Économie

L’OMC salue le parcours du Vietnam depuis son adhésion il y a 20 ans

Vingt ans après son adhésion à l’OMC, le Vietnam affiche des progrès économiques remarquables, salués par la directrice générale de l’organisation, Ngozi Okonjo-Iweala.

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Photo : VNA
La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Photo : VNA

Genève (VNA) – La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement, soulignant que les exportations et les importations de marchandises du pays avaient chacune été multipliées par environ six depuis son adhésion à l'OMC, tandis que son PIB avait progressé en moyenne de 6 % par an.

Elle s'exprimait lors d'une conférence et d'un forum d'affaires organisés le 5 novembre par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce pour marquer le 20e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'OMC, en marge du troisième examen de la politique commerciale du Vietnam (TPR3).

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Vue de la conférence commémorant le 20e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'OMC. Photo : VNA


La directrice générale de l'OMC a souligné que l'organisation avait contribué à stimuler les réformes, à renforcer la confiance des investisseurs et à favoriser l'intégration du Vietnam dans l'économie mondiale. Elle a recommandé au pays de poursuivre la diversification de ses marchés et de ses sources d'approvisionnement, d'accroître la valeur ajoutée, de renforcer les liens entre les entreprises nationales et celles à capitaux étrangers, et de participer activement aux nouvelles initiatives de l'OMC.

Auparavant, dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales à Genève, avait souligné que l'adhésion à l'OMC constituait un choix stratégique lié au Doi Moi (Renouveau), à l'ouverture et à l'intégration économique internationale.

Il a mis en avant une leçon essentielle : l'intégration stimule les réformes, tandis que les réformes déterminent la qualité et la durabilité de cette intégration. À l'avenir, le Vietnam entend continuer à améliorer son cadre institutionnel, à renforcer sa compétitivité, à privilégier la création de valeur ajoutée plutôt que la seule expansion des échanges et à contribuer activement au renforcement du système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Lors d'une séance de dialogue, Ngo Chung Khanh, directeur adjoint du Département du développement des marchés étrangers et du commerce multilatéral du ministère de l'Industrie et du Commerce, a mis en avant quatre évolutions majeures depuis l'adhésion du Vietnam à l'OMC : des politiques commerciales de plus en plus transparentes et fondées sur des règles ; une intégration approfondie dans les réseaux mondiaux de commerce et d'investissement ; le passage de la mise en œuvre des engagements à une participation active à des accords tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne ; et une réorientation progressive vers la compétitivité, le développement durable et la résilience économique.

Des représentants de la communauté d'affaires internationale, notamment de la Chambre de commerce Suisse-Asie, de la World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)et de Switzerland Global Enterprise, ont salué le potentiel du marché vietnamien. Ils ont insisté sur l'importance d'un cadre juridique transparent, stable et prévisible, de procédures administratives simples et d'une mise en œuvre efficace des politiques.

La conférence a mis en lumière les réalisations du Vietnam depuis son adhésion à l'OMC, ainsi que sa volonté de poursuivre les réformes, d'améliorer la qualité de son intégration et de contribuer activement et de manière responsable au système commercial multilatéral. -VNA

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