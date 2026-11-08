Parc national de Nui Chua : une beauté naturelle au service d’un développement durable

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Les palétuviers, avec leurs solides racines-échasses, s’épanouissent sur le littoral de Nui Chua, avec en arrière-plan le couvert végétal de l’écosystème de forêt sèche.
Les palétuviers, avec leurs solides racines-échasses, s’épanouissent sur le littoral de Nui Chua, avec en arrière-plan le couvert végétal de l’écosystème de forêt sèche.
Une végétation basse et résistante pousse entre les fissures des rochers de granit, sous le soleil éclatant du littoral.
Une végétation basse et résistante pousse entre les fissures des rochers de granit, sous le soleil éclatant du littoral.
Des fleurs et les feuilles verdoyantes des palétuviers témoignent de la résilience de la végétation de la mangrove.
Des fleurs et les feuilles verdoyantes des palétuviers témoignent de la résilience de la végétation de la mangrove.
Les rochers du parc de pierres du parc national de Nui Chua, sculptés par l’érosion naturelle au fil du temps, présentent des formes insolites qui se détachent sur le ciel bleu.
Les rochers du parc de pierres du parc national de Nui Chua, sculptés par l’érosion naturelle au fil du temps, présentent des formes insolites qui se détachent sur le ciel bleu.
La mangrove de Nui Chua est activement protégée par les forces compétentes et les habitants.
La mangrove de Nui Chua est activement protégée par les forces compétentes et les habitants.
Des formations rocheuses aux formes singulières composent le paysage caractéristique du parc de pierres.
Des formations rocheuses aux formes singulières composent le paysage caractéristique du parc de pierres.
La mer et l’épais couvert végétal de la forêt sèche se déploient en harmonie au milieu des reliefs rocheux escarpés du littoral, composant un paysage d’une beauté saisissante où se rencontrent les écosystèmes terrestres et marins.
La mer et l’épais couvert végétal de la forêt sèche se déploient en harmonie au milieu des reliefs rocheux escarpés du littoral, composant un paysage d’une beauté saisissante où se rencontrent les écosystèmes terrestres et marins.
Des grappes de raisin vert bien fournies apparaissent sous le feuillage dans les vignobles des habitants locaux.
Des grappes de raisin vert bien fournies apparaissent sous le feuillage dans les vignobles des habitants locaux.
Des rangées de vignes s’étirent sous un ciel d’un bleu éclatant, composant un paysage agricole caractéristique de cette région ensoleillée et ventée.
Des rangées de vignes s’étirent sous un ciel d’un bleu éclatant, composant un paysage agricole caractéristique de cette région ensoleillée et ventée.
Des grappes de raisin abondantes, fruit du travail persévérant des agriculteurs sur ces terres au climat aride. Un agriculteur contemple avec fierté ses jeunes plants de vigne, vigoureux et prometteurs, témoignant du dynamisme d’une activité agricole qui contribue directement aux moyens de subsistance des communautés du littoral.
Des grappes de raisin abondantes, fruit du travail persévérant des agriculteurs sur ces terres au climat aride. Un agriculteur contemple avec fierté ses jeunes plants de vigne, vigoureux et prometteurs, témoignant du dynamisme d’une activité agricole qui contribue directement aux moyens de subsistance des communautés du littoral.
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Parc national de Nui Chua : une beauté naturelle au service d’un développement durable

Des formations rocheuses spectaculaires du parc de pierres aux mangroves luxuriantes, en passant par les vignobles ployant sous le poids des grappes, ces paysages d’une remarquable diversité composent un patrimoine naturel singulier, intimement lié à l’histoire, aux traditions et aux modes de vie des communautés locales, dont ils façonnent les activités économiques et les moyens de subsistance.

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