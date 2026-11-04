Réouverture du mausolée du Président Hô Chi Minh après des travaux d'entretien

Hanoï (VNA) - Le mausolée du Président Hô Chi Minh a rouvert ses portes aux visiteurs vietnamiens et étrangers le 3 novembre, à l'issue des travaux d'entretien périodique réalisés en 2026, qui ont porté à la fois sur le mausolée et le Monument aux héros et martyrs, a annoncé le Commandement du mausolée.

Ces travaux d’entretien périodique, désormais achevés pour l’essentiel, permettent au site d’accueillir à nouveau les citoyens vietnamiens et les visiteurs étrangers venus rendre hommage au Président Hô Chi Minh ainsi qu’aux héros et martyrs morts pour la patrie, ou prendre part à des activités politiques et culturelles.

Au cours du premier semestre de cette année, plus d'un million de personnes, dont plus de 256 000 étrangers, ont visité le mausolée. -VNA