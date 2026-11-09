Le dirigeant Tô Lâm appelle les entreprises japonaises à renforcer leurs investissements au Vietnam

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 9 novembre au matin, des dirigeants et hauts représentants de grands groupes japonais.

La rencontre s’est déroulée en présence du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Japon, Kobayashi Ken, du président de la Fédération japonaise des organisations économiques (Keidanren), Tsutsui Yoshinobu, ainsi que de représentants de grandes entreprises membres de cette organisation. La Keidanren regroupe plus de 1.500 entreprises de premier plan, influentes au Japon comme dans l’économie mondiale. Les représentants de la Keidanren ont souhaité que le Vietnam renforce son rôle dans la structure économique régionale, contribue à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement et au maintien du libre-échange, tout en améliorant son environnement d’investissement et les mécanismes de coopération bilatérale.

Les dirigeants des groupes japonais ont présenté leurs activités d’investissement et de coopération au Vietnam, leurs capacités ainsi que de nouvelles perspectives d’affaires. Ils ont réaffirmé leur volonté de créer de la valeur à long terme et de contribuer à une croissance durable du pays. Ils ont notamment mis en avant les résultats concrets de leur coopération avec les entreprises vietnamiennes dans l’investissement productif, la création d’emplois, le transfert de technologies, la formation, l’amélioration des capacités de gestion et l’innovation.

Ils ont également exprimé leur volonté de poursuivre leur engagement dans la formation de personnels hautement qualifiés, le développement des infrastructures de transport et urbaines, des zones industrielles, de l’énergie et de la transformation numérique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Saluant l’engagement des interventions, le dirigeant Tô Lâm estime que cette rencontre témoignait de l’intérêt profond et de la volonté de partenariat à long terme des entreprises japonaises en faveur du développement du Vietnam.

Il a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam à son amitié traditionnelle avec le Japon et sa volonté de renforcer et d’élever le niveau de coopération afin d’apporter des bénéfices concrets et durables aux populations des deux pays. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement constitue, selon lui, un moteur essentiel et un pilier solide des relations bilatérales. Le Vietnam s’emploie à rendre ces échanges plus équilibrés dans les années à venir. Les entreprises membres de la Keidanren jouent à cet égard un rôle central, en apportant des capitaux et des technologies avancées, mais aussi en contribuant à promouvoir des pratiques fondées sur la crédibilité, la discipline, la sécurité au travail et la protection de l’environnement.

Face aux mutations mondiales, le dirigeant vietnamien a appelé à améliorer la qualité de la coopération et à passer d’un modèle traditionnel fondé sur la réception et le transfert de technologies à un partenariat de co-création, étroitement intégré aux chaînes de valeur et d’approvisionnement. Il a invité les entreprises japonaises à considérer le Vietnam non seulement comme un site de production ou un marché de consommation, mais comme un partenaire stratégique de long terme, capable de développer conjointement des produits, des modèles d’affaires et des technologies stratégiques, notamment dans les industries de haute technologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les centres de données à grande échelle.

Le dirigeant a également encouragé les investissements dans les infrastructures intelligentes, les énergies et la logistique vertes ainsi que les industries à faibles émissions. Il a appelé les deux parties à développer des technologies permettant de réduire les émissions et de garantir la sécurité énergétique à des coûts raisonnables, tout en renforçant les secteurs de la finance, des banques, des marchés de capitaux, de la santé de haute technologie, de la pharmacie et des biotechnologies.

Le Vietnam, a-t-il assuré, s’engage à maintenir la stabilité politique et sociale, à poursuivre les réformes institutionnelles, à simplifier les procédures administratives et à lever les obstacles réglementaires. Le pays entend garantir un cadre juridique transparent et cohérent, protéger les droits légitimes des investisseurs et assurer un approvisionnement stable en électricité, en eau, en infrastructures de télécommunications, en terrains viabilisés et en ressources humaines. -VNA