Société

Le président de l’Assemblée nationale salue les contributions du bouddhisme au développement national

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions du bouddhisme à la société vietnamienne et appelé la Sangha à poursuivre son développement.

Lors du 10e Congrès national bouddhiste, le 7 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à renforcer la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV). Photo : VNA
Lors du 10e Congrès national bouddhiste, le 7 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à renforcer la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV) à se renforcer et à poursuivre son développement, tout en consolidant la discipline, en encourageant l'innovation et en améliorant l'efficacité de sa gouvernance. Il a lancé cet appel lors de l'ouverture du 10e Congrès national bouddhiste, le 7 novembre.

Le Congrès, pour le mandat 2026-2031, s'est ouvert à l'Académie bouddhiste du Vietnam, à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème « Discipline – Innovation – Efficacité – Efficience ». Les dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam ont envoyé des compositions florales pour féliciter les délégués de l’événement, qui coïncide avec le 45e anniversaire de la fondation de la SBV.

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que le bouddhisme est la religion qui compte le plus grand nombre de fidèles au Vietnam et exerce une influence positive sur la société, contribuant à enrichir les valeurs culturelles et morales traditionnelles. Guidée par le principe « Dharma – Nation – Socialisme », la SBV a poursuivi son développement, participé activement aux mouvements d'émulation patriotique et favorisé la solidarité entre les religions, affirmant ainsi les liens indissociables entre le bouddhisme et la nation.

Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que le Parti et l'État veillent toujours au respect de la liberté de croyance et de religion. Le 23 avril 2026, lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité la loi révisée sur les croyances et les religions. Ce texte constitue une base juridique permettant de poursuivre la mise en œuvre cohérente de la politique de respect et de garantie du droit de chacun à la liberté de croyance et de religion, y compris le droit de n'adhérer à aucune croyance ni religion, et d'assurer l'égalité entre les religions.

Le président de l'Assemblée nationale a salué le thème de ce 10e Congrès, qu'il juge adapté aux exigences de la nouvelle période de développement du pays. Il a appelé les délégués à renforcer leur unité et à définir des orientations communes pour surmonter les difficultés et atteindre les objectifs du nouveau mandat. Il a invitée la SBV à poursuivre sa participation aux mouvements patriotiques, à renforcer la solidarité nationale et à contribuer à la paix dans le monde.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remis l'Ordre du Travail de première classe à la SBV, ainsi que des Ordres du Travail de première, deuxième et troisième classes à plusieurs collectifs et personnalités de la SBV.

Au cours du mandat écoulé, la SBV a maintenu des activités religieuses stables, dans le respect de la loi. Elle a participé activement aux mouvements de développement rural, de prévention de la criminalité, de protection de l'environnement et de réponse aux catastrophes naturelles et aux épidémies, ainsi qu'aux activités de santé, d'éducation et de bienfaisance...

Pour le mandat 2026-2031, la SBV entend renforcer son unité, sa discipline et sa gouvernance, tout en poursuivant son développement durable. Elle souhaite également renouveler ses méthodes de diffusion des enseignements bouddhiques, promouvoir les valeurs de compassion et de sagesse, préserver son patrimoine culturel et renforcer sa présence sur la scène internationale... -VNA

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