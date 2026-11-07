Perth célèbre les couleurs de la culture vietnamienne

Perth (VNA) – La Journée de la culture vietnamienne 2026, placée sous le thème « Couleurs du pays natal », a attiré près de 4.000 visiteurs le 7 novembre sur la place Forrest Place, au cœur de Perth, en Australie-Occidentale. À travers un programme artistique haut en couleur, l'événement a permis au public australien de découvrir les traditions, la créativité et le dynamisme du Vietnam.



Organisée par le Consulat général du Vietnam à Perth, en collaboration avec le Réseau des talents vietnamiens et australiens (AVTN) et Global Trade Connection, cette manifestation a réuni la communauté vietnamienne et de nombreux visiteurs.



Dans son discours d'ouverture, le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a souligné le rôle essentiel de la culture dans la préservation de l'identité nationale et la cohésion de la communauté vietnamienne.



L'événement revêtait une importance particulière à l'approche du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture, tenue le 24 novembre 1946, et de la première célébration de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026. À cette occasion, le consul général Pham Hai Anh a invité la communauté vietnamienne à préserver sa langue et ses traditions, à faire découvrir sa culture au public international et à encourager la créativité en associant tradition et modernité.



Le programme artistique, réunissant des artistes venus du Vietnam et de différentes régions d'Australie, a constitué le temps fort de la journée. Il s'est ouvert sur la chanson « Bonjour Vietnam », interprétée en français, en anglais et en vietnamien, invitant le public à un voyage musical à travers le pays.

Des artistes se produisent lors de l'événement. Photo : VNA



Les spectateurs ont ensuite découvert des chants populaires vietnamiens, notamment « Ly ngua o » et « Beo dat may troi », les sonorités du t'rung, instrument traditionnel des Hauts Plateaux du Centre, ainsi que le chau van, une forme de chant rituel vietnamien. Un défilé de mode inspiré des costumes traditionnels des différentes ethnies du Vietnam a également proposé une interprétation contemporaine de ce patrimoine vestimentaire.



Les jeunes, notamment les étudiants vietnamiens et les Australiens d'origine vietnamienne, ont largement contribué au succès de l'événement. Ils ont participé à son organisation, à la coordination des bénévoles et aux spectacles, témoignant de leur attachement à leurs racines et de leur volonté de partager leur culture.



Au-delà des festivités, cette journée a également été l'occasion de favoriser les échanges culturels entre les deux pays. L'accueil chaleureux réservé par le public d'Australie-Occidentale aux spectacles et à la gastronomie vietnamienne a témoigné de l'intérêt pour cette culture. L'événement a ainsi contribué à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples, dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie.-VNA

