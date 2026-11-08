Célébration des 90 ans de la tradition des mineurs de la région minière

Quang Ninh (VNA) – La cérémonie a été solennellement organisée sur la place du 12-Novembre, dans le quartier de Cam Pha, par l’organisation du Parti de la ville de Quang Ninh, en coordination avec le Groupe national de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam et le Corps d’armée 19 relevant du ministère de la Défense.

Le Premier ministre Le Minh Hung, membre du Bureau politique, et la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan, secrétaire du Comité central du Parti, ont envoyé des gerbes de fleurs pour féliciter les organisateurs.

Le dirigeant To Lam a remis l’Ordre du Travail de troisième classe au Groupe national de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam, en reconnaissance de ses performances remarquables dans le travail et la production, contribuant au développement socio-économique du pays.

Dans son discours, le dirigeant a salué les contributions des générations de mineurs et de cadres du secteur charbonnier, ainsi que celles de l’organisation du Parti, des autorités et de la population de Quang Ninh, du Groupe national de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam, du Corps d’armée 19 – Compagnie générale Dong Bac et des autres unités du secteur.

Il a souligné que le pays mettait actuellement en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, avec pour objectif d’atteindre les objectifs de développement à l’horizon 2030 et la vision pour 2045. Les exigences d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de l’autonomie de l’économie imposent de lourdes responsabilités au secteur charbonnier.

Il a demandé à ce dernier d’assumer pleinement sa responsabilité dans la garantie de la sécurité énergétique nationale et de s’adapter de manière proactive à la transition énergétique.

Le Groupe national de l’industrie du charbon et des minerais du Vietnam doit valoriser ses atouts dans les domaines du charbon et des minerais, étudier les investissements dans la transformation approfondie et développer des matériaux adaptés. Les investissements doivent s’appuyer sur les avantages et les conditions réelles, tout en garantissant leur efficacité. Le Corps d’armée 19 doit, quant à lui, continuer à associer étroitement une production et des activités commerciales efficaces à l’accomplissement de ses missions de défense et de sécurité.

Le dirigeant To Lam a insisté sur la nécessité d'améliorer sensiblement la productivité, le niveau technologique et la capacité à maîtriser les processus de production. Les priorités doivent aller aux technologies permettant de réduire la pénibilité du travail, de maîtriser les risques, d’économiser l’énergie et de limiter les pertes de ressources naturelles. Les technologies déployées doivent être adaptées aux conditions réelles des unités, garantir leur efficacité et améliorer les conditions de travail des salariés.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam. Photo : VNA

Concernant la protection de l’environnement, il a souligné que l’exploitation minière devait être menée de manière responsable et que le développement de l’industrie charbonnière devait aller de pair avec la protection de l’environnement et la préservation de l’avenir de Quang Ninh.

Les ressources minérales doivent faire l’objet d’une gestion rigoureuse et être utilisées de manière économe, efficace et responsable envers les générations futures. La protection de l’environnement doit être assurée tout au long des activités minières, avec une application stricte des mesures de remise en état des sites et de restauration écologique, une réduction des émissions et le développement de l’économie circulaire.

Les entreprises publiques doivent jouer un rôle moteur dans la mobilisation et l’utilisation des ressources, la maîtrise des technologies et la garantie de l’approvisionnement. Les dirigeants doivent assumer leurs responsabilités quant aux résultats de l’exécution des missions, à la sécurité et aux questions relevant de leur domaine de gestion.

Le dirigeant To Lam a demandé au gouvernement, aux ministères et aux secteurs concernés ainsi qu’aux autorités de Quang Ninh de coordonner leurs efforts afin de résoudre rapidement, dans le cadre de leurs compétences, les difficultés liées aux mécanismes, à la planification, aux investissements et aux politiques en faveur des travailleurs.

La cérémonie a été suivie d’un programme artistique spécial intitulé "90 ans – Épopée et aspiration", combinant mise en scène théâtrale, forme semi-épique et spectacle musical en trois parties : "Épopée née des sources", "Les regards du patrimoine" et "Écrire l’avenir vert". - VNA