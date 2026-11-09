Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

Les Cham musulmans, principalement établis dans la province d’An Giang et plusieurs localités du sud du Vietnam, possèdent une identité culturelle profondément marquée par la foi islamique. Leurs costumes traditionnels, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent à la fois leurs goûts esthétiques et le respect des préceptes religieux. Transmis de génération en génération, ils constituent un élément essentiel du patrimoine culturel de cette communauté.