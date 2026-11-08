Le dirigeant To Lam rencontre la communauté scientifique vietnamienne au Japon

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a rencontré dans l’après-midi du 8 novembre (heure locale) des représentants d’experts et d’intellectuels vietnamiens établis au Japon, travaillant dans des secteurs stratégiques.



Il a souligné que dans un contexte où le monde entre dans une phase de profonde transformation portée par les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le rôle de la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger revêt une importance croissante, notamment au Japon, l’un des pays les plus avancés au monde dans le domaine scientifique.



Le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon connaît actuellement une phase de développement favorable, substantielle et efficace, reposant sur une confiance politique élevée dans tous les domaines. Les sciences, les technologies et l’innovation sont notamment en train de devenir l’un des nouveaux piliers de la coopération bilatérale. Il s'est dit convaincu que le réseau d'experts et d'intellectuels vietnamiens au Japon continuerait de se développer et deviendrait une passerelle essentielle permettant au Vietnam d'entrer dans une nouvelle ère de développement fondée sur le savoir et les technologies.

La rencontre des représentants d’experts et d’intellectuels vietnamiens établis au Japon, travaillant dans des secteurs stratégiques. Photo : VNA



Il a également appelé à promouvoir la recherche-développement, le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam ainsi que les liens entre les entreprises des deux pays. Il a par ailleurs demandé d'élargir les réseaux de coopération entre experts vietnamiens et japonais afin d'en faire des passerelles pour la coopération bilatérale dans les domaines comme l'innovation, les technologies spatiales, l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les sciences marines et l'économie maritime, le numérique, l'exploitation et la valorisation des terres rares, les technologies médicales, les biotechnologies avancées ainsi que l'agriculture de haute technologie utilisant l'hydrogène.



Il a également encouragé le partage des résultats de recherche susceptibles d'être appliqués au Vietnam pour améliorer la productivité du travail, ainsi que la formulation de propositions sur les principaux obstacles auxquels le pays est actuellement confronté, notamment en matière institutionnelle, d'environnement d'investissement, d'infrastructures, de qualité des ressources humaines et de capacités technologiques.



Lors de la rencontre, des experts et intellectuels vietnamiens travaillant au Japon dans les domaines des semi-conducteurs, de l'IA, des technologies quantiques, de la robotique et de la biomédecine ont partagé leurs analyses et formulé des propositions sur les orientations de développement des technologies stratégiques dans les années à venir.



Des experts et scientifiques vietnamiens au Japon ont également présenté des produits et des projets concrets contribuant directement au développement du Vietnam. Leurs interventions témoignent de leur attachement profond à leur pays natal et de leur volonté de contribuer au développement national.



Actuellement, le Vietnam compte plus de 260 scientifiques titulaires des grades de professeur, de professeur associé ou de docteur. Près de 1.000 experts vietnamiens sont reconnus par le Japon comme disposant de qualifications élevées dans les domaines spécialisés, techniques et de gestion. Nombre d'entre eux appartiennent aux générations nées dans les années 1970 et 1980. Certains sont également professeurs associés issus de la génération des années 1990. Ils ont acquis une solide expérience professionnelle et développé des réseaux de coopération, tout en maîtrisant les méthodes d'organisation de la recherche, de développement technologique et de valorisation industrielle des résultats scientifiques en vigueur au Japon. - VNA