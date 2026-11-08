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La Hanoïenne Nguyen Yen Trang sacrée Miss Vietnam 2026

S'imposant devant 24 autres finalistes, Nguyen Yen Trang s'est particulièrement distinguée lors de l'épreuve d'éloquence grâce à une intervention remarquée sur la fierté d’appartenir à un pays pacifique et l’aspiration à contribuer à la communauté internationale.

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang est sacrée Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation
La Hanoïenne Nguyen Yen Trang est sacrée Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation

Hai Phong (VNA) - Nguyen Yen Trang, originaire de Hanoï, a remporté le titre de Miss Vietnam 2026 à l'issue de la finale organisée le 7 novembre dans la ville de Hai Phong. Le titre de première dauphine a été attribué à Tran Xuan Khanh Linh tandis que Le Phuong Nghi a décroché celui de deuxième dauphine.

S'imposant devant 24 autres finalistes, la jeune lauréate s'est particulièrement distinguée lors de l'épreuve d'éloquence grâce à une intervention remarquée sur la fierté d’appartenir à un pays pacifique et l’aspiration à contribuer à la communauté internationale.

Nguyen Yen Trang a exprimé sa profonde gratitude de vivre dans un pays stable, alors que de nombreuses régions du monde restent confrontées aux conflits armés. Elle a rappelé que la paix se manifestait avant tout dans les gestes les plus simples du quotidien : pouvoir se réveiller chaque matin sous un ciel serein, étudier, travailler et contribuer à la société.

Pour illustrer son propos, la nouvelle reine de beauté a évoqué le sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée, organisé au Vietnam en 2019, qu'elle a présenté comme une illustration éloquente de l'engagement actif du pays en faveur de la paix dans le monde. Elle a conclu en réaffirmant sa fierté d'être citoyenne vietnamienne.

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Les trois lauréats de de Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation

Dans son allocution, Phung Cong Suong, rédacteur en chef du journal Tien Phong et chef du comité d'organisation du concours, a rappelé que Miss Vietnam s'inscrivait depuis près de quatre décennies dans une démarche de valorisation de la femme vietnamienne. Il a souligné que l'édition 2026 restait fidèle à quatre valeurs fondamentales : la beauté, la culture, l'intelligence et le dévouement. Il a exprimé le souhait que la beauté célébrée sur scène rayonne également dans la vie quotidienne, à travers des actes de bonté, le sens des responsabilités envers la communauté et la volonté de contribuer au développement du pays.

La soirée finale est venue clore plusieurs mois de préparation au cours desquels les postulantes ont perfectionné leur maîtrise de la scène tout en prenant part à des activités communautaires. Durant leur séjour à Hai Phong, les candidates se sont notamment recueillies au quai historique K15 des navires sans numéro, ont apporté leur soutien à des familles méritantes et à des enfants en difficulté, et ont participé à des opérations de protection de l'environnement littoral.

L'aboutissement de cette édition 2026 confirme ainsi la vocation du concours à promouvoir une vision intégrale de la femme vietnamienne, au sein de laquelle l'éclat extérieur puise sa véritable portée dans l’intelligence, la culture et le sens du service envers la communauté. -VNA

#Nouvelle ère #Nguyen Yen Trang #Miss Vietnam 2026
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