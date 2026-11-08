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Gia Lai fait vibrer la Nuit des gongs internationaux

Le programme artistique intitulé “Nuit des gongs internationaux” s’est déroulé dans la soirée du 7 novembre sur la place Dai Doan Ket, commune de Bien Ho, province de Gia Lai.

Un numéro artisitique lors de la Nuit des gongs internationaux. Photo: VNA
Un numéro artisitique lors de la Nuit des gongs internationaux. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Le programme artistique intitulé “Nuit des gongs internationaux” s’est déroulé dans la soirée du 7 novembre sur la place Dai Doan Ket, commune de Bien Ho, province de Gia Lai, marquant le temps fort du Festival des gongs et de la Semaine des tournesols sauvages du volcan Chu Dang Ya 2026, organisés par le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L’événement a réuni près de 300 artisans issus de 39 troupes venues de dix villes et provinces, dont Gia Lai, Quang Tri, Hue et Da Nang, aux côtés de milliers d’habitants locaux et de touristes vietnamiens et internationaux.

Lors de cette soirée d'ouverture, le public a assisté à un florilège de représentations chorégraphiques et de spectacles de gongs célébrant l'appel des moissons, la procession de l'eau au village ainsi que la paix et la prospérité du pays.

À cette occasion, la province de Gia Lai a officiellement proclamé la décision du Premier ministre reconnaissant l'ensemble de gongs Ko Do de l'ethnie Jrai comme Trésor national. Remontant à la charnière des XIXe et XXe siècles, cet ensemble comprend huit pièces - cinq gongs plats et trois gongs à bosse - façonnées à la main selon un savoir-faire d'une grande finesse, délivrant une tessiture chaleureuse, ample et harmonieuse.

Préservé depuis plus d'un siècle par les générations successives d'une même famille jrai, le jeu de gongs Ko Do demeure étroitement lié aux cérémonies rituelles et aux temps forts de la communauté, véhiculant la mémoire des ancêtres et l'harmonie entre l'homme et son environnement. Sa valeur singulière réside tant dans sa rareté matérielle et son intégrité que dans les savoirs populaires, l'art de l'accordage et les techniques d'interprétation transmis à travers chaque mélodie.

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Le public assiste à un florilège de représentations chorégraphiques et de spectacles de gongs célébrant l'appel des moissons, la procession de l'eau au village ainsi que la paix et la prospérité du pays. Photo: VNA

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial de Gia Lai, Pham Anh Tuan, a affirmé que les échos des gongs incarnaient depuis toujours l'âme des villages du Tay Nguyen, la mémoire collective et le trait d'union reliant les hommes à la nature et aux ancêtres.

Il a rappelé que l'Espace de la culture des gongs du Tây Nguyên, reconnu par l'UNESCO en 2005 comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'Humanité, demeurait une immense fierté pour la région et le pays tout entier. Il a également souligné que la consécration du jeu de gongs Ko Do au rang de Trésor national constituait non seulement un honneur, mais surtout un impératif de préservation et de valorisation de cet héritage pour les générations futures.

Se déroulant du 30 octobre au 8 novembre 2026, le Festival des gongs et la Semaine des tournesols sauvages du volcan Chu Dang Ya propose un riche éventail d'activités, notamment des échanges musicaux traditionnels, la reconstitution du rituel d'inauguration de la maison communale (nhà rông) des Jrai, ainsi que l'exposition thématique sur l'Espace de la culture des gongs de Gia Lai. -VNA

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