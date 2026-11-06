Culture-Sports

Deux nouveaux patrimoines documentaires vietnamiens inscrits au registre de l'UNESCO

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA
Inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Lors de la 11ᵉ session plénière du Comité "Mémoire du monde" pour l'Asie-Pacifique (MOWCAP) de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue à Jakarta, en Indonésie, 21 des 24 dossiers soumis ont été approuvés et inscrits au Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique.

Parmi les candidatures retenues figurent deux dossiers vietnamiens : les inscriptions sur les stèles de Pho Hien (province de Hung Yen) et les inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc (province de Ninh Binh).

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Parmi les documents distingués, les inscriptions sur les stèles de Pho Hien constituent des sources historiques de première main sur la formation et l'essor de ce port de commerce international particulièrement dynamique entre les XVIe et XVIIIe siècles. Elles apportent également un éclairage sur des aspects de la vie sociale rarement évoqués dans les annales historiques.

S'exprimant à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), la professeure Aijarkyn Kojobekova, membre du sous-comité d'enregistrement du MOWCAP, a souligné que la prise en compte de l'égalité des sexes constituait un élément fort de ce dossier. Les inscriptions consignent notamment les contributions des femmes aux activités caritatives communautaires, apportant un éclairage précieux sur leur rôle dans la vie économique, culturelle et sociale de l'époque.

Afin que ces valeurs documentaires soient préservées et valorisées après leur inscription, les travaux de conservation doivent être conduits de manière durable. La docteure Vu Thi Minh Huong, vice-présidente du MOWCAP, a rappelé que les stèles de Pho Hien et les inscriptions gravées sur les parois rocheuses du mont Non Nuoc sont situées au sein de sites nationaux spéciaux classés par le Premier ministre.

À l’avenir, les autorités des deux provinces devront poursuivre les études, élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement ainsi que des projets de conservation, de réparation et de restauration, conformément aux dispositions de la législation sur le patrimoine culturel et aux orientations de l’UNESCO.

Elles devront mettre en œuvre les engagements pris dans les dossiers de candidature et accorder une attention particulière à la protection, à la préservation et à la valorisation du patrimoine, notamment par la transformation numérique, la numérisation des documents et la diversification des modes de présentation au public.

1793875918977-gemini-generated-image-850en5850en5850e-7585-9580-png.jpg
Des stèles de Pho Hien. Photo: Département du patrimoine culturel

Du côté du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, le docteur Nguyen Viet Cuong, chef adjoint du Département du patrimoine culturel, a indiqué que la finalisation de la Loi sur le patrimoine culturel et de ses décrets d’application avait établi un cadre juridique et des procédures claires pour aider les localités à préparer et soumettre leurs dossiers à l’UNESCO. Le résultat obtenu témoigne de la coordination et de la détermination des provinces de Hung Yen et de Ninh Binh et des organismes compétents dans la préparation des deux dossiers.

À l'échelle locale, Dao Manh Huan, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hung Yen, a estimé que l'inscription des stèles de Pho Hien offrait à la province une occasion de mieux faire connaître son patrimoine à l'échelle internationale, tout en associant sa préservation au développement touristique et économique.

De son côté, Vu Thanh Lich, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Ninh Binh, a affirmé que la province privilégierait la conservation in situ des inscriptions Ma Nhai du mont Non Nuoc, tout en développant leur traduction, leur numérisation et leur valorisation afin d’en faciliter l’accès au public.

Avec ces deux nouvelles inscriptions, approuvées à l’unanimité, le Vietnam compte désormais 13 éléments du patrimoine documentaire inscrits aux registres Mémoire du monde de l’UNESCO, dont quatre au niveau international et neuf au niveau régional. -VNA

#patrimoines documentaires #Registre régional de l'UNESCO #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Poèmes gravés sur les parois du mont Non Nuoc. Photo: VNA

Vers une reconnaissance mondiale des inscriptions Hán-Nôm du mont Non Nuoc

Le système d’inscriptions Hán-Nôm gravées sur les parois rocheuses du mont Non Nuoc, situé dans le quartier de Hoa Lu, province de Ninh Binh, témoigne de la présence et du développement de la littérature en cet alphabet vietnamien inspiré du chinois dans l’ancienne capitale. Il reflète également la vie culturelle, religieuse et historique du pays.

