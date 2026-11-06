Le Vietnam découvrira sa Miss Monde 2026 au prochain printemps

Hanoi (VNA) - L’élection de Miss World Vietnam 2026 se déroulera de novembre prochain à mars 2027, une compétition au long cours mêlant épreuves de beauté, d’éloquence, de talent et d’engagement solidaire pour désigner la future représentante du pays au concours international Miss Monde.

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 27 novembre à Hô Chi Minh-Ville avec les premières épreuves éliminatoires. Les visages des candidates sélectionnées seront officiellement révélés le 11 décembre au cours d’une conférence de presse, doublée d’un premier défilé de présentation. À cette occasion, les organisateurs dévoileront également le design et le message symbolique de la nouvelle couronne.

La mode et l’engagement citoyen au cœur des épreuves

Fidèle à sa tradition, la compétition fera la part belle à la haute couture avec le Vietnam Beauty Fashion Fest. Deux grandes soirées de défilés sont programmées le 17 décembre et le 6 mars 2027, offrant aux candidates l’opportunité d’affiner leur démarche, de dompter la scène et de collaborer directement avec des designers de renom.

Mais au-delà du glamour, le concours mettra à l’épreuve la fibre sociale des participantes à travers le segment crucial Beauty with a Purpose (La beauté pour une cause) en février 2027. Invitées à se pencher sur les grands enjeux sociétaux, les candidates devront concevoir et porter des projets communautaires viables. Le comité d’organisation évaluera rigoureusement leur sens des responsabilités, leurs aptitudes managériales et la durabilité de leurs initiatives.

Sprint final en mars 2027

Le mois de mars 2027 marquera le point d’orgue de l’aventure avec les épreuves de talent et de sport. Les redoutables face-à-face du Head to Head Challenge, prévus les 8 et 10 mars, permettront de juger l’éloquence, la force d’argumentation et la capacité des candidates à s’exprimer sur des sujets de société complexes.

La dernière ligne droite s’ouvrira avec l’ultime phase nationale le 19 mars, avant le dénouement tant attendu : la grande soirée de finale nationale, fixée au 24 mars 2027. Pour le jury, le choix de la grande gagnante — celle qui portera les couleurs du Vietnam à Miss Monde — reposera sur une évaluation continue tout au long du parcours, ainsi que sur ses performances lors des grands shows en direct.

Lors du lancement de la nouvelle saison du concours, le podium a accueilli le trio de tête de l’édition 2025, emmené par Phan Phuong Oanh et ses dauphines, Lê Phuong Khanh Nhu et Truong Tâm Nhu. L’événement a également été l’occasion de revenir sur le parcours des précédentes représentantes vietnamiennes au concours Miss Monde ainsi que celles des lauréates de Miss Monde Vietnam, mettant en lumière leurs engagements caritatifs et leurs succès divers, tant dans le domaine universitaire que sur les scènes de la mode, de la musique et du cinéma. – VNA