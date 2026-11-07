À Quang Tri, les codes QR simplifient la vie des habitants

Quang Tri (VNA) – Dans un village de la province de Quang Tri, les codes QR ne servent plus seulement à indiquer un itinéraire. Ils permettent désormais aux habitants de partager facilement leur adresse : les livreurs trouvent les maisons sans difficulté, les transporteurs de riz n'ont plus besoin de guide et les ambulances peuvent intervenir plus rapidement. Cette initiative, née de besoins quotidiens, s'étend progressivement à d'autres localités.

Un jour, Nguyen Nhu Khoa a envoyé à un journaliste de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) un code QR indiquant l'emplacement de sa maison. En le scannant, le journaliste a pu s'y rendre sans demander son chemin. Dans le hameau de Hai Hoa, où les ruelles sont étroites et s'entrecroisent, il est parfois difficile d'indiquer une adresse. Depuis avril 2025, des codes QR ont été installés à l'entrée de 16 ruelles de l'ancien village de Hung Nhon, aujourd'hui intégré au hameau de Hai Hoa, permettant aux habitants de partager facilement leur localisation.

Selon Nguyen Duc Phuc, un habitant du hameau, ce système facilite notamment le travail des livreurs et les déplacements des visiteurs. Le livreur Le Van Duy confirme qu'il perd désormais beaucoup moins de temps à chercher son chemin. Les codes QR peuvent également être utiles en cas d'urgence. Nguyen Duc Dung raconte qu'une personne travaillant loin de son village a pu communiquer la localisation du domicile familial à une ambulance lorsque son père est tombé malade en pleine nuit. Les habitants utilisent aussi ces codes pour les livraisons à domicile ou les invitations à des mariages et autres fêtes.

Certaines localités de la province de Quang Tri reproduisent ce modèle non seulement pour localiser les habitations, mais aussi pour uniformiser les adresses, créer des données numériques pour chaque foyer et faciliter la gestion des bateaux. Photo : VNA

Le système facilite également les activités agricoles. Nguyen Danh Hoa, qui achète du riz dans la région, explique qu'il peut désormais transmettre directement aux chauffeurs les codes QR envoyés par les agriculteurs. Ceux-ci trouvent ainsi les lieux de collecte sans avoir besoin d'être accompagnés. Selon lui, cette initiative permet surtout aux habitants de se familiariser avec les outils numériques et de les intégrer à leurs activités quotidiennes.

L'initiative de Nguyen Nhu Khoa a depuis été reprise dans d'autres localités de Quang Tri. Dans le quartier de Bac Gianh, un dispositif similaire a été mis en place dans le secteur résidentiel de Minh Phuong. Selon Tran Ngoc Huong, vice-présidente du Comité populaire du quartier, chacun des 277 foyers de Minh Phuong dispose désormais d'un code QR unique associé à son adresse sur une carte numérique. Ce système facilite les livraisons, les services postaux et les interventions d'urgence, tout en fournissant aux autorités locales des données géographiques plus précises. Le quartier prévoit également d'étendre l'utilisation des codes QR à la gestion d'environ 500 bateaux.

De son côté, Nguyen Duong Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de la commune de Nam Hai Lang, indique que les autorités locales envisagent d'utiliser cette technologie pour améliorer l'identification des rues et des habitations, ainsi que la gestion numérique des données foncières.

À Quang Tri, cette expérience montre que des outils numériques simples peuvent améliorer concrètement le quotidien des habitants. En reliant les adresses des foyers à une carte numérique commune, les autorités espèrent développer de nouveaux services pour l'ensemble de la population. -VNA