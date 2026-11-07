La VNA plaide pour une utilisation responsable de l’IA dans les médias

Pékin (VNA) – Le 7e Sommet mondial des médias (World Media Summit - WMS), organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et le gouvernement municipal de Pékin, s'est ouvert le 7 novembre dans la capitale chinoise.



Placé sous le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence : du consensus à l'action », le sommet se déroule du 5 au 9 novembre, avec la participation de près de 500 délégués représentant quelque 330 médias, instituts de recherche et organismes gouvernementaux de 112 pays et territoires. Il coïncide avec le 95e anniversaire de la fondation de Xinhua.

Placé sous le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence : du consensus à l'action », le sommet se déroule du 5 au 9 novembre, avec la participation de près de 500 délégués représentant quelque 330 médias, instituts de recherche et organismes gouvernementaux de 112 pays et territoires. Photo : VNA



La délégation vietnamienne comprend Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation, rédacteur en chef du journal Nhan Dan et président de l'Association des journalistes du Vietnam ; Vu Viet Trang, vice-présidente de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation, directrice générale de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) ; et Ngo Minh Hien, directeur général adjoint de la Voix du Vietnam (VOV).



Intervenant au sommet, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a affirmé qu'en tant qu'agence de presse nationale du Vietnam, la VNA fournit au public des informations exactes, rapides et fiables. Pour remplir cette mission dans un environnement médiatique numérique en constante évolution, elle a engagé sa transformation numérique dans trois domaines clés : les infrastructures technologiques, la production d'informations et le développement des ressources humaines. La VNA utilise déjà l'intelligence artificielle dans ses activités journalistiques et poursuit ses recherches pour en faire un outil au service des journalistes.



S'appuyant sur l'expérience de la VNA, sa directrice générale a proposé quatre points de consensus entre les médias : respecter la vérité et renforcer la confiance du public à l'ère numérique ; défendre l'éthique et la responsabilité professionnelle dans l'utilisation de l'IA ; protéger les intérêts communs de l'écosystème médiatique ; et placer l'humain et l'intérêt public au cœur de l'utilisation de l'IA.

Intervenant au sommet, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a affirmé qu'en tant qu'agence de presse nationale du Vietnam, la VNA fournit au public des informations exactes, rapides et fiables. Photo : VNA



Pour traduire ce consensus en actes, elle a préconisé cinq actions communes : établir des principes communs de gouvernance de l'IA dans le journalisme et les médias ; renforcer les compétences numériques des journalistes ; développer la coopération transfrontalière pour vérifier les informations et lutter contre la désinformation ; partager des informations et des solutions permettant aux médias de tirer des revenus légitimes de leurs contenus protégés par le droit d'auteur ; et toujours placer le public au centre des activités journalistiques.



À l'occasion du 95e anniversaire de la fondation de Xinhua (7 novembre 1931 – 7 novembre 2026), la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a adressé ses chaleureuses félicitations à cette agence, qui entretient depuis plus de 60 ans des relations étroites et fructueuses avec la VNA. Elle lui a souhaité de nouveaux succès dans son développement en tant qu'agence de presse mondiale de nouvelle génération.



Dans le cadre du sommet, la directrice générale de la VNA a participé, avec les autres délégués, au lancement d'une initiative visant à élaborer conjointement des normes d'application de l'intelligence artificielle dans les médias à l'échelle mondiale, afin de favoriser le partage d'expériences et de technologies ainsi que la coopération entre les organisations médiatiques.



En marge du sommet, elle a échangé avec plusieurs délégués, visité un centre d'exposition scientifique et technologique à Pékin et rencontré des représentants de l'ambassade du Vietnam en Chine. -VNA