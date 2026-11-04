Tourisme

Le National Geographic plébiscite le Sud du Vietnam pour les vacances de novembre

Entre le retour de la saison sèche, l’observation d’une faune unique et l’effervescence des festivals culturels du delta du Mékong, le National Geographic place le Sud du Vietnam au sommet des destinations incontournables de ce mois de novembre.

Événement phare du festival Ok Om Bok à Soc Trang, la spectaculaire course de ghe ngo s'affirme chaque année comme un puissant pôle d'attraction, mobilisant de nombreux équipages prêts à en découdre sous le regard passionné de milliers de spectateurs. Photo : NDEL
Événement phare du festival Ok Om Bok à Soc Trang, la spectaculaire course de ghe ngo s'affirme chaque année comme un puissant pôle d'attraction, mobilisant de nombreux équipages prêts à en découdre sous le regard passionné de milliers de spectateurs. Photo : NDEL

Hanoi (VNA) – Le Sud du Vietnam figure au sommet des destinations mondiales incontournables pour ce mois de novembre, selon les recommandations du prestigieux magazine américain National Geographic.

Dans une sélection dédiée aux meilleurs voyages de la saison, la journaliste spécialisée Lena-Marie Müller met en avant cette terre de contrastes, où le calendrier s’aligne idéalement pour offrir aux voyageurs une parenthèse privilégiée.

Ce plébiscite coïncide avec une transition météorologique idéale pour la région. À mesure que la mousson s’efface, le retour d’un ciel radieux s’accompagne d’une baisse notable de l’humidité. Cette amélioration climatique permet de découvrir le territoire sous ses plus beaux atouts, tout en profitant d’une fréquentation touristique encore apaisée avant la haute saison.

La période s’avère particulièrement propice à l’exploration du delta du Mékong, alors en pleine effervescence au rythme de ses festivals culturels traditionnels. Outre cette richesse patrimoniale, les conditions actuelles sont optimales pour l’observation d’une faune locale unique, confirmant le renouveau de cette destination phare de l’Asie du Sud-Est.


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Grâce à la particularité de son terroir, l'arabica de Lâm Dông se distingue des autres productions régionales par une acidité cristalline et des notes florales et fruitées bien prononcées. Photo d'illustration: baovanhoa.vn

Cette géographie se savoure aussi dans les hauts plateaux. Deuxième producteur mondial de café, le pays bat la mesure de sa récolte annuelle d’arabica dans la province de Lâm Dông, où les coteaux s’activent au rythme d’un or brun très convoité.

Ici, l’immersion se vit de la branche à la tasse. Des adresses comme Twin Beans Farm ou Destiny Coffee ouvrent grand leurs portes, transformant la visite guidée en un voyage sensoriel jalonné d’ateliers thématiques et de dégustations au cœur même des plantations.

Plus au sud, le parc national de Côn Dao vit au rythme des éclosions de tortues. À la lueur de l’aube, les amoureux de la grande bleue y assistent à un spectacle suspendu : des nouveau-nés s’arrachent au sable blanc pour entamer leur toute première course vers l’océan.

Face à cette magie brute, les itinéraires dédiés à l’observation de la ponte et au relâché des bébés tortues conquièrent un public toujours plus large, séduisant avec la même intensité les voyageurs locaux et les explorateurs venus du monde entier.

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Relâcher les bébés tortues marines dans l'océan au parc national de Côn Dao. Photo : CTV/CVN

Une reconnaissance internationale venue couronner cet engagement : en avril 2026, un complexe hôtelier Six Senses Côn Dao a été désigné par le magazine Condé Nast Traveler comme l’une des sept destinations proposant des programmes structurés de conservation des tortues marines, permettant ainsi aux visiteurs de participer à des activités de lâcher encadrées et éducatives.

Dans le delta du Mékong, le rythme s’accélère au son de l’Ok Om Bok. Également appelée fête du culte de la Lune, cette célébration ancestrale de la communauté khmère du Sud du Vietnam se tient à chaque pleine lune du dixième mois lunaire.

Plus qu’un rituel, c’est un moment de profonde gratitude envers la divinité lunaire pour la protection des cultures, accompagné de vœux pour des récoltes généreuses et un climat clément. C’est l’une des trois fêtes traditionnelles les plus importantes de la communauté khmère du Sud.

À la ferveur spirituelle répond l’effervescence des berges : les célèbres courses de pirogues traditionnelles khmères - longs de plusieurs dizaines de mètres - mobilisent les foules. Entre deux encouragements, les marchés de rue invitent à flâner et à croquer le côm dep (riz vert aplati), douceur emblématique et indissociable de la fête.

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Apparu au début du 20e siècle, le marché flottant de Cai Rang se trouve au croisement des rivières Cân Tho, Dâu Sâu, Cai Son et Cai Rang. Photo: thamhiemmekong.com

En parallère, les marchés flottants au cœur du delta du Mékong déploient un spectacle unique, invitation privilégiée à la rencontre des locaux et à l’éveil des papilles. C’est ici, au fil de l’eau, que se savourent les plus beaux trésors de saison, des douces pommes de lait aux éclatants fruits du dragon.

Outre le Vietnam, le magazine met en lumière le Guatemala et ses vibrants festivals culturels, ainsi que le Colorado (États-Unis), parfait pour de premières escapades hivernales en famille. Pour ceux qui recherchent déjà une ambiance festive, Budapest (Hongrie) s’impose comme une escale de choix, tandis que les îles Canaries (Espagne) raviront les adeptes de douceur et de soleil hivernal. – VNA

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#National Geographic #destinations incontournables de novembre
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