Économie

Le « Café des entrepreneurs », moteur du dialogue économique à Dak Lak

À Dak Lak, le programme « Café des entrepreneurs » renforce le dialogue entre les autorités et les entreprises, en abordant les difficultés de production et les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et à l’intégration des produits agricoles dans les chaînes de valeur mondiales.

La 4e édition du programme « Café des entrepreneurs » 2026. Photo: daklak.gov.vn
La 4e édition du programme « Café des entrepreneurs » 2026. Photo: daklak.gov.vn

Da Nang (VNA) - Organisé tous les quinze jours, le samedi matin, par le Comité populaire provincial de Dak Lak, le programme « Café des entrepreneurs » s’est imposé comme un espace de dialogue direct entre les autorités et les entreprises. Les échanges portent notamment sur les codes des zones de culture destinées à l’exportation, les choix de cultures, le développement touristique et la gestion numérique.

Lors des premières rencontres, les discussions étaient principalement consacrées aux difficultés liées aux procédures administratives, à l’accès au crédit, à la libération des terrains et à la disponibilité des terres pour les projets de production. Au fil des éditions, les échanges se sont progressivement élargis à des enjeux plus stratégiques, tels que la logistique des produits agricoles des Hauts plateaux du Centre, les chaînes d’approvisionnement du commerce électronique et le développement de l’économie numérique.

La septième édition s’est tenue dans un contexte de croissance économique soutenue. Au cours des neuf premiers mois de 2026, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture de Dak Lak a progressé de 5,98 %, contre 4,7 % au niveau national, contribuant à une croissance provinciale de 8,22 %. Les exportations de durian ont généré près de 900 millions de dollars et pourraient dépasser un milliard de dollars à la fin de la récolte. Celles de café ont atteint environ 893,1 millions de dollars, en hausse de 5,44 % sur un an.

Ces résultats encourageants ne doivent toutefois pas occulter les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées au quotidien. S’agissant de la culture du mûrier, les autorités ont chargé le Service de l’agriculture et de l’environnement d’évaluer la situation afin d’envisager son intégration dans les décisions d’aménagement provincial et de proposer des mesures de soutien aux agriculteurs et aux coopératives. Pour les principales cultures d’exportation, notamment le durian, le café et le poivre, le Service des finances doit mobiliser les ressources nécessaires à la formation et à l’assistance technique pour l’attribution des codes des zones de culture.

Parallèlement, les services spécialisés et la police provinciale accélèrent la mise à jour de la base de données foncières, dont le taux d’avancement s’établit actuellement à 36,1 %. L’opération doit être achevée avant le 15 décembre 2026. La numérisation des coordonnées et des limites des parcelles devrait faciliter leur identification ainsi que l’attribution des codes des zones de culture destinées à l’exportation.

Le président du Comité populaire provincial, Do Huu Huy, a rappelé que le secteur privé constitue un moteur essentiel de l’économie. Il a affirmé que les autorités accompagneraient les entreprises, faciliteraient leurs activités et prendraient en compte leurs propositions pour les traduire en actions concrètes.

Il a également souligné l’importance du renouvellement des méthodes de gestion à l’ère numérique, notamment par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Évoquant les orientations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, sur la mesure du taux d’utilisation de l’IA dans les entreprises, il a partagé son expérience de l’emploi de plusieurs outils pour consulter les textes juridiques, examiner les informations sur les marchés et sélectionner des partenaires d’investissement.

Il a appelé les associations professionnelles à promouvoir l’IA et la transformation numérique auprès de leurs membres. Ces outils peuvent notamment faciliter l’accès aux politiques d’incitation, la normalisation des procédures techniques, le suivi des tendances du marché et la prévention des risques commerciaux.

Enfin, Dak Lak envisage de créer un « Forum international de l’économie agricole », qui se tiendrait chaque année dans la province et réunirait des experts, des scientifiques ainsi que de grandes entreprises internationales. Cette initiative aurait pour objectif de favoriser l’intégration des produits agricoles locaux dans les chaînes de valeur mondiales.

À travers le « Café des entrepreneurs », Dak Lak entend ainsi consolider le dialogue entre les autorités et les entreprises, tout en accompagnant la modernisation de la gestion publique et le développement du secteur privé. -VNA

#Dak Lak #programme « Café des entrepreneurs » #café
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