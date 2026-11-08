Le Vietnam dévoile sa toute première puce de sécurité nationale

Hanoi (VNA) - Le Comité gouvernemental du chiffrement et le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) ont dévoilé, mardi 3 novembre, la puce de sécurité VGC v1.0 ainsi que la première plateforme de semi-conducteurs sécurisée de conception vietnamienne, marquant une avancée significative dans la maîtrise des technologies de pointe essentielles à la cybersécurité et à la souveraineté numérique du Vietnam.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, ainsi que de représentants de ministères, d’organismes gouvernementaux, d’instituts de recherche et d’entreprises technologiques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Il soutient également la stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs portée par le gouvernement.

Depuis plus de 80 ans, le secteur du chiffrement au Vietnam maîtrise les algorithmes cryptographiques logiciels afin de protéger les secrets d’État. Cependant, la recrudescence des risques de sécurité liés aux puces importées souligne désormais la nécessité d’intégrer les algorithmes nationaux directement au cœur du matériel.

Dans le cadre de cette coopération, M2, une unité relevant du Comité gouvernemental du chiffrement, est chargée de définir les exigences de sécurité, les algorithmes cryptographiques et les critères d’évaluation, tandis que le Centre des semi-conducteurs de Viettel assure la conception et le développement de la puce.

Malgré des dimensions d’encapsulation de seulement 10 × 10 mm, la puce VGC v1.0 embarque pas moins de 300 millions de transistors, gravés selon un procédé CMOS de 28 nanomètres. Selon les données de métrologie et de test, ses capacités d’encodage et de décodage s’avèrent environ 15 fois plus rapides qu'une solution exclusivement logicielle pour une tâche identique.

Des dispositifs techniques ont également été intégrés afin de protéger les données de conception de la puce et de limiter les risques de fuite d’informations ou de rétro-ingénierie.

La première série de puces a validé l’ensemble des tests techniques au premier trimestre 2026. Elle a officiellement obtenu sa certification en vue de son déploiement dans des applications socio-économiques.

Vue de la cérémonie de lancement de puce de sécurité VGC v1.0. Photo: Viettel

Lors de la cérémonie, le général Phan Van Giang a souligné que les semi-conducteurs étaient devenus une ressource stratégique. Il a ainsi qualifié les puces électroniques de « cœur » des équipements numériques, et la cryptographie de « bouclier » de la sécurité de l’information.

« Sans la maîtrise des puces, il est difficile de maîtriser pleinement les technologies cryptographiques. Et sans cette maîtrise, il est difficile de garantir fermement notre souveraineté numérique et de protéger la Patrie », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a également insisté sur le fait que la maîtrise des technologies de semi-conducteurs sécurisés dépassait le simple cadre de l’innovation scientifique et technique pour s’inscrire comme une mission politique, une contribution concrète à la défense de la souveraineté nationale dans le cyberespace, ainsi qu’à la protection du pays, par l’anticipation et la prévention des menaces.

«Nous partons peut-être avec un temps de retard, mais nous ne ralentirons pas le pas. Nous avançons pour rattraper l’écart et, à terme, dépasser nos concurrents », a-t-il déclaré.

Une plateforme pour le développement des futurs puces électroniques

Basée sur l’architecture ouverte de jeu d’instructions RISC-V, cette plateforme de semi-conducteurs sécurisée permet aux ingénieurs de personnaliser la conception des processeurs et de maîtriser l’ensemble des processus de développement et de vérification, posant ainsi les bases des futures générations de puces de conception vietnamienne.

Le général de division Tào Duc Thang, président-directeur général du groupe Viettel, a souligné que la recherche, la conception et le développement de puces de sécurité sont des activités particulièrement complexes. Elles nécessitent l’acquisition progressive de connaissances et de compétences technologiques, ainsi que la formation des ressources humaines hautement qualifiées, sur le long terme.

«Mais nous sommes convaincus que partir avec un certain retard ne signifie pas devoir rester dépendants. Avec une stratégie adaptée, une mobilisation des ressources et une détermination constante, nous pouvons progressivement réduire l’écart et parvenir à maîtriser les technologies stratégiques pour le pays», a-t-il affirmé.

Le général de division Vu Ngoc Thiêm, président du Comité gouvernemental du chiffrement, a précisé que la version 1.0 de la plateforme VGC ne constituait qu’une première étape, soulignant que des phases d’essais et de certification complémentaires demeuraient nécessaires pour son déploiement dans différents environnements opérationnels.

«Les capacités technologiques n’ont de valeur réelle que si elles font la preuve de leur sécurité, de leur fiabilité et de leur efficacité dans des applications concrètes», a-t-il déclaré.

En marge de cette présentation, le Comité gouvernemental du chiffrement et le groupe Viettel ont signé un accord de coopération articulé autour de quatre priorités: le passage à la production en série de la puce VGC v1.0, le développement de plateformes de semi-conducteurs sécurisées multicœurs, la formation de spécialistes en conception de puces et en sécurité matérielle, ainsi que les évaluations des produits avant leur mise en service.

Adossé à l’usine de fabrication de semi-conducteurs de haute technologie de Viettel, actuellement en construction à Hoa Lac, ce partenariat doit permettre de renforcer les capacités du Vietnam sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur — de la conception à l’encapsulation, en passant par la fabrication — tout en consolidant la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement. — VNA