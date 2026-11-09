La presse indonésienne souligne l'attrait du Vietnam pour les investisseurs et son essor industriel

Hanoï (VNA) – Dans un article intitulé « Les usines indonésiennes prennent du retard tandis que le Vietnam avance », publié le 6 novembre, le quotidien indonésien Jakarta Globe estime que l’industrie manufacturière indonésienne peine à rivaliser avec celle du Vietnam, qui attire un nombre croissant de fabricants internationaux.

Au troisième trimestre 2026, l’économie indonésienne a progressé de 5,47 % sur un an, soit sa plus forte croissance trimestrielle depuis 2023. Celle du Vietnam a atteint 9,95 %, alors même que son PIB nominal est près de trois fois inférieur à celui de l’Indonésie. Sur les neuf premiers mois de 2026, le secteur de l’industrie et de la construction vietnamien a progressé de 11,2 %, tandis que l’indice de la production industrielle a augmenté de 12,3 %.

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) citées par le journal, le PIB par habitant du Vietnam devrait augmenter de 8,9 % pour atteindre 5 259 dollars en 2026, dépassant ainsi celui de l’Indonésie, estimé à 5 153 dollars. Le Vietnam pourrait ainsi se classer au cinquième rang de l’ASEAN, derrière Singapour, Brunei, la Malaisie et la Thaïlande.

Bob Azam, président de la division chargée de l’emploi et des ressources humaines de l’Association des employeurs indonésiens (Apindo), attribue cette évolution aux écarts de croissance et aux fluctuations monétaires. La roupie indonésienne s’est dépréciée d’environ 8 %, tandis que le dong vietnamien s’est apprécié de 1,9 %. Il souligne que l’enjeu ne réside pas uniquement dans le rythme de croissance, mais aussi dans sa qualité et ses retombées économiques. L’Indonésie doit notamment développer des chaînes d’approvisionnement intégrées, moderniser son agriculture, promouvoir les industries de haute technologie et la production destinée à l’exportation, tout en levant les obstacles liés aux licences, à l’accès au foncier et aux compétences professionnelles.

Pour Mohammad Faisal, directeur exécutif du Centre de recherche CORE Indonesia, l’avantage du Vietnam ne tient pas seulement à des coûts salariaux relativement bas, mais aussi à la cohérence de ses politiques, à la clarté de ses réglementations et à la stabilité des incitations à long terme. Les investisseurs accordent en effet une importance particulière à la prévisibilité de l’environnement des affaires.

L’article rappelle que la transformation économique du Vietnam, engagée avec le Renouveau en 1986, a progressivement ouvert le pays au commerce international et aux investissements étrangers. En 2025, les investissements directs étrangers (IDE) effectivement réalisés ont atteint 27,62 milliards de dollars, en hausse de 9 % sur un an, soit leur niveau le plus élevé depuis cinq ans.

Le Vietnam a également tiré parti de la diversification géographique des sites de production des groupes internationaux, dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, attirant notamment Samsung et Foxconn. Son industrie évolue progressivement des secteurs traditionnels à forte intensité de main-d’œuvre vers l’électronique et les technologies à plus forte valeur ajoutée. En 2025, ses exportations de marchandises ont dépassé 475 milliards de dollars, contre environ 282,5 milliards pour l’Indonésie.

Pour Yusuf Rendy Manilet, chercheur au sein de CORE Indonesia, l’Indonésie ne pourra probablement pas atteindre rapidement le niveau du Vietnam, mais pourrait se démarquer en devenant un centre de production et de distribution au service du marché de l’ASEAN. Pour y parvenir, elle devrait notamment réduire les coûts du transport interinsulaire et garantir une politique industrielle plus cohérente.

De son côté, Nailul Huda, directeur de l’économie numérique au Centre d’études économiques et juridiques, décrit l’Indonésie comme une « économie à coûts élevés », confrontée aux taxes officielles et informelles, aux obstacles à l’importation et au prix élevé des matières premières. Le coefficient marginal de capital (ICOR) du pays s’élève à 6,4, contre environ 4,2 au Vietnam, ce qui traduit une efficacité moindre de l’investissement. Il estime donc indispensable de réduire les coûts d’exploitation, d’améliorer la logistique et de renforcer la sécurité juridique, notamment pour attirer les industries de haute technologie.

L’article évoque également les difficultés rencontrées par le constructeur chinois BYD dans son projet d’usine de véhicules électriques à Subang, dans la province de Java occidental. D’un montant de 887 millions de dollars et dotée d’une capacité de production prévue de 150 000 véhicules par an, cette usine fait face aux revendications de groupes locaux qui réclament davantage d’emplois pour les habitants de la région. Le ministre indonésien de l’Industrie, Muhammad Sarmuji, a indiqué que le gouvernement pourrait intervenir pour faciliter le règlement de ce différend, lié notamment à des interprétations divergentes des engagements en matière de recrutement local.

Malgré ces difficultés, l’industrie manufacturière indonésienne montre des signes d’amélioration : son indice des directeurs d’achat (PMI) a atteint 54 points en octobre 2026, contre 52,4 en septembre, enregistrant ainsi sa plus forte expansion depuis mars 2024. -VNA