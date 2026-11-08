Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération économique et d’investissement

Hanoi (VNA) – Depuis que le Vietnam et le Japon ont élevé, en 2023, leurs relations au rang de «partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde», leurs liens sont devenus plus profonds, plus substantiels et plus efficaces.



La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements demeure le pilier central et le principal moteur de relations bilatérales globales et durables. La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, constitue donc un moment charnière pour renforcer la confiance politique, approfondir le partenariat stratégique global et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la prochaine phase de développement.



Un partenaire clé



Ta Duc Minh, conseiller commercial et directeur de l’Office du commerce du Vietnam au Japon, a déclaré que le Japon est non seulement l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement du Vietnam, mais aussi un partenaire clé pour le transfert de technologies, le développement industriel, la formation de la main-d’œuvre et les chaînes d’approvisionnement régionales.



Depuis l’établissement du partenariat stratégique global en novembre 2023, la coopération économique a pris un nouvel élan, s’étendant au-delà des domaines traditionnels pour inclure la transition écologique, la transformation numérique, l’énergie, les semi-conducteurs, l’innovation et les chaînes d’approvisionnement durables.



Les deux structures commerciales sont hautement complémentaires. Le Vietnam exporte des vêtements, des produits aquatiques, des produits agricoles, des produits alimentaires transformés, des produits en bois, des machines et des composants vers le Japon d’où il importe en revanche des machines, des équipements, des technologies, des matières premières et des composants de production. Cela confère aux deux économies une base solide pour des liens industriels plus étroits.



En 2025, les échanges bilatéraux ont frôlé les 51,4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 11% par rapport à 2024. Au cours des neuf premiers mois de 2026, ils se sont élevés à environ 44 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 15% sur un an. Le Japon demeure l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement du Vietnam, avec un investissement cumulé enregistré d’environ 80 milliards de dollars, le plaçant au troisième rang des pays et territoires investissant au Vietnam.



Ta Duc Minh a indiqué que l’intérêt des entreprises japonaises pour le Vietnam s’accroît. Au-delà du choix de sites et de l’expansion de la production, de plus en plus d’entreprises japonaises recherchent activement des fournisseurs, des partenaires de transformation, des matières premières et des produits de consommation de qualité au Vietnam.



En 2026, l’Office du commerce du Vietnam au Japon a coordonné un important programme de promotion des échanges commerciaux : soutien aux entreprises vietnamiennes lors des salons FOODEX JAPAN, FOOMA JAPAN, du salon SCAJ (salon du café de spécialité), du salon M-Tech (salon de l’ingénierie mécanique et de la production), du Festival du Vietnam à Tokyo et dans d’autres villes japonaises, promotion des produits vietnamiens chez AEON et mise en relation directe avec des importateurs et distributeurs japonais.



Cette stratégie contribue à faire évoluer progressivement les produits vietnamiens, passant d’une concurrence principalement axée sur les prix à une approche privilégiant la qualité, une transformation plus poussée, le développement de la marque et la satisfaction des exigences croissantes des consommateurs japonais. Avec un total des exportations et importations vietnamiennes atteignant le cap du billion de dollars, le Japon contribue non seulement à l’augmentation du volume des échanges, mais aussi à l’amélioration de la qualité de la croissance, au transfert de technologies et au développement industriel.

Ta Duc Minh, conseiller commercial auprès de l’ambassade du Vietnam au Japon, s’exprime lors d’un débat organisé dans le cadre de la «Journée des entreprises Vietnam-Japon 2025», le 8 décembre 2025. Photo : VNA

Des perspectives de développement accrues



Au cours du quatrième trimestre 2026, Hoa Phat Steel Sheet a expédié au Japon une commande d’environ 8.000 tonnes de bobines d’acier galvanisé. Par ailleurs, une délégation de producteurs artisanaux de Hanoi a participé au salon Tokyo International Gift Show 2026.



Nguyên Anh Duong, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de Hanoi, a souligné que cet événement a permis aux organisateurs du Hanoi Gift Show d’échanger directement avec des partenaires japonais et d’inviter des entreprises artisanales ainsi que des importateurs étrangers à l’édition 2026 du salon.



Les experts conseillent aux entreprises vietnamiennes de tirer parti, de manière proactive, des accords de libre-échange, d’améliorer la qualité de leurs produits et de mieux répondre aux exigences strictes du marché japonais si elles souhaitent y pénétrer efficacement.



Ta Manh Cuong, directeur du Centre de promotion du commerce au sein de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), a encouragé les entreprises à étudier et à exploiter pleinement les mesures incitatives disponibles. Les organismes de gestion et les unités de promotion commerciale, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, continueront de soutenir les entreprises en facilitant l’accès à l’information et la mise en relation avec des partenaires.



Les entreprises sont également exhortées à participer aux forums, conférences et séminaires organisés conjointement par le Vietnam et le Japon, à présenter activement leurs produits et leurs capacités, et à analyser la demande réelle de leurs partenaires. Le Vietnam ne doit pas être perçu uniquement comme un marché de consommation ou une base de production, mais aussi comme un partenaire stratégique au sein de la chaîne de valeur, ainsi que comme une plateforme permettant aux entreprises japonaises de se développer à l’échelle régionale.



Pour aborder le marché japonais, les entreprises doivent mieux appréhender les grandes tendances de consommation, telles que l’intérêt pour les produits écologiques et biologiques, la transparence en matière de traçabilité et le commerce électronique. Parmi les produits à fort potentiel figurent les denrées alimentaires transformées, le café, le thé, les fruits secs, les produits de la mer, les composants électroniques, les produits de mécanique de précision et les matériaux de construction, a-t-il ajouté.



Selon Ta Duc Minh, le Vietnam et le Japon disposent encore d’un important potentiel de développement de leur coopération dans les secteurs de l’agriculture, des produits alimentaires transformés, des biens de consommation, de la transformation et de la fabrication, des industries de soutien, de l’énergie et des hautes technologies. Le Japon affiche une demande stable en produits aquatiques, café, fruits et légumes, produits surgelés et produits en bois, et diversifie ses chaînes d’approvisionnement, offrant ainsi des opportunités aux entreprises vietnamiennes dans les domaines des composants électroniques, de l’ingénierie de précision, des pièces automobiles et des équipements industriels.



Dans les secteurs de l’énergie et des technologies, les deux pays peuvent nouer un partenariat autour du gaz naturel liquéfié (GNL), des énergies renouvelables, des infrastructures énergétiques, de l’efficacité énergétique, de la transformation numérique, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Des mécanismes tels que la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) contribuent également à élargir la coopération au-delà du simple commerce, en intégrant des liens de production, des investissements et le développement de chaînes de valeur.



Il est également nécessaire d’intensifier la transformation des produits, de développer les marques et d’exploiter pleinement les accords de libre-échange tels que l’Accord de partenariat économique Vietnam-Japon (VJEPA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP).



Ces dernières années, l’Office du commerce du Vietnam au Japon a activement soutenu les entreprises lors de salons, de semaines des produits vietnamiens à AEON et d’événements de promotion commerciale, en les mettant en relation avec des importateurs, des détaillants et des fabricants japonais. À l’avenir, il continuera de collaborer avec l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), le Centre ASEAN-Japon, les associations et les entreprises des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie, du commerce, de l’énergie et du développement des chaînes d’approvisionnement. – VNA

