Les produits OCOP s'invitent dans les circuits touristiques du Vietnam

Hanoï (VNA) – Pour mieux valoriser les produits du programme OCOP (« À chaque commune son produit ») et élargir leurs débouchés, le Vietnam encourage leur présence dans les lieux fréquentés par les touristes, notamment les restaurants, hôtels, complexes touristiques, sites de visite et aéroports. Ces produits deviennent ainsi une composante à part entière de l'offre touristique.

Les produits OCOP témoignent de l'histoire des régions, des traditions locales et des savoir-faire transmis de génération en génération. Les touristes peuvent non seulement les acheter, mais aussi découvrir leur origine et leurs méthodes de fabrication.

À Ninh Binh, destination réputée pour son patrimoine, des produits OCOP classés de trois à cinq étoiles, comme le riz croustillant, les tisanes, les broderies de Van Lam ou les articles en jonc de Kim Son, sont utilisés dans la décoration, les services et la restauration de plusieurs établissements haut de gamme. Le réseau d'hébergements communautaires Ecohost contribue également à leur promotion.

À Hanoï, qui compte 1.350 villages de métiers traditionnels, des sites comme Phu Dong Green Park, dans la commune de Gia Lam, ou le village touristique de Hong Van, associent loisirs, découverte des activités agricoles et vente de produits OCOP. Au village de potiers de Bat Trang, les visiteurs peuvent acheter des céramiques et s'initier à leur fabrication au Centre de l'excellence des métiers traditionnels du Vietnam.

Le thé de Thai Nguyen compte actuellement 193 produits certifiés OCOP de 3 à 5 étoiles. Photo : VNA

Dans la province de Thai Nguyen, la commune de La Bang accueille les visiteurs dans ses plantations de thé, où ils peuvent participer à la cueillette, déguster du thé et acheter des produits OCOP directement auprès des producteurs.

À Da Nang, 28 points de présentation et de vente de produits OCOP ont été aménagés en 2026 dans des sites touristiques, des complexes balnéaires et à l'aéroport international, dans le cadre du programme « Made in Da Nang ».

Des initiatives similaires ont été lancées à l'aéroport de Tho Xuan et dans des destinations touristiques de Thanh Hoa, notamment Pu Luong et Thuong Xuan.

Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, associer le tourisme rural aux produits OCOP permet à la fois de soutenir l'économie locale et de préserver les traditions et les savoir-faire.

Mais la présence des produits OCOP dans les lieux touristiques ne suffit pas : il faut aussi assurer des ventes régulières. Le Quoc Viet, vice-président de l'Association du tourisme de Da Nang, souligne que les achats de cadeaux et de marchandises ne représentent que 12 à 15 % des dépenses des touristes internationaux au Vietnam, contre une moyenne de 22,5 % en Asie du Sud-Est. Si seulement 5 % des 19,5 millions de visiteurs attendus en 2026 achetaient un assortiment de spécialités locales d'une valeur de 250.000 dôngs, les recettes touristiques de Da Nang pourraient augmenter d'environ 244 milliards de dôngs par an, sans frais de transport international ni formalités douanières.

Plusieurs obstacles subsistent toutefois : une production souvent limitée à l'échelle familiale, des conditions commerciales difficiles pour les petits producteurs, des emballages peu adaptés aux cadeaux haut de gamme et un manque de données sur les habitudes d'achat des touristes étrangers.

Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination des programmes cibles nationaux (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), indique que le Vietnam compte actuellement plus de 21.000 produits OCOP. Les autorités cherchent à développer les visites et les achats directement sur les lieux de production pour mieux faire connaître ces produits aux touristes.

La Résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 du Bureau politique du Parti prévoit de développer le tourisme commercial lié aux produits vietnamiens de qualité, notamment ceux labellisés OCOP. L'objectif est de stimuler les ventes de produits locaux tout en contribuant à la préservation des traditions. -VNA