le développement des infrastructures stratégiques. Ces orientations s'inscrivant dans la continuité de la coopération existante, il souligne la nécessité de lancer de nouveaux projets phares, aux résultats tangibles et bénéfiques pour les deux pays.

Il espère enfin voir le Vietnam et le Japon bâtir un partenariat toujours plus égalitaire, fondé sur la complémentarité de leurs atouts et la réalisation de projets majeurs apportant des avantages concrets aux deux parties. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #Vietnam-Japon #coopération économique #Kenichi Ohno #partenariat bilatéral #investissements
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Voir plus

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé la Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, portant sur la situation socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur les orientations pour 2027.

Des pêcheurs de la province de Khanh Hoa débarquent des thons au port de Hon Ro (quartier de Nam Nha Trang). Photo: VNA

INN : Khanh Hoa s’attaque aux failles de la lutte contre la pêche illicite

Pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Khanh Hoa mobilise ses ressources afin de renforcer la gestion de sa flotte de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques, tout en remédiant aux insuffisances constatées dans la lutte contre la pêche INN.

La chaîne de production de l'usine intelligente de Yadea Vietnam, dotée d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, située dans le parc industriel de Tan Hung, ville de Bac Ninh. photo: VNA

Le Vietnam au cœur des nouvelles dynamiques industrielles de l’ASEAN

Le Vietnam s’affirme comme une porte d’entrée stratégique pour les réseaux industriels et commerciaux en Asie du Sud-Est, en misant sur les investissements étrangers, l’innovation et le renforcement des entreprises locales afin de promouvoir une croissance durable à plus forte valeur ajoutée.

Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo : VNA

L’accord VIFTA élargit les perspectives pour les produits vietnamiens en Israël

L’Israël est un marché stratégique au Moyen-Orient, caractérisé par un pouvoir d’achat élevé et une demande diversifiée. Il offre des débouchés prometteurs aux produits agricoles et alimentaires vietnamiens, aux produits aquatiques ainsi qu'aux secteurs de l'habillement, de la chaussure et des biens de consommation.

Le président de l’Association des entreprises japonaises au Vietnam (JCCI), Tsuchibashi Akito. Photo: VNA

Les entreprises japonaises réaffirment leur engagement à long terme aux côtés du Vietnam

À l’occasion de la visite au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la communauté des entreprises japonaises au Vietnam souhaite approfondir la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines, la transition verte et l’amélioration de l’environnement des investissements, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les cinquante prochaines années.

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC), et des représentants d’EuroCham Vietnam, lors de l'événement. Photo: VNA

Le Vietnam intensifie ses liens économiques avec les entreprises européennes

La délégation de haut niveau d’entreprises européennes conduite par Noel Clehane, vice-président du Conseil des affaires UE - ASEAN (EU-ABC) a qualifié l’élévation des relations entre le Vietnam et l’UE au rang de partenariat stratégique global de jalon historique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération.

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam, l'une des économies numériques les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est

Avec une croissance annuelle de 20 % et un volume brut de marchandises (GMV) estimé à 49 milliards de dollars en 2026, le Vietnam confirme le dynamisme de son économie numérique, porté notamment par l’essor du commerce électronique, du tourisme en ligne et l’adoption rapide de l’intelligence artificielle (IA).

Depuis l'exploration et l'exploitation pétrolières jusqu'aux pipelines, centrales électriques, raffineries, usines d'engrais et services techniques, PETROVIETNAM a structuré un écosystème industriel et énergétique intégré. Photo : petrovietnam

PETROVIETNAM, un acteur clé des infrastructures stratégiques nationales

La contribution du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) au développement des infrastructures stratégiques nationales repose sur un ensemble d'actifs énergétiques, de capacités industrielles et technologiques ainsi que sur une solide expérience de gestion. Autant d'atouts qui renforcent l'autonomie et la compétitivité de l'économie vietnamienne.

Des camions font la queue pour effectuer les formalités douanières, au poste-frontière international de Mong Cai. Photo : VNA

Mong Cai : les échanges commerciaux au poste-frontière en hausse de 19 % en 10 mois

Selon le comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh, le volume de marchandises acheminées a atteint 2,3 millions de tonnes sur cette période. Les recettes budgétaires issues des activités d’import-export se sont élevées à près de 4 100 milliards de dôngs, soit une progression de 85 % par rapport aux dix premiers mois de 2025. Parallèlement, près de 6,8 millions de passages de personnes ont été enregistrés, en hausse de 14 %.