Des robots IA pour alléger le travail des services administratifs

Lam Dong (VNA) – Des robots dotés d'intelligence artificielle (IA) sont déployés dans plusieurs communes et quartiers de la province de Lam Dong, pour aider les habitants à s'informer sur les démarches administratives, à préparer leurs dossiers et à utiliser les services publics en ligne. Cette initiative contribue à alléger la charge de travail des guichets administratifs tout en facilitant l'accès aux services numériques.

Au Centre de services administratifs publics de la commune de Hoa Thang, Nguyen Van Tam, un habitant du village de Hong Chinh, a utilisé pour la première fois un robot doté d'IA pour se renseigner sur la procédure d'obtention d'une copie de son acte de mariage. Grâce à cet outil, il peut obtenir des informations sans devoir attendre les explications d'un agent.

Selon lui, lorsque le centre accueille de nombreux usagers, le robot peut répondre aux questions courantes, réduire les temps d'attente et alléger le travail d'information des agents.

Un autre habitant, Vo Van Trung, s'est rendu au même centre pour faire enregistrer son activité commerciale individuelle. Le robot lui a fourni des renseignements sur les documents à présenter, les modalités de dépôt du dossier, les délais et les frais applicables.

Dans le quartier de Phan Thiet, un robot doté d'IA a également été installé au Centre de services administratifs publics pour aider les particuliers et les entreprises à s'informer sur les procédures administratives. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il renseigne les usagers sur les pièces à fournir, les étapes à suivre, les délais de traitement, les frais et les dispositions légales applicables.

À Hoa Thang, un système associant un robot doté d'IA et la plateforme MISA Agent Work est utilisé depuis juillet 2026 pour faciliter le travail administratif et améliorer l'accueil du public.

Un homme consulte des informations à l’aide d’un robot doté d’IA. Photo : VNA

Selon Nguyen Van Chiên, directeur du Centre de services administratifs publics de Hoa Thang, ce système permet notamment de consulter les documents requis, les étapes et les délais des procédures, ainsi que les modalités de dépôt des dossiers sur le Portail national des services publics en ligne. Il permet également aux agents de consacrer moins de temps aux questions répétitives et davantage aux tâches nécessitant des vérifications, des conseils approfondis ou le traitement des dossiers.

Nguyen Van Chiên souligne que, dans les zones rurales, une partie de la population rencontre encore des difficultés pour utiliser les technologies numériques. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW sur la transformation numérique, ces robots visent donc aussi à familiariser progressivement les habitants avec les technologies et les services publics en ligne.

À Phan Thiet, le dispositif, mis en service en avril 2026, a déjà été utilisé par plus de 210 personnes, qui ont posé près de 350 questions, selon Pham Thi Kha Uyen, directrice du Centre de services administratifs publics du quartier. Les données sont régulièrement actualisées, ce qui facilite l'accès à l'information et réduit le travail d'orientation des agents.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, ce centre a reçu plus de 12.300 dossiers, dont plus de 99 % ont été traités avant l'échéance prévue.

D'autres communes de l'est de la province de Lam Dong, notamment Song Luy, Tan Thanh et Bac Binh, ont également adopté des robots dotés d'IA et la plateforme MISA Agent Work.

Ces outils offrent ainsi aux habitants un nouveau moyen d'accéder aux informations administratives. Pour garantir leur efficacité à long terme, il reste toutefois essentiel de disposer de données fiables, de renforcer les compétences des équipes chargées de leur fonctionnement et de maintenir un accompagnement humain lorsque cela est nécessaire. – VNA