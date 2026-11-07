Gia Lai : début de la construction du parc éolien Van Canh 2

Gia Lai (VNA) – Les travaux de construction du parc éolien Van Canh 2 ont été lancés le 7 novembre dans la commune de Van Canh, province de Gia Lai (Centre), en présence du vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc.



D'une capacité de 180 MW, le projet représente un investissement total d'environ 7.771 milliards de dôngs.



Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Pham Anh Tuan, a souligné que, face à la demande croissante en énergie liée au développement socio-économique, il était essentiel de garantir un approvisionnement électrique stable, sûr et durable. Il a rappelé que les résolutions du Bureau politique relatives au développement énergétique national et à la sécurité énergétique soulignaient la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables dans le cadre d'une transition énergétique verte et durable.



À la suite d'une réorganisation administrative, la province de Gia Lai dispose désormais d'un territoire élargi et d'un potentiel considérable dans les domaines de l'énergie éolienne, solaire et d'autres sources renouvelables. Selon la planification nationale de l'électricité et sa version révisée (Plan VIII), les projets d'énergies renouvelables prévus dans la province devraient représenter une capacité totale d'environ 9.657 MW d'ici 2035. Gia Lai recense par ailleurs plus de 100 projets potentiels dans ce secteur, représentant une capacité totale de plus de 32 000 MW. À ce jour, 85 projets, d'une capacité cumulée de 4.271 MW, sont déjà en exploitation commerciale.



Le parc éolien Van Canh 2 devrait entrer en service en 2028 et produire en moyenne environ 623 millions de kWh d'électricité par an. Le projet figure dans la version révisée du Plan VIII et a reçu l'approbation de principe des autorités provinciales.



Selon les autorités provinciales, sa mise en service permettra d'accroître la production d'électricité et de contribuer au développement industriel, à la croissance économique et à l'augmentation des recettes budgétaires locales. Le projet devrait également favoriser le développement des infrastructures et des services, créer des emplois et améliorer les moyens de subsistance des habitants des communes de Van Canh et Canh Lien.



Les autorités provinciales ont demandé à l'investisseur de mobiliser les ressources nécessaires, de choisir des entreprises de construction qualifiées et de garantir la qualité des travaux, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Elles ont également insisté sur la nécessité de coordonner la réalisation des infrastructures de raccordement et de transport de l'électricité.



Dang Thanh Tam, président du conseil d'administration de Kinhbac City Development Holding Corporation (KBC), représentant l'investisseur, a indiqué qu'après Van Canh 2, l'entreprise engagerait la réalisation du projet Van Canh 1, d'une capacité comparable.



Les deux projets représentent un investissement total d'environ 15.000 milliards de dôngs. L'investisseur prévoit toutefois une mise en service de Van Canh 2 dès la fin de 2027, alors que les autorités provinciales évoquent l'année 2028.



À cette occasion, Evergreen Renewable Energy Company Limited et ses partenaires ont offert aux autorités locales des équipements de connexion à Internet par satellite Starlink, afin d'améliorer l'accès à Internet dans les zones où les infrastructures de télécommunications restent limitées.



Le 16 juin 2026, le Comité populaire de la province de Gia Lai avait reconnu Evergreen Renewable Energy Company Limited comme l'entité chargée de réaliser les projets éoliens Van Canh 1 et Van Canh 2 dans la commune de Canh Lien.-VNA