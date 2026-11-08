Le dirigeant To Lam accorde une interview à la chaîne de télévision japonaise NHK

Hanoï (VNA) - Pourriez-vous nous faire part des principaux objectifs de votre visite officielle au Japon ? Quelles sont vos attentes quant à l’avenir du développement des relations entre le Vietnam et le Japon, notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et du développement des ressources humaines ?

Le dirigeant To Lam : Je suis convaincu que cette visite au Japon permettra de concrétiser davantage le potentiel et les résultats de notre coopération, de consolider les liens qui unissent nos deux pays et de faire en sorte que l’amitié, cultivée au fil des générations, continue d’apporter des bienfaits aux peuples des deux pays. Le Vietnam et le Japon entretiennent des échanges entre leurs peuples depuis plus de 400 ans. Le Vietnam considère toujours le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques globaux les plus importants et les plus durables. Nous apprécions le soutien et l’accompagnement du Japon dans la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du Vietnam. Sur cette base, je souhaite approfondir la confiance avec les dirigeants japonais, définir ensemble les priorités de coopération à long terme et insuffler une nouvelle dynamique au Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Nous nous réjouissons de constater que le commerce bilatéral a atteint près de 50 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026 et tend vers la réalisation prochaine de l’objectif de 80 milliards de dollars (avec l’ambition d’atteindre 100 milliards de dollars) à l’horizon 2030. Le Japon compte actuellement environ 5 800 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital total encore en vigueur de 80,4 milliards de dollars.

J’espère que ces acquis continueront de se consolider grâce au développement des entreprises vietnamiennes, à l’engagement à long terme des entreprises japonaises et à la création conjointe de produits à plus forte valeur ajoutée crées par les deux parties.

Pour y parvenir, nous souhaitons que les entreprises japonaises élargissent leurs investissements, développent leurs activités de recherche et développement de produits au Vietnam et participent plus étroitement aux chaînes de valeur aux côtés des entreprises vietnamiennes. La coopération dans les industries de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies propres doit aller de pair avec la formation des ressources humaines ainsi que le renforcement des capacités technologiques et de gestion. Pour sa part, le Vietnam attache une grande importance à la mise en place d’un environnement des affaires transparent, stable et prévisible, ainsi qu’au règlement rapide des difficultés légitimes rencontrées par les entreprises. La confiance doit se nourrir d’actions concrètes et de la réussite de chaque projet de coopération.

En ce qui concerne les ressources humaines, je souhaite que chaque Vietnamien étudiant ou travaillant au Japon ait la possibilité d'acquérir des connaissances, d'améliorer ses compétences professionnelles, de développer sa carrière et de voir ses droits et intérêts légitimes garantis. Nous souhaitons également qu'un nombre croissant d'experts, de scientifiques et de jeunes Japonais viennent travailler, mener des recherches et créer des entreprises au Vietnam. Ce sont précisément ces personnes, qui connaissent bien les deux pays, se font confiance et entretiennent des liens étroits avec eux, qui assureront la continuité de notre amitié. J’espère que cette visite donnera un nouvel élan au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon, dans l’intérêt des peuples des deux pays, et contribuera à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. Notre nouvelle vision est celle d’un partenariat fondé sur l’accompagnement mutuel et la création conjointe, l’autonomie stratégique, une coopération efficace et mutuellement bénéfique, au service de la vie des populations et des travailleurs.

Dans un contexte marqué par une incertitude croissante de l’environnement international, quelle approche diplomatique le Vietnam adoptera-t-il pour relever les défis et atteindre ses objectifs de développement rapide et durable dans cette nouvelle période ?

Le dirigeant To Lam : Le Vietnam opte pour une approche fondée sur la constance dans les principes, le volontarisme dans l’action et la sincérité dans la coopération. L’histoire de notre nation nous a permis de comprendre la valeur de la paix et l’aspiration à aller de l’avant. Nous savons qu’il n’est pas possible d’attendre que le monde retrouve sa stabilité pour se développer ; nous devons prendre l’initiative de créer les conditions permettant au pays de poursuivre son avancée dans un environnement difficile et marqué par de profonds bouleversements.

Tout d’abord, le Vietnam reste fermement attaché à sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, d’autonomie et de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement ; à la multilatéralisation et à la diversification de ses relations extérieures ; ainsi qu’à la défense au plus haut niveau des intérêts nationaux et du peuple, sur la base des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

L’autonomie stratégique est la capacité de décider soi-même de sa voie de développement et de disposer des moyens suffisants pour mettre en œuvre les décisions prises. Cette capacité se renforce grâce à de solides ressources internes, au consensus de la population et à des relations internationales étendues et stables. Plus le monde connaît de bouleversements, plus le Vietnam attache de l’importance à la constance de ses principes, à la sincérité dans la coopération et au respect de ses engagements.

Nous approfondirons nos relations avec nos partenaires et rechercherons des intérêts communs afin de renforcer les liens, tout en persévérant dans le règlement des divergences par le dialogue et les moyens pacifiques. La diplomatie doit jouer un rôle précurseur dans l’identification et la prévention des risques, le maintien des canaux de dialogue et la préparation anticipée des mesures de réponse. Le Vietnam attache une grande importance au rôle des Nations unies, à la solidarité et au rôle central de l’ASEAN ; il est prêt à contribuer au maintien de la paix et au règlement des défis communs. Nous sommes convaincus que le prestige d’un pays se construit grâce à la confiance qu’il inspire et aux contributions qu’il apporte à la communauté internationale.

En matière de développement, nous souhaitons que chaque opportunité offerte par les relations extérieures permette au pays, à sa population et à ses entreprises de renforcer leurs propres capacités. C’est pourquoi la coopération dans les domaines des technologies, des ressources humaines, de la finance verte, de l’énergie et des infrastructures doit aller de pair avec la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités d’assimilation et de maîtrise des connaissances et des technologies. Nous soutiendrons les entreprises dans leur expansion sur les marchés internationaux et leur participation plus approfondie aux chaînes de valeur ; nous diversifierons les sources d’approvisionnement et les partenaires afin de réduire les dépendances susceptibles de créer des vulnérabilités. L’efficacité de l’intégration internationale doit se traduire par une productivité accrue, des entreprises plus solides et de meilleurs emplois pour la population.

S’agissant du Japon, je suis convaincu que les fondements du partenariat stratégique global et le haut niveau de confiance politique permettront aux deux pays de continuer à avancer ensemble, à créer conjointement, ainsi qu’à partager les opportunités et les responsabilités. Nous aspirons à bâtir un pays doté de capacités suffisantes en matière d’autonomie et de résilience, comptant sur des amis fiables tels que le Japon et apportant des contributions toujours plus concrètes à la communauté internationale. Tous ces efforts trouvent leur origine dans notre aspiration à ce que les populations de chaque pays vivent plus heureuses, disposent des conditions nécessaires pour valoriser leurs talents et permettent aux générations futures d'envisager l'avenir avec confiance. - VNA