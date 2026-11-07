Société

Le président de l’Assemblée nationale encourage l’entraide et le développement local

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a participé le 7 novembre à une fête locale célébrant la solidarité nationale et la culture vietnamienne à Ho Chi Minh-Ville.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a participé le 7 novembre à une fête locale célébrant la solidarité nationale et la culture vietnamienne à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a participé le 7 novembre à une fête locale célébrant la solidarité nationale et la culture vietnamienne à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a participé le 7 novembre, dans la commune de Binh Loi, à Ho Chi Minh-Ville, à une manifestation organisée à l’occasion de la Journée de la grande union nationale (18 novembre) et de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre).

S’adressant aux habitants du hameau 15, le dirigeant a souligné l’importance de ces célébrations, qui offrent l’occasion de renforcer les liens entre voisins, de cultiver l’entraide et de rappeler l’attachement aux traditions et aux racines culturelles du pays. Il a notamment évoqué la première célébration de la Journée de la culture vietnamienne, prévue le 24 novembre prochain.

Évoquant la situation nationale, le président de l’Assemblée nationale a salué les progrès économiques réalisés par le Vietnam. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la croissance du PIB a atteint 9,01 %, son niveau le plus élevé depuis quinze ans, tandis que les échanges commerciaux ont franchi pour la première fois le seuil de 1.000 milliards de dollars. Ho Chi Minh-Ville, qui a représenté 23,4 % du PIB national et 30 % des recettes budgétaires du pays, a continué de jouer un rôle moteur dans cette dynamique, avec une croissance économique de 9,06 % sur les neuf premiers mois de l’année.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a également salué les efforts des autorités et des habitants de Ho Chi Minh-Ville, en particulier ceux de Binh Loi, où les conditions de vie se sont progressivement améliorées. La commune compte aujourd’hui plus de 1.900 entreprises et 2.400 commerces individuels, ainsi que plusieurs coopératives agricoles performantes. Les initiatives locales en matière de sécurité routière, de protection de l’environnement et d’entraide contribuent également à améliorer la vie quotidienne.

Dans ce contexte, le dirigeant a encouragé les habitants à préserver cet esprit de solidarité. Il a notamment insisté sur le rôle des parents et des établissements scolaires dans la prévention de la toxicomanie, tout en appelant à développer des activités saines pour les enfants et les adolescents.

Sur le plan économique, il a encouragé les habitants à s’entraider dans leurs activités agricoles, à adapter leurs cultures et leur élevage aux besoins de l’agriculture urbaine et à développer des coopératives efficaces pour améliorer leurs revenus et sortir durablement de la pauvreté. Il a également appelé la commune de Binh Loi à privilégier une agriculture de qualité, biologique et respectueuse de l’environnement.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs souligné l’importance de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie, notamment dans le domaine numérique. Se félicitant des premiers résultats obtenus par Binh Loi dans l’utilisation de l’intelligence artificielle, il a encouragé les autorités locales à développer des outils adaptés pour simplifier les démarches administratives et faciliter l’accès aux services publics.

Le hameau 15 ne compte désormais plus que deux ménages proches du seuil de pauvreté, mais 158 familles récemment sorties de la pauvreté et 15 élèves restent en difficulté. Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé les habitants à poursuivre leurs efforts de solidarité pour que personne ne soit laissé de côté. -VNA

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