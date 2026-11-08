Société

Le Festival de la jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos placé sous le signe de l'amitié et de la coopération

Le Festival de la jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos 2026 s’est ouvert le 8 novembre dans la province de Quang Ngai, en présence de près de 100 jeunes des trois pays.

La table ronde intitulée "Jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos : unir les efforts pour construire une région frontalière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable". Photo : VNA
La table ronde intitulée "Jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos : unir les efforts pour construire une région frontalière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable". Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) - Le Festival de la jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos 2026, placé sous le thème "Construire une région frontalière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable", s’est ouvert le 8 novembre dans la province de Quang Ngai, en présence de près de 100 jeunes des trois pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, U Huân, membre suppléant du Comité central du Parti, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de Quang Ngai, a souligné que cet événement revêtait une profonde signification politique et diplomatique, tout en constituant une importante activité d’échanges entre les peuples, appelée à devenir une tradition.

Il a souhaité que les jeunes des trois pays continuent de faire vivre leur amitié en s'appuyant sur le savoir, la détermination, le sens des responsabilités, la créativité et l'esprit d'engagement. Appelés à devenir des passerelles entre les peuples et des ambassadeurs de paix, ils contribueront à faire connaître les pays, les peuples et les cultures des trois nations auprès de la communauté internationale.

De son côté, Hour Chhunkry, président de la Commission de l’éducation, de la jeunesse et des sports du Comité central de l’Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, a souligné que le festival constituait non seulement une occasion d’échanges culturels et artistiques, mais aussi une illustration de la solidarité, de la fraternité et de l’étroite coopération entre les trois pays.

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U Huân, membre suppléant du Comité central du Parti, vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti et chef de la délégation des députés de Quang Ngai. Photo : VNA

À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les délégués ont participé à une table ronde intitulée "Jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos : unir les efforts pour construire une région frontalière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable". Les discussions ont porté sur des initiatives concrètes destinées à renforcer le rôle des jeunes dans le développement des échanges entre les populations, la consolidation de la solidarité et la promotion de la coopération entre les localités frontalières des trois pays.

Dans le cadre du festival, les jeunes des trois pays prendront part à diverses activités, notamment des visites de grands projets économiques et de modèles de production exemplaires dans la province, la découverte de sites historiques liés à la tradition révolutionnaire, une plantation d'arbres de l'amitié, des échanges culturels et artistiques ainsi que des excursions à la découverte des paysages naturels de Quang Ngai.

Le programme prévoit également une visite du point de rencontre des frontières entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge. - VNA

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