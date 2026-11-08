Parc national de Nui Chua : une beauté naturelle au service d’un développement durable

Des formations rocheuses spectaculaires du parc de pierres aux mangroves luxuriantes, en passant par les vignobles ployant sous le poids des grappes, ces paysages d’une remarquable diversité composent un patrimoine naturel singulier, intimement lié à l’histoire, aux traditions et aux modes de vie des communautés locales, dont ils façonnent les activités économiques et les moyens de subsistance.