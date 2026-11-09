La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique. Photo: VNA
La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique. Photo: VNA

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📝Édito : La culture, pilier du renforcement de la grande union nationale

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique.

Hanoï (VNA) – Le renforcement de la grande union nationale passe par la valorisation de la culture et la mise en œuvre d'actions concrètes au niveau local. Dans cette démarche, les comités du Parti assurent la direction, les autorités créent les conditions nécessaires, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et ses organisations membres mobilisent la population, tandis que les habitants sont les acteurs de la création, de la préservation et de la jouissance des valeurs culturelles.

Au sein de la communauté catholique, cet esprit de solidarité s'exprime à travers les principes « Servir Dieu, servir la Patrie et la nation », « Vivre l'Évangile au sein de la nation pour servir le bonheur de la population » et mener une vie « bonne dans la société et dans la religion ».

Selon Nguyên Van Toan, vice-président du Comité central (CC) de l'Union de solidarité des catholiques vietnamiens, les plus de sept millions de catholiques vivant dans les 34 villes et provinces du pays participent activement aux mouvements visant à promouvoir les familles et les quartiers exemplaires sur le plan culturel, à édifier de nouvelles zones rurales et à protéger l'environnement. Les paroisses mettent notamment en œuvre des initiatives de tri des déchets, de plantation d'arbres et d'aménagement d'espaces de vie propres et verdoyants. Les activités caritatives et les aides aux personnes défavorisées contribuent également à renforcer les liens entre croyants et non-croyants.

La province de Dông Thap illustre cette mobilisation communautaire. Elle compte 24.892 groupes d'autogestion et 153 associations communautaires regroupant plus de 7.800 membres. Dans le cadre du mouvement « Mobilisation populaire efficace », les habitants ont volontairement cédé plus de 867.700 m² de terrain, apporté plus de 5.267 milliards de dongs et fourni des millions de journées de travail pour la construction d'infrastructures rurales. La province entend poursuivre le développement de ces modèles, améliorer les équipements culturels locaux et promouvoir le tourisme communautaire tout en préservant les identités locales.

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La culture nourrit la confiance et la solidarité, tandis que la grande union nationale mobilise les ressources nécessaires à son développement, contribuant ainsi à valoriser la force du peuple au service du développement durable du pays. Photo: VNA

Pour Nguyen Minh Chung, chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation de l'organisation du Parti chargée de la mobilisation des masses, du Front et des organisations de masse au niveau central, la culture et la grande union nationale sont étroitement liées. La culture constitue un socle de valeurs qui favorise la cohésion sociale, tandis que la solidarité crée les conditions et mobilise les ressources nécessaires au développement culturel.

Les Résolutions n° 43-NQ/TW du 24 novembre 2023 et n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 constituent des fondements importants pour mener de front ces deux missions. Le Parti définit les orientations, l'État garantit les ressources et les conditions nécessaires, le FPV assure la mobilisation et la supervision, tandis que la population participe directement à la création et à la préservation des valeurs culturelles.

Selon le Comité central du FPV, le Vietnam compte actuellement 637.534 modèles d'autogestion populaire réunissant plus de 23,4 millions de participants. Plus de 92,5 % des quartiers résidentiels organisent la Journée de la grande union nationale, et plus de 72 % proposent un « Repas de la grande union ».

En 2024, les antennes du FPV ont mobilisé plus de 7.300 milliards de dongs, contribué à la construction et à la rénovation de plus de 53.600 maisons de solidarité, soutenu l'accès aux soins médicaux de 1,86 million de personnes et facilité la scolarisation de plus de 313.000 élèves et étudiants. À l'occasion des fêtes du Têt du Serpent et du Cheval, environ 1,4 million de cadeaux, d'une valeur totale de près de 1.000 milliards de dongs, ont été distribués aux familles défavorisées.

Face aux nouvelles exigences, Nguyen Minh Chung souligne la nécessité de préserver les identités locales dans les nouveaux espaces administratifs, de garantir l'équité dans l'accès aux ressources culturelles et de renforcer l'écoute des populations à la base.

Le renforcement de la direction du Parti doit ainsi permettre de mieux coordonner les organisations, les cadres et les communautés. La culture nourrit la confiance et la solidarité, tandis que la grande union nationale mobilise les ressources nécessaires à son développement, contribuant ainsi à valoriser la force du peuple au service du développement durable du pays. -VNA

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