Voir plus

Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures. Photo : L’UNESCO

L’UNESCO salue les contributions du Vietnam à la coopération multilatérale

Dans un échange au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures a salué les contributions du Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information au sein de l'UNESCO.

Une répétition générale du spectacle de feux d'artifice au stade national de My Dinh, à Hanoi. Photo: NDEL

Hanoi offre une programmation foisonnante pour la Journée de la culture vietnamienne

Un spectacle de grande envergure mêlant musique et jeux de lumière s'apprête à faire vibrer le stade national de My Dinh le 24 novembre prochain. Attendu par quelque 50 000 spectateurs, cet événement d'exception sera couronné par un feu d'artifice et fera l'objet d'une retransmission télévisée en direct à l'échelle nationale.

Sous les projecteurs : le sacre des trois finalistes de Miss Monde Vietnam 2025. Photo : Comité d’organisation

Le Vietnam découvrira sa Miss Monde 2026 au prochain printemps

Miss Monde Vietnam 2026 s’apprête à donner son coup d’envoi. Les organisateurs ont dévoilé le calendrier officiel d’un marathon de cinq mois, combinant beauté, intellect et engagement social, qui se déroulera de novembre 2026 à mars 2027 afin d’élire la future représentante du pays concours international Miss Monde.

Le mont Non Nuoc abrite 43 stèles rupestres (appelées « Ma nhai », soit des inscriptions gravées directement sur la roche naturelle), datant du XIVe au XXe siècle. Photo: dangcongsan.vn

Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien inscrits au Registre régional de l’UNESCO

Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien, les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc à Ninh Binh et les stèles de pierre de Pho Hien à Hung Yen, viennent d’être inscrits au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique. Cette double reconnaissance porte à 13 le nombre d’éléments du patrimoine documentaire vietnamien inscrits dans le cadre de ce programme.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu remet un cadeau aux autorités locales. Photo: VNA

À Da Nang, un haut responsable du Parti appelle à renforcer la grande union nationale et à préserver les valeurs culturelles

À l’occasion de la Journée de la grande union nationale, célébrée le 5 novembre dans le village de Bô Ban, à Da Nang, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a appelé à renforcer la solidarité communautaire, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à mobiliser les habitants pour construire un village prospère, civilisé et heureux.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste à la célébration de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne 2026, le 5 novembre dans le hameau de Da Loc, commune de Chau Thanh, province de Vinh Long (Sud). Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm appelle à renforcer la solidarité nationale et à préserver l’identité culturelle des communautés

À l’occasion de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne 2026, le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, a appelé à renforcer la solidarité entre les communautés et à préserver les identités culturelles, notamment celles des minorités ethniques, afin de consolider les liens sociaux et de transmettre le patrimoine aux jeunes générations.

Le spectacle artistique « Histoire de Hanoï – Une journée typiquement hanoïenne », présenté par le Théâtre de chant et de danse Thang Long, est une production conçue pour le tourisme, contribuant au développement des industries culturelles de la capitale. Photo : VNA

De la ressource patrimoniale à l’actif créatif

La valorisation du patrimoine par les technologies, l’innovation et la protection de la propriété intellectuelle constitue un levier essentiel pour développer l’économie créative et renforcer le rayonnement du Vietnam.

Les habitants de Binh Lu deviennent des « ambassadeurs du tourisme numérique »

Les habitants de Binh Lu deviennent des « ambassadeurs du tourisme numérique »

Avec ses paysages spectaculaires et son riche patrimoine culturel, la commune montagneuse de Binh Lu, dans la province de Lai Chau, mise sur le numérique pour promouvoir le tourisme. Les autorités locales et les habitants utilisent désormais les plateformes en ligne pour faire connaître leur région à un public plus large et contribuer au développement de l’économie locale.

Les délégués posent devant le nouveau plan de visite du Temple de la Littérature, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Temple de la Littérature s’offre un nouveau parcours de visite pour les 950 ans du Quôc Tu Giam

Conçus par une équipe d’architectes et de docteurs formés en France, aujourd’hui enseignants à l’Université d’architecture de Hanoi, ces outils allient recherche historique, analyse architecturale et techniques modernes de valorisation du patrimoine, visant à enrichir l’expérience des visiteurs tout en posant les bases d’une coopération durable pour la conservation et la promotion de ce patrimoine.