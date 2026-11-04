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Réouverture du mausolée du Président Hô Chi Minh après des travaux d'entretien

Au cours du premier semestre de cette année, plus d'un million de personnes, dont plus de 256 000 étrangers, ont visité le mausolée.

Des visiteuses prennent la pose devant le mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA
Des visiteuses prennent la pose devant le mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le mausolée du Président Hô Chi Minh a rouvert ses portes aux visiteurs vietnamiens et étrangers le 3 novembre, à l'issue des travaux d'entretien périodique réalisés en 2026, qui ont porté à la fois sur le mausolée et le Monument aux héros et martyrs, a annoncé le Commandement du mausolée.

Ces travaux d’entretien périodique, désormais achevés pour l’essentiel, permettent au site d’accueillir à nouveau les citoyens vietnamiens et les visiteurs étrangers venus rendre hommage au Président Hô Chi Minh ainsi qu’aux héros et martyrs morts pour la patrie, ou prendre part à des activités politiques et culturelles.

Au cours du premier semestre de cette année, plus d'un million de personnes, dont plus de 256 000 étrangers, ont visité le mausolée. -VNA

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