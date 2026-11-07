Tourisme

Les produits OCOP s'invitent dans les circuits touristiques du Vietnam

Au Vietnam, les produits OCOP trouvent de nouveaux débouchés dans les hôtels, les sites touristiques et les aéroports, contribuant à soutenir les économies locales.

Des agriculteurs de la commune de La Bang, dans la province de Thai Nguyen, récoltent le thé. Photo : VNA
Des agriculteurs de la commune de La Bang, dans la province de Thai Nguyen, récoltent le thé. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Pour mieux valoriser les produits du programme OCOP (« À chaque commune son produit ») et élargir leurs débouchés, le Vietnam encourage leur présence dans les lieux fréquentés par les touristes, notamment les restaurants, hôtels, complexes touristiques, sites de visite et aéroports. Ces produits deviennent ainsi une composante à part entière de l'offre touristique.

Les produits OCOP témoignent de l'histoire des régions, des traditions locales et des savoir-faire transmis de génération en génération. Les touristes peuvent non seulement les acheter, mais aussi découvrir leur origine et leurs méthodes de fabrication.

À Ninh Binh, destination réputée pour son patrimoine, des produits OCOP classés de trois à cinq étoiles, comme le riz croustillant, les tisanes, les broderies de Van Lam ou les articles en jonc de Kim Son, sont utilisés dans la décoration, les services et la restauration de plusieurs établissements haut de gamme. Le réseau d'hébergements communautaires Ecohost contribue également à leur promotion.

À Hanoï, qui compte 1.350 villages de métiers traditionnels, des sites comme Phu Dong Green Park, dans la commune de Gia Lam, ou le village touristique de Hong Van, associent loisirs, découverte des activités agricoles et vente de produits OCOP. Au village de potiers de Bat Trang, les visiteurs peuvent acheter des céramiques et s'initier à leur fabrication au Centre de l'excellence des métiers traditionnels du Vietnam.

vnanet-che.jpg
Le thé de Thai Nguyen compte actuellement 193 produits certifiés OCOP de 3 à 5 étoiles. Photo : VNA

Dans la province de Thai Nguyen, la commune de La Bang accueille les visiteurs dans ses plantations de thé, où ils peuvent participer à la cueillette, déguster du thé et acheter des produits OCOP directement auprès des producteurs.

À Da Nang, 28 points de présentation et de vente de produits OCOP ont été aménagés en 2026 dans des sites touristiques, des complexes balnéaires et à l'aéroport international, dans le cadre du programme « Made in Da Nang ».

Des initiatives similaires ont été lancées à l'aéroport de Tho Xuan et dans des destinations touristiques de Thanh Hoa, notamment Pu Luong et Thuong Xuan.

Selon Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, associer le tourisme rural aux produits OCOP permet à la fois de soutenir l'économie locale et de préserver les traditions et les savoir-faire.

Mais la présence des produits OCOP dans les lieux touristiques ne suffit pas : il faut aussi assurer des ventes régulières. Le Quoc Viet, vice-président de l'Association du tourisme de Da Nang, souligne que les achats de cadeaux et de marchandises ne représentent que 12 à 15 % des dépenses des touristes internationaux au Vietnam, contre une moyenne de 22,5 % en Asie du Sud-Est. Si seulement 5 % des 19,5 millions de visiteurs attendus en 2026 achetaient un assortiment de spécialités locales d'une valeur de 250.000 dôngs, les recettes touristiques de Da Nang pourraient augmenter d'environ 244 milliards de dôngs par an, sans frais de transport international ni formalités douanières.

Plusieurs obstacles subsistent toutefois : une production souvent limitée à l'échelle familiale, des conditions commerciales difficiles pour les petits producteurs, des emballages peu adaptés aux cadeaux haut de gamme et un manque de données sur les habitudes d'achat des touristes étrangers.

Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination des programmes cibles nationaux (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), indique que le Vietnam compte actuellement plus de 21.000 produits OCOP. Les autorités cherchent à développer les visites et les achats directement sur les lieux de production pour mieux faire connaître ces produits aux touristes.

La Résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 du Bureau politique du Parti prévoit de développer le tourisme commercial lié aux produits vietnamiens de qualité, notamment ceux labellisés OCOP. L'objectif est de stimuler les ventes de produits locaux tout en contribuant à la préservation des traditions. -VNA

#produits OCOP #circuits touristiques
Suivez VietnamPlus

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Les produits agricoles de la commune de Khanh Trung, dans la province de Ninh Binh, ont obtenu la certification OCOP, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus et au développement des marques locales. Photo : VNA

Associer les produits OCOP à l'agrotourisme pour accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens

L’association des produits OCOP (One Commune, one Product) au tourisme agricole et rural ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser les produits vietnamiens, élargir leurs débouchés et accroître les revenus des producteurs. La promotion commerciale, la transformation numérique et la mise en valeur des savoir-faire et des cultures locales sont essentielles pour développer des expériences touristiques attractives et construire des chaînes de valeur durables.

Voir plus

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Ta Xua : quand l’identité culturelle devient un atout touristique

Célèbre pour ses mers de nuages au cœur des montagnes du Nord-Ouest, Ta Xua est devenue une destination touristique prisée. Pour inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et assurer un développement durable, la région diversifie son offre touristique en valorisant la culture Mong et en créant de nouvelles sources de revenus pour les habitants.

Situé dans la province de Son La, au cœur de la réserve naturelle et de la forêt à usage spécial de Tà Xua, le hameau H'mông de Làng Sang se cache loin de l'effervescence du centre-commune. Un écrin préservé, marqué par la majesté des reliefs montagneux, des forêts primaires intactes et l'hospitalité de ses habitants. Photo: VNA

Tà Xua, le réveil touristique d’un paradis caché des nuages

Surnommé le « paradis des nuages », Tà Xua s’est imposé ces dernières années comme l’une des destinations de montagne les plus prisées des jeunes voyageurs, séduits par sa spectaculaire mer de nuages s’étirant sur les sommets du Nord-Ouest.

A Da Nang, Ba Na Hills figure parmi les étapes suggérées avec son réseau de téléphériques traversant les forêts, son Pont d'Or et son espace architectural de style européen. Photo : VNA

Da Nang, seule ville vietnamienne parmi les meilleures destinations mondiales de 2027

Située au cœur du pays, Da Nang bénéficie d’un atout rare : ses chaînes de montagnes côtoient un long littoral qui borde directement son espace urbain. La ville vient d’être sélectionnée par Lonely Planet parmi les 50 destinations et expériences incontournables à découvrir dans le monde en 2027, dans le cadre de son classement annuel « Best in Travel 2027 ».

Les pêcheurs du village côtier participent au festival de la Prière pour une pêche abondante, dans l’espoir de bénéficier de conditions météorologiques favorables et d’une pêche fructueuse. Photo : VNA

Lâm Dong valorise ses festivals pour développer le tourisme

Les festivals traditionnels de Lâm Dong contribuent à valoriser le patrimoine culturel des communautés ethniques, à diversifier l’offre touristique et à attirer davantage de visiteurs, tout en favorisant la préservation des traditions locales et le développement socio-économique de la province.

Le quai de Nha Rong est situé au bord de la rivière de Saïgon. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur le tourisme à forte valeur ajoutée

Avec des recettes touristiques en hausse de 43,4 % sur les neuf premiers mois de 2026 et trois distinctions aux World Travel Awards, Hô Chi Minh-Ville entend capitaliser sur la haute saison du quatrième trimestre pour accélérer sa croissance et renforcer son attractivité internationale.