Le président de l'AN assiste à l'inauguration d'ouvrages au site historique de Tan Trao

Tuyen Quang (VNA) - Une cérémonie d'inauguration de la route révolutionnaire Tan Trao - Trung Yen et du musée de la zone de sécurité (ATK) de Tan Trao s'est tenue le 8 novembre, au sein du site historique national spécial de Tan Trao, dans la province de Tuyen Quang. Elle s'est déroulée en présence du membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et de son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga.

Cet événement s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire de l'adoption de la première Constitution par l'Assemblée nationale (9 novembre 1946 - 2026), en écho à la Journée du droit du Vietnam (9 novembre), et en perspective du 81e anniversaire des premières élections générales de l'Assemblée nationale (6 janvier 1946 - 2027) ainsi que du 195e anniversaire de la fondation de la province de Tuyen Quang (4 novembre 1831 - 2026).

Longue de 9,2 km, la route révolutionnaire Tan Trao - Trung Yen a nécessité un investissement de 300 milliards de dôngs (11,7 millions de dollars), financé par le budget central. Lancés en décembre 2025, les travaux ont été achevés en moins de onze mois, malgré des conditions de réalisation particulièrement difficiles. Au-delà de sa portée historique, cet axe routier vient compléter les infrastructures locales, faciliter les liaisons entre les différents sites historiques et ouvrir de nouvelles perspectives de développement à l'ancienne base révolutionnaire de l'ATK.

Représentant un investissement de 95 milliards de dôngs, le musée de l'ATK Tan Trao s'articule autour de quatre espaces thématiques spécialisés qui intègrent des technologies modernes dans une muséographie soignée et solennelle. Cet établissement constitue à la fois un lieu de préservation de la mémoire inestimable de la nation et une réaffirmation de la place historique de Tuyen Quang, reconnue comme la "capitale de la zone libérée" et la "capitale de la résistance".

Lors de la cérémonie, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Nguyen Manh Tuan, a souligné que ces deux ouvrages présentaient un intérêt majeur sur les plans des transports, de la culture et du tourisme. Ils permettront notamment de relier les différents lieux de mémoire, de perpétuer le souvenir de la révolution et de transmettre les traditions patriotiques aux générations futures.

Il a souligné que dans les temps à venir, la province veillerait à gérer, exploiter et valoriser efficacement ces infrastructures, à intégrer les activités du musée au réseau de vestiges historiques, à améliorer l'accueil des visiteurs et à promouvoir le tourisme mémoriel associé à l'éducation révolutionnaire.

Tuyen Quang considère l'achèvement de ces deux projets comme un levier pour valoriser son patrimoine, optimiser les ressources d'investissement et progresser résolument aux côtés de l'ensemble du pays dans une nouvelle ère de développement, a-t-il affirmé.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et la délégation brûlent de l'encens au monument dédié au Président Ho Chi Minh et aux précurseurs de la révolution au sein du site national spécial de Tan Trao. Photo: VNA

Auparavant, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, son épouse et les membres de la délégation avaient déposé des gerbes de fleurs devant le monument "L'Oncle Ho à Tan Trao" et brûlé de l'encens à la maison communale de Tan Trao.

Au monument dédié au Président Ho Chi Minh et aux précurseurs de la révolution au sein du site national spécial de Tan Trao, la délégation a rendu un hommage solennel et exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président Ho Chi Minh et les dirigeants révolutionnaires qui ont vécu et combattu à Tuyen Quang durant la période pré-insurrectionnelle et les neuf années de résistance contre les colonialistes français.

Dans la même matinée, le président de l'Assemblée nationale et son épouse se sont également recueillis à la maison du souvenir dédiée au président Ton Duc Thang. Ils ont rendu hommage à ce dirigeant exemplaire, communiste inébranlable et figure emblématique de l'éthique révolutionnaire, qui a consacré toute sa vie à la libération et à l'édification de la nation. -VNA