Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

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Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle des Cham musulmans. Photo : VNA
Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle des Cham musulmans. Photo : VNA
Les costumes traditionnels des Cham musulmans, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent leur sens de l’esthétique et leur attachement aux principes de pudeur, tout en contribuant à préserver leur identité culturelle. Photo : VNA
Les costumes traditionnels des Cham musulmans, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent leur sens de l’esthétique et leur attachement aux principes de pudeur, tout en contribuant à préserver leur identité culturelle. Photo : VNA
Le tissage traditionnel permet de confectionner des costumes reflétant l’identité culturelle singulière des Cham musulmans. Photo : VNA
Le tissage traditionnel permet de confectionner des costumes reflétant l’identité culturelle singulière des Cham musulmans. Photo : VNA
Les tenues des dignitaires religieux cham musulmans sont généralement longues et couvrantes, adaptées à la solennité des cérémonies religieuses. Photo : VNA
Les tenues des dignitaires religieux cham musulmans sont généralement longues et couvrantes, adaptées à la solennité des cérémonies religieuses. Photo : VNA
Le voile, orné de broderies et de bordures décoratives, met en valeur l’élégance et la grâce des femmes cham musulmanes. Photo : VNA
Le voile, orné de broderies et de bordures décoratives, met en valeur l’élégance et la grâce des femmes cham musulmanes. Photo : VNA
Lors des fêtes et des mariages, les femmes cham musulmanes portent des ao dai traditionnels aux couleurs vives. Photo : VNA
Lors des fêtes et des mariages, les femmes cham musulmanes portent des ao dai traditionnels aux couleurs vives. Photo : VNA
Une jeune fille cham musulmane en costume traditionnel. Photo : VNA
Une jeune fille cham musulmane en costume traditionnel. Photo : VNA
Lors des grandes cérémonies, les hommes portent généralement une chemise et un sarong, une tenue traditionnelle adaptée à la solennité de ces occasions. Photo : VNA
Lors des grandes cérémonies, les hommes portent généralement une chemise et un sarong, une tenue traditionnelle adaptée à la solennité de ces occasions. Photo : VNA
Le calot « kapeak », élément emblématique de la tenue masculine des Cham musulmans, est étroitement lié à leurs pratiques religieuses et à leurs traditions. Photo : VNA
Le calot « kapeak », élément emblématique de la tenue masculine des Cham musulmans, est étroitement lié à leurs pratiques religieuses et à leurs traditions. Photo : VNA
Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle de cette communauté. Photo : VNA
Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle de cette communauté. Photo : VNA
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Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

Les Cham musulmans, principalement établis dans la province d’An Giang et plusieurs localités du sud du Vietnam, possèdent une identité culturelle profondément marquée par la foi islamique. Leurs costumes traditionnels, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent à la fois leurs goûts esthétiques et le respect des préceptes religieux. Transmis de génération en génération, ils constituent un élément essentiel du patrimoine culturel de cette communauté.

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